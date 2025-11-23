Tiểu thư gia tộc giàu nhất thế kỷ 20 'biến nỗi đau thành vàng ròng'

Albina du Boisrouvray, 86 tuổi, sinh ra tại Paris trong một gia đình giàu có. Bà là cháu gái của ông trùm thiếc người Bolivia Simón Patiño – một trong những người giàu nhất thế giới thế kỷ 20 – và là con gái của Bá tước Guy du Boisrouvray.

Bà lớn lên trong "chiếc lồng mạ vàng", giữa những biệt thự xa hoa ở Pháp, Thụy Sĩ, Mỹ, Maroc, tận hưởng kỳ nghỉ ở Saint-Moritz hay New York, cùng người hầu túc trực.

Nhưng với Albina, đó là một tuổi thơ cô đơn. "Từ năm 7 tuổi, tôi đã bị gửi đi khắp nơi. Mỗi ngày tôi chỉ được gặp mẹ 15 phút và đó là 15 phút buồn chán", bà chia sẻ từ nhà riêng ở Paris, đầu tháng 11.

Ký ức sâu đậm nhất về mẹ là sự lạnh lùng. Bà nhớ lại, một lần bị ngã xuống hố thang máy, đầu chảy máu nhưng bà mẹ chỉ đứng từ xa nói: "Lót vải dưới đầu nó kẻo máu làm bẩn ghế".

"Tiền bạc nhiều như cây trong rừng nhiệt đới, nhưng về mặt tình cảm, gia đình tôi là Bắc Cực", bà nói.

Albina du Boisrouvray đến thăm người dân nghèo ở Thái Lan năm 2008. Ảnh: JDD

Albina sớm nhận ra bất công xã hội. Khi sống tại khách sạn Plaza sang trọng ở New York thời Thế chiến 2, bà bị ám ảnh bởi cảnh người nghèo rét cóng ngoài đường. "Tôi thấy thế giới này quá bất bình đẳng", bà nói.

Sau này, Albina lập công ty điện ảnh riêng, tham gia chính trị và hoạt động xã hội. Nhưng bước ngoặt lớn nhất là khi bà sinh con trai duy nhất François-Xavier Bagnoud vào năm 1961. "Tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Cuối cùng thế giới này cũng có ý nghĩa".

François lớn lên trở thành phi công cứu hộ ở Thụy Sĩ. Năm 1986, bi kịch ập đến. Anh thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở tuổi 24.

"Cuộc đời tôi kết thúc hôm đó", Albina nói.

Bà rơi vào trầm cảm nặng suốt ba năm. Khi cha qua đời, để lại khối tài sản khổng lồ, bà tìm thấy một mục đích mới. Bà quyết định bán tất cả, từ tranh quý, nữ trang, biệt thự, công ty, thu về khoảng 130 triệu USD.

Năm 1989, bà dùng phần lớn số tiền lập Quỹ FXB (viết tắt tên con trai đã mất). "Tôi muốn tiếp tục sứ mệnh cứu người của François, theo cách của mình", bà nói.

Quỹ FXB từ đó hoạt động tại hơn 20 quốc gia, giúp hàng triệu người thoát nghèo, đặc biệt là trẻ mồ côi và người nhiễm HIV/AIDS. Bà thiết lập các "Làng FXB" cung cấp nơi ở, chăm sóc y tế, học hành và vốn cho các gia đình khởi nghiệp.

Albina đã đến các vùng chiến sự ở Lebanon, khu ổ chuột tại châu Phi và Ấn Độ. "Khi nhìn thấy những người mất cả gia đình, tôi nhận ra mình không đơn độc. Tôi phải mạnh mẽ để giúp họ", bà nói.

"Tôi đã có quá nhiều. Giờ tôi chỉ giữ những gì cần thiết. Quần áo mặc 50 năm cũng vẫn ổn", bà cười. "Điều quan trọng không phải vật chất, mà là con người và tình yêu".

"Biến nỗi đau riêng thành vàng ròng cho cộng đồng" là cách tạp chí Time (Mỹ) tôn vinh bà Albina du Boisrouvray về sự giúp đỡ hết lòng với những người nghèo khổ nhất.