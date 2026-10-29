Lo mất trăm triệu khi chuỗi phòng tập California dừng hoạt động

Ngày 25/10, chị Bảo Phương, 40 tuổi, ở TP HCM nhận thông báo cơ sở California Fitness & Yoga tại phường Vườn Lài tạm dừng hoạt động đến hết ngày 31/10 để tái cơ cấu. Thông báo hướng dẫn hội viên chuyển sang các chi nhánh khác nhưng không nêu địa chỉ cụ thể. Khi tự rà soát danh sách 14 phòng tập tại khu vực TP HCM và lân cận, chị phát hiện chỉ còn điểm tại Aeon Mall Bình Tân và Bình Dương Square mở cửa, đều cách xa nơi ở.

Gói thẻ Iconic của chị Phương được mua hồi cuối tháng 8 với giá ưu đãi 104 triệu đồng đi kèm cam kết sử dụng trọn đời tại bất kỳ phòng tập nào của California Fitness & Yoga với các dịch vụ như phòng VIP, hồ bơi, chỗ đỗ ôtô, đồ uống dinh dưỡng và khăn tập miễn phí.

"Tôi mới tập được hơn 10 buổi. Giờ gọi cho nhân viên tư vấn hay tổng đài chăm sóc khách hàng đều không ai bắt máy", chị Phương nói.

Một cơ sở của California Fitness & Yoga được quảng cáo trên website chính thức của đơn vị. Ảnh: California Fitness & Yoga

Tại Hà Nội, anh Đặng Lê Anh Dũng, 29 tuổi, hội viên cơ sở phường Láng từ tháng 11/2024, cũng vừa đóng thêm 20 triệu đồng hồi cuối tháng 8 để gia hạn thẻ đến năm 2031. Một tuần sau khi nộp tiền, quyền lợi của anh bị cắt giảm từng bước. Đầu tháng 9, đồ uống sinh tố bị thay bằng nước lọc đóng chai. Sang tháng 10, phòng tập ngưng cung cấp khăn, quần áo, nước uống và đóng cửa bể bơi.

Giữa tháng 10, phòng tập tại phường Láng ngừng hoạt động. Anh Dũng chuyển sang cơ sở tại phường Vĩnh Tuy thì nơi này cũng đóng cửa vào ngày 25/10. Hai điểm tập khác tại khu vực Hoàn Kiếm và Thanh Xuân tiếp tục ngưng đón khách một ngày sau đó.

"Nhân viên tư vấn chỉ biết xin lỗi, khuyên tôi chờ đến hết ngày 31/10. Họ nói 'Em mà biết có ngày này đã không bán thẻ cho anh'", anh Dũng kể.

Ghi nhận của VnExpress ngày 28/10 cho thấy toàn bộ 9 cơ sở của chuỗi này tại Hà Nội đều khóa cửa, thiết bị tập luyện vẫn nằm bên trong. Tại cơ sở Hàng Da và Royal City, bảo vệ túc trực ngăn khách vào nhưng bên ngoài không dán thông báo tạm ngưng hoạt động. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các chi nhánh ở Đà Nẵng và Biên Hòa từ ngày 24-25/10.

Ở TP HCM, hệ thống chỉ còn duy trì điểm tập tại Aeon Mall Bình Tân. So với quy mô khoảng 35 câu lạc bộ trên toàn quốc vào năm 2025, mạng lưới của chuỗi phòng tập này đã thu hẹp phần lớn. VnExpress nhiều lần liên hệ qua đường dây nóng của hệ thống và các cơ sở tại Hà Nội, TP HCM nhưng đều không nhận được phản hồi. Quản lý tại chi nhánh Aeon Mall Bình Tân cũng từ chối trả lời về phương án đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Trước làn sóng phản ứng của người mua thẻ, ngày 19/10, ông Dane Fort - nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga - từng đăng video xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác trên fanpage chính thức. Ông cam kết bỏ phụ thu với một số lớp GroupX, yoga, đồng thời khôi phục dịch vụ khăn tập, nước uống và hỗ trợ gửi xe. Vị CEO xin thêm 30 ngày để tái cấu trúc, tức dự kiến đến ngày 19/11 mới công bố phương án giải quyết cho các gói hội viên dài hạn.

