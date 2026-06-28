3 ô tô điện mới về Việt Nam rẻ nhất từ 148 triệu đồng, chỉ ngang Honda SH, đắt nhất bao nhiêu?

Ô tô điện Nano S05

Nano S05 dự kiến đã chốt thời gian ra mắt dự kiện trong tháng 6.

Sau thời gian dài được công bố ra mắt, mẫu xe điện cỡ nhỏ Nano S05 dự kiến đã chốt thời gian ra mắt dự kiện trong tháng 6 này với 2 phiên bản pin 120 km (cố định) và 150 km (2 pin rời), với giá bán chỉ từ 148 triệu đồng - tương đương mẫu xe tay ga Honda SH350i.

Đánh giá ô tô điện Nano S05

Dựa trên mẫu Silence S04 đang bán tại Tây Ban Nha, Nano S05 dự kiến được trang bị động cơ điện sản sinh côn suất tối đa 29,5 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h dưới 7 giây và tốc độ tối đa 85km/h. Tuy có thể tháo ra để sạc riêng nhưng trọng lượng nặng tới 41kg của mỗi viên pin sẽ gây không ít khó khăn.

Ô tô điện Wuling Macaron

Wuling Macaron

Ở phân khúc xe điện mini, Wuling Macaron – bản nâng cấp của Mini EV – sẽ được tung ra với hai biến thể 5 cửa là LV1 và LV2 ngay trong tháng 6 này. Xe dự kiến có mức giá hợp lý, dao động từ 269 đến 329 triệu đồng.

Đánh giá ô tô điện Wuling Macaron

Điểm nâng cấp đắt giá nhất trên mẫu xe điện đô thị này là tính năng sạc nhanh DC, cho phép nạp từ 30% lên 80% pin chỉ trong vòng 35 phút. Cùng với đó, xe dự kiến cũng được tăng sức mạnh với mô tơ điện có công suất tới 42 mã lực đặt ở trục sau, cho tốc độ tối đa tới 100 km/h.

Ô tô điện Lynk & Co 02

Lynk & Co 02

Thương hiệu xe Trung Quốc Lynk & Co cũng dự kiến ra mắt hai mẫu xe điện hóa hoàn toàn mới trong tháng này để cạnh tranh ở 2 phân khúc khác nhau. Mẫu SUV thuần điện Lynk & Co 02 hiện đang được các đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam với mức giá dự kiến khoảng 900 triệu đồng.

Đánh giá ô tô điện Lynk & Co 02

Cụ thể, Lynk & Co 02 cạnh tranh trong phân khúc xe SUV hạng B nhưng sẽ tạo ra ấn tượng mạnh ở sức mạnh (đặc biệt ở phiên bản cao cấp nhất) khi có công suất tối đa lên đến 335 mã lực, đi kèm bộ pin dung lượng 61,47 kWh cho phép xe di chuyển được quãng đường lên tới 530 km sau mỗi lần sạc đầy.

Ô tô điện Lynk & Co 900

Lynk & Co 900

Trong khi đó, Lynk & Co 900 là mẫu SUV PHEV cao cấp nhất của thương hiệu này dự kiến sẽ có giá bán khoảng 3,299 tỷ đồng.

Đánh giá ô tô điện Lynk & Co 900

Xe được trang bị động cơ xăng kết hợp với điện với công suất tối đa tới 709 mã lực, kết hợp với bộ pin lớn 52,38 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện đạt 200 km. Đáng chú ý, xe sở hữu công nghệ sạc siêu nhanh, chỉ mất 17 phút để sạc từ 20% lên 80% pin.