Sáng 24-3, lộ diện thêm nhiều người trong một xóm trúng thưởng xổ số miền Nam

Sáng 24-3, theo ghi nhận của phóng viên, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin vui về việc nhiều người trong cùng một xóm ở tỉnh Tây Ninh trúng giải độc đắc và giải an ủi của xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-3. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Đại lý vé số Lan Hùng Tú đổi thưởng cho nhiều khách hàng trong cùng một xóm trúng giải an ủi và giải độc đắc vé số Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 23-3, giải độc đắc (dãy số 900948) được các đại lý xác định trúng tại xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho nhiều người trong cùng một xóm ở xã Tân Châu may mắn trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số Đồng Tháp là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào ngày 21-3, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 442630) được các đại lý xác định trúng tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc vé TPHCM cũng là đại lý vé số Lan Hùng Tú.

"Đang ăn sáng thì khách gọi đến nhà đổi thưởng 2 vé TPHCM trúng giải độc đắc. Khi tới nơi thì đổi thưởng cho... cả xóm luôn" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 24-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.