Tuy nhiên, từ bên trong hệ thống, dấu hiệu khủng hoảng đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. Anh Quốc Bình, nhân viên tư vấn có 4 năm làm việc tại một chi nhánh ở Hà Nội, cho biết anh và nhiều đồng nghiệp đã bị nợ lương suốt 5 tháng, tính từ tháng 6/2026. Dù công ty liên tục khất hẹn, họ vẫn cố bám trụ để chờ nhận lương và phải làm thêm nghề tay trái trang trải cuộc sống. Từ ngày 25/10, anh nhận thông báo tạm nghỉ việc.

"Thông báo nội bộ ghi tạm dừng đến hết ngày 31/10 để cải tổ, nhưng chính chúng tôi cũng không rõ cơ sở có mở cửa lại hay không. Nhiều khách đã chi cả trăm triệu đồng, họ bức xúc gọi điện chất vấn suốt ngày nhưng tôi chỉ biết khuyên chờ đợi", anh Bình nói.

Hiện California Fitness & Yoga chia 4 hạng thẻ gồm Platinum, Premier, Iconic và Centuryon. Các gói phổ thông có mức phí 500.000-700.000 đồng mỗi tháng nếu đóng trước từ 1,5 đến 2 năm, trong khi các gói cao cấp có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Việc hệ thống ngưng hoạt động đột ngột còn đẩy nhiều khách hàng mua thẻ theo hình thức trả góp vào thế kẹt: dịch vụ bị cắt nhưng hàng tháng vẫn phải thanh toán tiền gốc và lãi cho các ngân hàng, công ty tài chính.

Nhiều người đã chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Từ ngày 27/10, hàng trăm hội viên đã lập các nhóm trên mạng xã hội để tập hợp hợp đồng, hóa đơn làm bằng chứng pháp lý. Nhóm tại Hà Nội hiện có hơn 600 người và tại TP HCM có gần 230 thành viên, sẵn sàng các bước tiếp theo nếu phòng tập không mở cửa lại sau ngày 31/10.

Ban lãnh đạo California Fitness & Yoga gặp gỡ, trao đổi với hội viên tại một phòng tập của hệ thống hôm 21/10, trước khi hệ thống này đóng thêm điểm tập. Ảnh: California Fitness & Yoga

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho biết theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, doanh nghiệp phải thông báo ngừng cung cấp dịch vụ trước ít nhất ba ngày làm việc. Nếu đơn vị kinh doanh không thực hiện đúng cam kết, khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng, đòi hoàn trả số tiền tương ứng với thời gian chưa sử dụng và yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự. Hành vi vi phạm cũng có thể bị xử phạt hành chính 30-50 triệu đồng theo Nghị định 98/2020 (sửa đổi năm 2025).

Bà Phan Thị Việt Thu, nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng TP HCM, khuyến nghị hội viên cần lưu giữ toàn bộ hợp đồng, hóa đơn, sao kê ngân hàng, thông báo đóng cửa và tin nhắn trao đổi với nhân viên kinh doanh để làm bằng chứng.

Khách hàng nên gửi văn bản yêu cầu hoàn tiền đến đúng pháp nhân trên hợp đồng kèm thời hạn phản hồi cụ thể. Trường hợp doanh nghiệp né tránh, người mua thẻ có thể gửi đơn đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND cấp phường nơi đặt cơ sở để yêu cầu hòa giải, hoặc khởi kiện ra tòa án, gửi đơn tố giác nếu phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Đến thời điểm hiện tại, đa số hội viên của chuỗi phòng tập này vẫn đang chờ đợi mốc thời gian 31/10 với hy vọng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết khôi phục hoạt động.