Vàng thế giới chịu sức ép kép từ Fed và chứng khoán Mỹ

Sau hai phiên hồi phục, giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 24/11 tại Mỹ (kết thúc rạng sáng 25/11 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay có thời điểm vượt 3.650 USD/ounce nhưng sau đó lao dốc xuống 3.555 USD/ounce. Sang sáng 25/11, kim loại quý tiếp tục giảm, có lúc xuống dưới 3.540 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, sáng 25/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán duy trì 5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% cũng giảm 900.000 đồng/lượng, xuống 127,9-133,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán lên tới 6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn một số thương hiệu lớn giảm 1,5 triệu đồng xuống 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 133,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nguyên nhân chính khiến vàng lao dốc là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch gần như đặt cược hoàn toàn vào khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn do không đem lại lợi suất, đồng thời hỗ trợ đồng USD tăng giá. Theo BCA Research, chỉ số DXY đã vượt mốc 100 điểm và có thể tiến lên vùng 105 điểm, so với mức 103,94 điểm sáng 25/11.

Áp lực bán còn đến từ thị trường chứng khoán Mỹ. Trong phiên 24/11, Nasdaq Composite giảm 1,48%, xuống 23.733 điểm. Cổ phiếu Nvidia mất gần 6%, Micron giảm 11%, AMD giảm gần 9%.

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại Forex, làn sóng bán tháo cổ phiếu buộc nhiều nhà đầu tư phải đóng các vị thế vàng và bạc để bổ sung tiền ký quỹ, qua đó gia tăng áp lực giảm giá kim loại quý.

Thị trường cũng đang chờ báo cáo lạm phát PCE của Mỹ trong tuần này để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ trước cuộc họp tháng 12 của Fed.

BCA Research mới đây đã chuyển quan điểm về vàng từ tích cực sang trung lập sau khi lệnh mua chiến lược chạm ngưỡng dừng lỗ khi giá xuyên thủng 3.700 USD/ounce. Tổ chức này cho rằng đồng USD mạnh và lãi suất thực cao tiếp tục là những lực cản lớn.

Dù vậy, triển vọng dài hạn chưa hoàn toàn tiêu cực. JPMorgan dự báo vàng có thể phục hồi lên 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2027, trong khi Commerzbank đưa ra mức 4.100 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: UN

SJC có thể xuống dưới 120 triệu đồng/lượng?

Với giá vàng thế giới quanh 3.555 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng tương đương khoảng 111,3 triệu đồng/lượng; theo tỷ giá tự do khoảng 114 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng miếng SJC được bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 20-22,8 triệu đồng/lượng, tùy tỷ giá quy đổi.

Nếu giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đồng thời chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế thu hẹp về 5-6 triệu đồng/lượng, giá bán SJC có khả năng xuống dưới 120 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đây là kịch bản có điều kiện, không phải mức giá chắc chắn sẽ xuất hiện. Diễn biến còn phụ thuộc vào nguồn cung vàng trong nước, chính sách quản lý thị trường, tỷ giá USD/VND và mức độ thu hẹp chênh lệch giá.

Trong ngắn hạn, BCA Research nhận định vàng có thể tiếp tục giằng co trong vùng 3.500-3.700 USD/ounce. Đồng USD mạnh, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn và nguy cơ dòng vốn ETF vàng rút ra tiếp tục gây sức ép.

Ở chiều ngược lại, lực mua từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc, Ấn Độ có thể hỗ trợ thị trường khi giá giảm sâu.

Đáng chú ý, rủi ro đối với người mua vàng trong nước hiện không chỉ nằm ở xu hướng giảm của giá thế giới mà còn ở chênh lệch mua - bán rất lớn.

Với vàng miếng SJC, khoảng cách này là 5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn SJC lên tới 6 triệu đồng/lượng. Người mua có thể chịu khoản lỗ đáng kể nếu phải bán lại trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, nếu giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong khi chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế thu hẹp, nhà đầu tư có thể chịu tác động kép từ cả hai phía.

Do đó, mốc 120 triệu đồng/lượng không phải kịch bản bất khả thi đối với vàng SJC. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh và giá trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 20-22 triệu đồng/lượng, việc mua đuổi ở vùng giá cao tiềm ẩn rủi ro lớn.