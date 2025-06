Thương vụ "khủng" giữa SeABank và AEON Financial Services đổ bể sau hơn 1 năm bàn giao

Công ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính AEON (AEON Financial Services) vừa phát đi văn bản công bố thông tin về việc phát hiện vấn đề liên quan đến xử lý kế toán trước khi mua lại cổ phần tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF).

Cụ thể, văn bản cho biết vào tháng 10/2023, AEON Financial Services đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) mua lại cổ phần tại PTF tại Việt Nam. Dẫu vậy, phía AEON Financial đã phát hiện các thông tin kế toán được công bố trước khi ký hợp đồng có vấn đề so với thực tế.

“Với lý do này, AEON Financial Services đã gửi thông báo đến SeABank để yêu cầu tuyên bố hợp đồng trên là vô hiệu", văn bản nêu.

Tới ngày 3/2/2025, SeABank đã chính thức bàn giao Công ty Tài chính PTF cho đối tác Nhật Bản.

Khi phát hiện sự việc, AEON Financial Services đã ngay lập tức điều tra sự việc với tư vấn từ luật sư địa phương. Tới ngày 6/6/2025, AEON Financial Services chính thức yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vô hiệu đối với SeABank.

Công ty này còn cho hay sẽ kiên quyết yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện sự việc, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam để vô hiệu hóa Thỏa thuận Chuyển nhượng cổ phần; yêu cầu hoàn trả các chi phí phát sinh liên quan đến việc ký kết thỏa thuận chuyển nhượng, bồi thường thiệt hại; đồng thời truy cứu trách nhiệm pháp lý với các bên.

Chiều ngày 6/6, bài viết về thương vụ trên tại website chính thức của SeABank đã bị lỗi không thể truy cập, còn lại các thông tin khác trên website vẫn có thể truy cập bình thường.

Phản hồi trước thông tin AEON Financial Service Co. đưa ra, SeABank cho biết: Ngày 6/6/2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á nhận được email từ AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) cho AEON Financial. Đây là lần đầu tiên SeABank tiếp nhận thông tin từ AEON Financial.

"SeABank vô cùng bất ngờ trước thông tin AEON đơn phương công bố. SeABank đang khẩn trương liên hệ với AEON Financial để làm rõ các nội dung", SeABank cho hay.

Theo thông tin được công bố trước đó với truyền thông, hồi cuối năm 2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank, mã SSB) và AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - một thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bưu Điện (PTF) tương đương 100% vốn điều lệ PTF với giá chuyển nhượng là 4.300 tỷ đồng.

Việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại PTF là hoạt động nằm trong lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông SeABank thông qua để tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp của SeABank tại PTF.

Tới ngày 3/2/2025, SeABank đã chính thức bàn giao Công ty Tài chính PTF cho đối tác Nhật Bản.

PTF được thành lập vào tháng 10/1998 và là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam, hiện có vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, tổng nhân sự gần 2.000 người và phục vụ gần 200.000 khách hàng tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước. Kết quả kinh doanh năm 2024 của PTF có tổng dư nợ đạt hơn 4.325 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế đạt 166 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 173% so với năm 2023.

Trong khi đó, AEON Financial Service Co., Ltd là thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản và có sự hiện diện ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.