Tiết lộ mức thuế 'khủng' Vua Charles mới nộp

Theo thông tin do Cung điện Buckingham công bố, Vua Charles đã nộp hơn 12,9 triệu bảng (gần 450 tỷ đồng) tiền thuế cho Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HMRC) trong năm tài chính 2024-2025; năm 2023 đóng 11,7 triệu bảng (hơn 406 tỷ đồng).

Từ năm 2023-2025, tổng số thuế Vua Charles III đã nộp là 24,6 triệu bảng. Với số tiền này, Vua Charles III được xếp vào nhóm 100 người nộp thuế nhiều nhất tại Anh.

Ông James Chalmers - người quản lý Quỹ Cơ mật Hoàng gia (Privy Purse) - cho biết, việc công khai số thuế là theo yêu cầu trực tiếp của Vua Charles nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính Hoàng gia - lĩnh vực đang chịu sự quan tâm và giám sát ngày càng lớn từ công chúng.

"Đức Vua mong muốn người dân có cái nhìn rõ ràng và dễ tiếp cận hơn đối với các vấn đề tài chính của Hoàng gia", ông Chalmers nói.

Vua Charles III trở thành quốc vương đầu tiên trong lịch sử Anh công khai số tiền thuế đã nộp. Ảnh: Dailymail.

Không chỉ Vua Charles, Thái tử William cũng lần đầu tiên công khai khoản thuế cá nhân sau nhiều năm từ chối tiết lộ. Theo báo cáo, người thừa kế ngai vàng đã nộp 7,76 triệu bảng (gần 270 tỷ đồng) trong năm tài chính 2024-2025 và 8,34 triệu bảng (gần 290 tỷ đồng) trong năm 2023-2024, nâng tổng số thuế đã đóng kể từ khi trở thành Thân vương xứ Wales lên hơn 20 triệu bảng (khoảng 700 tỷ đồng).

Ông Ian Patrick - Thư ký riêng của Thái tử William - cho biết, việc công khai số thuế phản ánh mong muốn đáp ứng sự quan tâm của công chúng và bảo đảm tính minh bạch phù hợp đối với các nguồn thu của người kế vị ngai vàng.

Nguồn thu chính của Thái tử William đến từ Công quốc Cornwall - khối tài sản đất đai và đầu tư trị giá khoảng 1 tỷ bảng (gần 35 nghìn tỷ đồng), trải rộng trên hơn 51.800 ha tại 19 hạt của Anh.

Trong năm qua, công quốc này mang về cho Thái tử khoản thu nhập cá nhân 21,6 triệu bảng (khoảng 750 tỷ đồng). Thái tử William tự nguyện nộp thuế thu nhập ở mức cao nhất đối với phần lợi nhuận ròng sau khi trừ các chi phí phục vụ nhiệm vụ chính thức, dù Hoàng gia vẫn chưa công bố chi tiết các khoản chi này.

Thái tử cũng cam kết hiện đại hóa Công quốc Cornwall bằng kế hoạch bán khoảng 20% quỹ đất trong vòng 10 năm tới để đầu tư vào các dự án phát triển bền vững và nhà ở cộng đồng.

Đáng chú ý, với tư cách Công tước xứ Cornwall, Thái tử William vẫn thu tiền thuê từ chính cha mình. Năm ngoái, Vua Charles đã trả hơn 503.700 bảng (hơn 17 tỷ đồng) để thuê điền trang Highgrove - nơi ở yêu thích của ông tại hạt Gloucestershire.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy sau làn sóng chỉ trích liên quan đến khoản tiền thuê 1,5 triệu bảng (khoảng 52 tỷ đồng) mỗi năm từ nhà tù Dartmoor đã bỏ hoang, Thái tử William quyết định dành toàn bộ số tiền này để hỗ trợ tái thiết cộng đồng địa phương.

Bên cạnh nguồn tài sản cá nhân, Vua Charles còn nhận ngân sách hoạt động từ chính phủ thông qua Trợ cấp Hoàng gia (Sovereign Grant), dùng để chi trả cho các nhiệm vụ chính thức và vận hành bộ máy Hoàng gia.

Theo ông James Chalmers, khoản trợ cấp sẽ giảm xuống khoảng 100 triệu bảng (gần 3.500 tỷ đồng) và được giữ ổn định trong 5 năm tới theo đúng mong muốn của Vua Charles.

Thái tử William được Phó Thống đốc Riyadh, Hoàng tử Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz chào đón khi ông đến sân bay Quốc tế King Khalid vào ngày đầu tiên trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình tới Ả Rập Xê Út. Ảnh: Dailymail.

Năm vừa qua, khoản trợ cấp này tăng từ 86,3 triệu bảng (gần 3.000 tỷ đồng) lên 132,1 triệu bảng (hơn 4.500 nghìn tỷ đồng), chủ yếu để phục vụ dự án cải tạo quy mô lớn tại Cung điện Buckingham đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Ông nhấn mạnh ngân sách Hoàng gia "không phải là một tấm séc trắng", đồng thời khẳng định mọi khoản chi đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý tương tự các cơ quan sử dụng ngân sách công.

Mặc dù đánh giá cao việc công khai nghĩa vụ thuế, nhiều chuyên gia cho rằng chế độ tài chính của Hoàng gia vẫn có nhiều điểm khác biệt so với người dân thông thường.

Ông Dan Neidle - chuyên gia thuộc Tax Policy Associates, chỉ ra rằng Công quốc Lancaster và Công quốc Cornwall không phải nộp thuế doanh nghiệp hay thuế lãi vốn, bất kể giá trị tài sản tăng lên đến đâu, đồng thời được chuyển giao qua các thế hệ mà không chịu thuế thừa kế.

"Thực tế, nhà vua không giống bất kỳ người nộp thuế nào khác và ranh giới giữa tài sản cá nhân với tài sản của Hoàng gia vẫn rất mờ nhạt", ông Dan Neidle nhận định.

Trong khi đó, ông Robert Salter - Giám đốc thuế của Blick Rothenberg - cho rằng, việc công bố số thuế giúp tài chính của Hoàng gia trở nên dễ hiểu hơn đối với công chúng. Theo ông, nếu toàn bộ khoản 12,9 triệu bảng (gần 450 tỷ đồng) mà Vua Charles nộp đều là thuế thu nhập với mức thuế suất 45%, thu nhập của nhà vua trong năm có thể dao động từ 26-28 triệu bảng (khoảng 900 - gần 1.000 tỷ đồng).

Động thái công khai nghĩa vụ thuế của Vua Charles và Thái tử William được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực hiện đại hóa Hoàng gia Anh, đồng thời góp phần tăng cường niềm tin của công chúng đối với việc quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của chế độ quân chủ.