19 tuổi 'đòi nghỉ hưu sớm vì có căn hộ cho thuê 7 triệu đồng'

Tôi vừa đọc được chia sẻ của một bạn 19 tuổi khiến tôi khá bất ngờ. Bạn cho biết gia đình đã cho một căn chung cư tại Bình Dương, giá khoảng 2,3 tỷ đồng, hiện đã nhận nhà, có sổ, đang cho thuê được 7 triệu đồng mỗi tháng.

Với khoản tiền này, bạn cho rằng mình có thể sống đủ vì nhu cầu không nhiều. Bạn không đi học, mỗi ngày chỉ tiêu khoảng 200.000 đồng, chủ yếu uống cà phê từ sáng đến tối và chơi game online.

Vì vậy, bạn muốn "hưu sớm" và lên mạng hỏi mọi người xem lựa chọn như vậy có ổn không.

Thử tính một năm thu nhập, 7 triệu đồng mỗi tháng tương đương 84 triệu đồng một năm, trong khi mức chi khoảng 200.000 đồng mỗi ngày tương đương 6 triệu đồng một tháng.

Như vậy, về lý thuyết, tiền thuê nhà có thể đủ trang trải cuộc sống hiện tại và vẫn còn một khoản nhỏ dự phòng. Khi không phải trả tiền thuê nhà, không có con cái, không có nhiều nhu cầu mua sắm hay những khoản chi lớn, một người 19 tuổi hoàn toàn có thể sống khá thoải mái với mức tiền đó.

Nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở chữ "hưu". Hưu ở tuổi 19 có lẽ không còn là câu chuyện tiền có đủ cho tháng này hay không, mà là liệu số tiền đó có đủ cho 50-60 năm còn lại hay không.

Một căn hộ trị giá 2,3 tỷ đồng là tài sản rất lớn ở tuổi 19, nhưng 7 triệu đồng tiền thuê mỗi tháng chưa phải một dòng tiền đủ mạnh để bảo đảm cuộc sống cả đời.

Chưa kể những rủi cho chực chờ như căn hộ có thể xuống cấp, trống khách, phát sinh phí sửa chữa, chi phí quản lý, thuế phí hoặc những thời điểm không cho thuê được. Giá trị đồng tiền cũng thay đổi theo thời gian, trong khi nhu cầu của một người ở tuổi 19 chắc chắn khó giữ nguyên như hiện tại.

Điều đáng suy nghĩ hơn là nếu đã có một tài sản được gia đình cho, liệu có nên dùng nó như một lý do để dừng mọi nỗ lực học tập và làm việc? 19 tuổi có thể chưa cần kiếm thật nhiều tiền, nhưng đây lại là giai đoạn còn rất nhiều thời gian để học một nghề, xây dựng kỹ năng, trải nghiệm công việc và tạo ra khả năng tự kiếm tiền.

Nếu vài chục năm nữa căn hộ vẫn đem lại 7 triệu đồng mỗi tháng, nhưng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu cuộc sống đã khác, lúc đó một người không có nghề nghiệp, kỹ năng hay kinh nghiệm làm việc sẽ khó quay lại từ đầu.

Bấy lâu nay, tôi là người ủng hộ chuyện không nên cho rằng cứ 19 tuổi là nhất định phải vào đại học, phải đi làm tám tiếng mỗi ngày hay phải chạy theo một cuộc đua kiếm tiền. Nhưng với trường hợp đòi nghỉ hưu khi chưa vào đời như anh chàng 19 tuổi kia thì thật sự có quá nhiều rủi ro.

Nếu một người có tài sản đủ lớn, biết quản lý tài chính và muốn sống một cuộc đời ít áp lực thì đó cũng là một lựa chọn đáng tôn trọng. Nhưng ở tuổi 19, "không cần đi làm" khác với "không cần phát triển bản thân".

Có thể không đi làm thuê, nhưng vẫn có thể học thêm một nghề, kinh doanh, đầu tư, làm nội dung, học ngoại ngữ hoặc đơn giản là tìm một công việc mình thích. Tiền có thể giúp một người không phải vội vàng kiếm sống, nhưng không nên trở thành lý do khiến họ ngừng xây dựng năng lực của chính mình.

Ở tuổi 19, điều quý nhất có lẽ không phải là mỗi tháng có thêm 7 triệu đồng tiền thuê nhà, mà là còn cả một quãng đời rất dài để thử, sai và làm lại. Nếu gia đình đã cho một căn hộ để làm nền tảng, có lẽ nên xem đó là đường lui chứ không phải điểm kết thúc.