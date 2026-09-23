Cảnh giác với tin rao bán nhà đất trên Batdongsan.com.vn, mạng xã hội...

“Ngộp bank”, “cắt lỗ” tràn tin rao

Theo khảo sát của Dân Việt, trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm mua bán nhà đất và nền tảng bất động sản, những tin rao với nội dung “chủ ngộp bank”, “gồng lãi không nổi”, “cắt lỗ sâu”, “bán gấp” xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với đó là những mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng các căn hộ cùng dự án hoặc khu vực.

Theo nhiều nhà đầu tư, lãi suất và áp lực tài chính có thể là nguyên nhân khiến một bộ phận chủ nhà buộc phải bán tài sản. Nhưng, qua khảo sát của Dân Việt, không phải mọi thông tin đều phản ánh đúng căn hộ và mức giá thực tế.

Nhiều tin đăng sử dụng hình ảnh căn hộ có nội thất hoàn thiện, góc nhìn thoáng đẹp để thu hút người mua. Khi phóng viên liên hệ đề nghị xem đúng căn được quảng cáo, môi giới liền "tung chiêu" căn trong ảnh “đã có khách”, sau đó giới thiệu một căn khác.

"Mánh khác" nữa là, có môi giới giải thích hình ảnh được lấy từ “căn mẫu”, ảnh minh họa. Thậm chí, có môi giới thẳng thắn cho biết phải đăng ảnh như vậy thì khách hàng mới chú ý và liên hệ.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, nếu môi giới sử dụng hình ảnh của căn A để thu hút khách nhưng khi khách liên hệ lại giới thiệu căn B thì thông tin ban đầu không còn đơn thuần là hình ảnh tham khảo.

Theo ông Đính, những cách làm này có thể gây nhiễu loạn thông tin trên thị trường, đồng thời khiến người mua khó xác định sản phẩm và mức giá thực tế mà mình đang tiếp cận.

Tin rao sai không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội

Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xuất hiện trong các hội nhóm mạng xã hội mà còn được đăng tải trên trang web nổi tiếng là Batdongsan.com.vn, một nền tảng thương mại điện tử chuyên về bất động sản, được không ít người tín nhiệm.

Tại trang web này, một số tin rao cũng sử dụng hình ảnh không trùng khớp với căn hộ được giới thiệu. Bài đăng sử dụng ảnh minh họa, ảnh AI.

Nhiều chuyên gia bức xúc cho rằng, điều này đặt ra vấn đề về cơ chế kiểm duyệt tin đăng trên các nền tảng bất động sản: Thông tin do người đăng tự chịu trách nhiệm đến đâu, nền tảng kiểm tra những gì trước khi hiển thị và xử lý thế nào khi phát hiện tin đăng có dấu hiệu sai lệch?

Để tìm hiểu về những vấn đề này, phóng viên liên hệ với đại diện Batdongsan.com.vn. Tuy nhiên, đại diện nền tảng này từ chối trả lời, giải thích về vấn đề trên.

Nhiều người dân có nhu cầu mua nhà ở thực bày tỏ, từng rất tín nhiệm nền tảng Batdongsan.com.vn, coi đây là trung tâm thông tin được kiểm định, xác thực trước khi đăng, tạo cảm giác tin cậy... Nhưng, sau nhiều lần trải nghiệm đã tỏ ra hoang mang, thậm chí là thất vọng về Batdongsan.com.vn.

Một số nhà đầu tư cũng bức xúc cho rằng, nếu thông tin chưa được kiểm chứng mà vẫn được đưa lên với hình ảnh bắt mắt, mức giá hấp dẫn, người tìm mua rất khó nhận biết đâu là thông tin chính xác, góp phần gây nhiễu loạn thị trường.

Ai chịu trách nhiệm với một tin rao sai?

Ông Lê Đình Chung, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, các chủ đầu tư đều có quy định yêu cầu đơn vị phân phối, nhân viên kinh doanh không được đăng sai thông tin, hình ảnh hoặc giá bán dự án. Tuy nhiên, với lực lượng sale hoạt động cá nhân, tự đăng tin và chạy quảng cáo trên nhiều kênh, doanh nghiệp rất khó kiểm soát hoàn toàn.

“Có những sale đăng bài rao bán sai thông tin với mục tiêu là thu hút khách hàng, nhưng khi khách tìm hiểu kỹ, cách làm này dễ tạo phản ứng ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh dự án và niềm tin của khách hàng”, ông Chung chia sẻ.

Tin rao sai hình ảnh, giá bán, thông tin sản phẩm cần được xác định rõ trách nhiệm và có chế tài đủ sức răn đe đối với môi giới vi phạm. Ảnh: Lê Minh

Theo ông Chung, khi môi giới sử dụng hình ảnh minh họa phải ghi rõ; còn giá bán, chính sách và thông tin sản phẩm phải chính xác. Cùng với trách nhiệm của môi giới, các nền tảng đăng tin cũng cần có cơ chế kiểm soát.

“Thông tin bài đăng sai sự thật thì phải có quy định và chế tài xử lý môi giới và các nền tảng, không thể để tình trạng này kéo dài”, ông Chung nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, thông tin trên thị trường bất động sản cần được kiểm soát tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh người mua đang nhạy cảm với biến động giá và chi phí vốn.

Theo ông Hiếu, việc đăng tải thông tin không đúng thực tế, từ hình ảnh đến giá bán, có thể khiến người mua đưa ra quyết định dựa trên một thông tin ban đầu chưa chính xác.

“Cần người ‘canh cổng’ thông tin chứ không thể thị trường bất động sản bị ‘nhũng nhiễu’ bởi những thông tin chưa kiểm chứng”, ông Hiếu nhấn mạnh.