Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao hay thấp?

Thưởng Tết Nguyên đán 2026 trung bình một tháng lương

Mặc dù từ nay tới Tết Âm lịch còn khoảng thời gian khá xa nhưng hiện nay các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành đã tính toán phương án thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại tỉnh Đồng Nai, một số doanh nghiệp cũng đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người lao động, trong đó có một công ty dự chi hơn 600 tỷ đồng.

Công ty Chang Shin Việt Nam tại KCN Thạnh Phú, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai vừa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động công ty. Theo đó, công ty dự kiến chi 600 tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân lao động.

Cụ thể, lao động làm đủ 1 năm được thưởng 1 tháng lương, mỗi năm thâm niên được cộng thêm 5%; mức thưởng cao nhất lên đến 200% (tức 2 tháng lương).

Lao động đang "ngóng" thưởng Tết năm 2026. Ảnh minh họa: Công đoàn tặng quà cho lao động tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng.

Không chỉ thưởng Tết Âm lịch, người lao động còn được thưởng Tết Dương lịch, quà tết công đoàn, dự tất niên và các hoạt động chăm lo đời sống dịp cuối năm.

Hiện thu nhập công nhân sản xuất bình quân khoảng 11 triệu đồng/tháng; lao động lâu năm đạt 18-20 triệu đồng/tháng. Trong năm 2025, công ty đã tuyển thêm 6.000 lao động, nâng tổng số công nhân lên 42.000 người. Bình quân mỗi tháng có khoảng 400 công nhân mới với thu nhập từ 8,5-9 triệu đồng/người/tháng, chưa tính tăng ca.

Còn tại Hà Nội, một công ty may mặc cũng chốt mức thưởng Tết 2026 tăng 10%. Ông Bùi Đình Duyến - Giám đốc Công ty TNHH May mặc Quảng Bình (có trụ sở tại phường Việt Hưng, Hà Nội) cho biết với hơn 500 nhân sự, tổng chi phí phần thưởng Tết 2026 sẽ tăng lên hơn 500 triệu đồng so với Tết Nguyên đán 2025.

"Năm 2025, công ty thưởng Tết trung bình khoảng 10 triệu đồng/người, năm nay ban lãnh đạo đã chốt tăng thưởng tết thêm trung bình 10%, tùy từng bộ phận, có chỗ tăng khoảng 15%, có chỗ tăng 5% căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh cụ thể. Để đảm bảo các phúc lợi khác cho lao động không ảnh hưởng, chúng tôi cố gắng co kéo các khoản thu, cắt giảm mua sắm không cần thiết để bố trí đủ khoản tiền tăng lo cho thưởng Tết", ông Duyến nói.

Lao động kỳ vọng thưởng Tết 2026 cao?

Từ một tuần nay, sau khi nghe tin thưởng Tết 2026, chị Nguyễn Thị Trang (45 tuổi) công nhân công ty may tại Đông Anh (Hà Nội) tỏ vẻ không vui.

Chị Trang cho biết, thông tin bên lề thì năm nay công ty có thức mức thưởng Tết 2026 không tăng so với năm 2025.

“Nghe mấy đồng chí công đoàn nói mức thưởng Tết năm 2026 cũng chỉ khoảng 1 tháng lương, không cao hơn so với mấy năm trước, dao động khoảng 7 triệu đồng và một túi quà bánh. Năm nay chúng tôi tăng ca nhiều do đơn hàng tăng, cứ nghĩ được tăng thưởng Tết nhưng không ngờ mức thưởng vẫn giữ nguyên", chị Trang tâm sự.

Không may mắn như chị Trang, nhiều công nhân khác ở một công ty in ở Hà Nội còn bị cắt tới 60% thưởng Tết năm 2026.

Anh Nguyễn Văn Giáp, nhân viên công ty này cho biết: “Nhiều năm nay công ty tôi có truyền thống thưởng Tết tương đương 1 tháng lương trung bình của mỗi người lao động. Do đó, Tết năm nào anh cũng có khoản thưởng Tết gần 15 triệu đồng. Năm nay, lãnh đạo nói mức thưởng giảm 50% do hàng tồn kho nhiều, công nợ cũng chưa thu hồi hết. Dù công nhân được hứa nếu trong quý I/2026 công ty thu hồi hết công nợ sẽ được thêm 1 khoản bổ sung, nhưng chúng tôi chỉ mong có tiền tiêu dịp Tết. Ra Giêng có thưởng cũng kém ý nghĩa", anh Giáp buồn bã nói.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội cho rằng, thưởng Tết năm 2026 nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ từ 3-6%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp làm ăn tốt có lợi nhuận và đang dần ổn định trở lại.

Nhận định thêm, bà Hương cho rằng thưởng Tết bình quân 2026 nhiều khả năng tăng nhưng không tăng “bật mạnh” như giai đoạn 2024–2025.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia lao động khác cho rằng giai đoạn này doanh nghiệp vẫn đang còn khó khăn, việc doanh nghiệp trích một phần doanh thu để thưởng Tết cho lao động đã là một nỗ lực rất lớn. Việc doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết sớm cũng tạo điều kiện cho người lao động an tâm phấn khởi trong công việc, đồng thời khẳng định sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động. Nhiều doanh nghiệp chọn các hình thức phù hợp để thưởng tết cho người lao động, kể cả bằng tiền và hiện vật.

Tết năm 2025 ngoài khối doanh nghiệp, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã trích nguồn tích lũy để thưởng Tết cho người lao động.