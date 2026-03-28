Sáng 28-3, nhiều người ở TPHCM, Lâm Đồng, An Giang trúng thưởng xổ số miền Nam

Sáng 28-3, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Lâm Đồng và An Giang trúng thưởng vé số của 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 27-3, giải độc đắc (dãy số 368571) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Giải an ủi và giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS cấp 1 Mỹ Hạnh, ĐLVS Lý Sang

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Dương là đại lý vé số Lý Sang ở xã Bà Điểm, TPHCM.

"Đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm là nơi phân phối vé Bình Dương trúng giải độc đắc" – anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Giải an ủi của vé số Bình Dương cũng được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi là đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 718149) của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Trà Vinh là tiệm vàng Lộc Phát ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh tiếp tục trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: Tiệm vàng Lộc Phát

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh An Giang và tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi tổng cộng 9 vé Trà Vinh là các đại lý Gia Thịnh, Huỳnh Tâm ở phường Long Xuyên và đại lý Huy Thịnh ở phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Trà Vinh cũng "nổ" tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc của vé số Bình Dương cũng trúng tại TPHCM. Theo giới kinh doanh vé số truyền thống, đây là trường hợp rất hiếm khi xảy ra.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 28-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.