Con đặc sản này ham ăn chuối chín, cháo cá rô phi, một người Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai nuôi thành công, khá giả hơn

Nuôi chồn hương (cầy hương)-nuôi con đặc sản "dễ ăn dễ ngủ"-mô hình chăn nuôi mới

Trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, việc mạnh dạn tìm tòi, học hỏi và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế là hướng đi được nhiều nông dân quan tâm.

Từ tinh thần đó, bà Tạ Thị Phượng – hội viên nông dân thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai (địa phận huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ) đã mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi, đầu tư xây dựng mô hình nuôi chồn hương (nuôi cầy hương).

Bước đầu mô hình nuôi con đặc sản có nguồn gốc con động vật hoang dã này mang lại hiệu quả kinh tế tốt, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế hộ gia đình.

Từ việc tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và nhận thấy chồn hương là vật nuôi có giá trị kinh tế, gia đình bà Phượng đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH), kết hợp với nguồn vốn tích lũy của gia đình để đầu tư chuồng trại, con chồn hương giống và xây dựng mô hình nuôi con đặc sản này.

Đây là quyết định thể hiện sự năng động, dám nghĩ, dám làm của người nông dân trong việc tìm kiếm hướng sản xuất mới, phù hợp với điều kiện của gia đình.

Hiện nay, gia đình bà Phượng đang duy trì đàn chồn hương với 30 con chồn cái giống và hơn 100 con chồn thương phẩm.

Chồn hương có khả năng sinh sản khá tốt nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Theo kinh nghiệm của gia đình, thời gian mang thai của chồn khoảng 2 tháng, mỗi lứa thường cho từ 2–4 con, tùy điều kiện chăm sóc và chất lượng con giống.

Việc duy trì đàn chồn cái sinh sản không chỉ giúp gia đình chủ động nguồn con giống mà còn tạo nguồn chồn thương phẩm để xuất bán, từng bước nâng cao hiệu quả của mô hình.

Để đàn chồn phát triển ổn định, gia đình bà Phượng đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn con giống khỏe mạnh, chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và theo dõi quá trình sinh trưởng, sinh sản của đàn.

Việc thường xuyên tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm và chủ động trong chăm sóc đã giúp gia đình từng bước duy trì, phát triển quy mô đàn, tạo nền tảng để mở rộng mô hình trong thời gian tới.

Theo giá thị trường mà gia đình tham khảo, chồn hương thương phẩm hiện có giá khoảng 1–1,3 triệu đồng/kg, tùy trọng lượng và thời điểm.

Với quy mô trên 100 con thương phẩm, nếu bình quân mỗi năm xuất bán khoảng 100 con, doanh thu từ chồn thương phẩm có thể đạt khoảng 100–150 triệu đồng/năm.

Bà Tạ Thị Phượng, nông dân thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai (địa phận huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ) đầu tư xây dựng thành công mô hình nuôi chồn hương (con cầy hương). Con đặc sản chồn hương là vật nuôi có nguồn gốc động vật hoang dã nên có sức đề kháng tốt, chồn hương (cầy hương) thích ăn chuối chín, cháo cá rô phi...

Đây là mức doanh thu trước khi trừ các khoản chi phí về thức ăn, con giống, chuồng trại, chăm sóc và các chi phí liên quan.

Nếu tiếp tục phát triển tốt đàn chồn hương sinh sản và chủ động được nguồn con giống, hiệu quả kinh tế của mô hình có thể được nâng lên.

So với một số vật nuôi truyền thống, mô hình nuôi chồn hương có ưu điểm là không đòi hỏi diện tích chuồng trại quá lớn, có thể tận dụng nguồn thức ăn phù hợp và giá trị kinh tế của chồn tương đối cao.

Đặc biệt, mô hình có thể tạo nguồn thu từ cả chồn thương phẩm và chồn giống, qua đó giúp người nuôi có thêm lựa chọn để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích sản xuất.

Điều đáng ghi nhận ở mô hình của bà Tạ Thị Phượng không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế bước đầu mà còn ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thay đổi cách làm.

Từ việc tìm hiểu, học hỏi đến mạnh dạn sử dụng nguồn vốn vay và vốn tích lũy của gia đình để chuyển đổi vật nuôi, bà Phượng đã từng bước xây dựng cho gia đình một hướng phát triển kinh tế mới.

Mô hình cũng cho thấy khi người nông dân chủ động tìm hiểu thị trường, lựa chọn vật nuôi phù hợp và kiên trì tích lũy kinh nghiệm thì có thể tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập.

Từ hiệu quả bước đầu, mô hình nuôi chồn hương của bà Tạ Thị Phượng đang trở thành một mô hình kinh tế mới để hội viên nông dân trên địa bàn tham khảo, học hỏi.

Mô hình nuôi chồn hương của bà Phượng trong thời gian tới

Gia đình bà Tạ Thị Phượng cho biết: xác định tiếp tục duy trì và từng bước phát triển đàn chồn theo hướng ổn định, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.

Trọng tâm là chăm sóc tốt đàn chồn cái sinh sản, chủ động nguồn con giống, nâng cao tỷ lệ nuôi sống và chất lượng chồn thương phẩm; đồng thời tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Bà Tạ Thị Phượng tiếp tục mở rộng quy mô nuôi con đặc sản, bảo đảm phát triển mô hình lâu dài, an toàn và hiệu quả.

Đối với Hội Nông dân xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai (địa phận huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ) từ thực tế mô hình của bà Phượng, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế.

Hội tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những mô hình sản xuất có hiệu quả; tạo điều kiện để hội viên tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; phối hợp với các ngành chuyên môn hỗ trợ tiếp cận kiến thức về kỹ thuật nuôi chồn hương, cách chăm sóc chồn hương, phòng bệnh, quản lý đàn và thông tin thị trường.

Đồng thời, Hội tiếp tục quan tâm kết nối các nguồn vốn phù hợp, nhất là nguồn vốn tín dụng chính sách, để hỗ trợ hội viên có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất.

Hội sẽ chú trọng kết nối các hộ có cùng hướng sản xuất, từng bước hình thành sự liên kết trong trao đổi kinh nghiệm, con giống và tiêu thụ sản phẩm khi đủ điều kiện.

Qua đó, không chỉ hỗ trợ riêng từng hộ gia đình mà Hội còn hướng tới xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp, có khả năng phát triển ổn định và tạo sức lan tỏa trong hội viên nông dân.

Mô hình nuôi chồn hương của bà Tạ Thị Phượng là một trong những cách làm mới đang được hình thành từ chính sự năng động, chủ động của người nông dân.

Từ một mô hình hộ gia đình, nếu được chăm sóc, quản lý và phát triển đúng hướng, đây có thể trở thành một kinh nghiệm thực tế để các hội viên khác tham khảo trong quá trình chuyển đổi vật nuôi, đa dạng hóa sản xuất và nâng cao thu nhập.

Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống nông dân trên địa bàn xã.