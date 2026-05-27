Thế chấp nhiều sổ đỏ vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, vợ chồng phải trả hơn 4,2 tỷ đồng

Thế chấp nhiều sổ đỏ vay vốn chăn nuôi, sửa chuồng trại

Để có vốn phục vụ chăn nuôi, sửa chữa chuồng trại và chi tiêu, vợ chồng bà Đặng Thị L. và ông Nguyễn Văn K1. ở Long An đã nhiều lần vay tiền của một ngân hàng thương mại cổ phần trong giai đoạn 2022-2023.

Khoản vay đầu tiên trị giá 500 triệu đồng ký tháng 1/2022, thời hạn 15 năm, lãi suất tại thời điểm giải ngân là 15,4%/năm. Đến tháng 7/2022, vợ chồng bà tiếp tục vay thêm 1,5 tỷ đồng để sửa chữa chuồng trại, thời hạn 14 năm, lãi suất 14,4%/năm. Tháng 1/2023, hai người vay thêm 1,4 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi gà vịt, thời hạn 12 tháng, lãi suất 13,8%/năm.

Ngoài ra, bà L. còn mở và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế với hạn mức 30 triệu đồng, lãi suất 28%/năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, vợ chồng bà L. thế chấp nhiều quyền sử dụng đất tại một số địa bàn thuộc huyện T., tỉnh Long An (cũ). Các hợp đồng thế chấp đều được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Vay hơn 3,4 tỷ đồng để chăn nuôi, sửa chuồng trại và tiêu dùng, vợ chồng ở Long An bị tòa buộc trả cả gốc lẫn lãi hơn 4,2 tỷ đồng cho ngân hàng. Ảnh minh họa

Theo phía ngân hàng, dù đã nhiều lần nhắc nhở, bà L. và ông K1. không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán nên ngân hàng khởi kiện, yêu cầu trả toàn bộ nợ gốc, lãi và nợ thẻ tín dụng.

Tính đến ngày 5/6/2025, tổng dư nợ được ngân hàng xác định hơn 4,2 tỷ đồng, gồm hơn 3,2 tỷ đồng nợ gốc, hơn 922 triệu đồng tiền lãi và gần 40 triệu đồng nợ thẻ tín dụng.

Ngân hàng đồng thời yêu cầu được xử lý các tài sản thế chấp nếu vợ chồng bà L. không trả nợ hoặc trả không đầy đủ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bà L. thừa nhận các khoản vay và xác nhận vợ chồng có trách nhiệm trả nợ, song cho biết chưa thể tự bán đất để thanh toán cho ngân hàng nên xin thêm thời gian xoay xở.

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Tây Ninh chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngân hàng, buộc bà L. và ông K1. phải liên đới trả hơn 4,2 tỷ đồng cùng lãi phát sinh.

Bản án cũng tuyên, nếu người vay không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ khoản nợ, ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý các quyền sử dụng đất đã thế chấp để thu hồi nợ. Trường hợp tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm vẫn không đủ trả hết dư nợ, vợ chồng bà L. và ông K1. phải tiếp tục thanh toán cho đến khi tất toán toàn bộ khoản vay theo các hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng.

Tòa bác yêu cầu hủy án của người vợ, buộc trả nợ ngân hàng

Không đồng ý với phán quyết sơ thẩm, bà L. kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại cấp phúc thẩm, bà cho rằng tòa sơ thẩm xét xử nhưng không triệu tập mình; đồng thời cho biết từng đề nghị ngân hàng cơ cấu lại khoản vay và chuyển người đứng tên khoản tín dụng nhưng ngân hàng không thực hiện.

Đáng chú ý, bà L. cho rằng mình không ký hợp đồng tín dụng vay 500 triệu đồng ký ngày 17/1/2022 nên đề nghị tạm ngừng phiên tòa để giám định chữ ký.

Ngoài ra, bà còn đề nghị hủy án với lý do một thửa đất thế chấp đã có quyết định thu hồi nhưng cơ quan thu hồi đất không được đưa vào tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hồ sơ thể hiện tòa sơ thẩm đã triệu tập hợp lệ bà L. và ông K1. nên khiếu nại về tố tụng là không có căn cứ.

Đối với yêu cầu giám định chữ ký, tòa cho biết đã thông báo để bà L. nộp chi phí giám định nhưng bà không thực hiện. Sau đó, bà tiếp tục xin sao chụp toàn bộ hồ sơ vay để giám định thêm các chữ ký khác.

Hội đồng xét xử cho rằng, trong quá trình giải quyết ở cấp sơ thẩm, bà L. từng thừa nhận các khoản vay, chỉ tranh chấp về lãi suất và thủ tục tố tụng. Vì vậy, việc yêu cầu giám định toàn bộ chữ ký ở giai đoạn phúc thẩm là yêu cầu mới, không phù hợp với nội dung kháng cáo đã nêu trước đó.

Về việc tài sản thế chấp bị thu hồi đất, tòa xác định ngân hàng có quyền liên hệ cơ quan chức năng để nhận tiền bồi thường khi xử lý tài sản bảo đảm nên không làm phát sinh nghĩa vụ phải đưa cơ quan thu hồi đất vào tham gia tố tụng.

Đối với nội dung bà L. không đồng ý tiếp tục trả nợ nếu tài sản thế chấp bị phát mãi không đủ thanh toán, Hội đồng xét xử cho rằng điều khoản này đã được các bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp.

Từ đó, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh bác toàn bộ kháng cáo của bà L., giữ nguyên bản án sơ thẩm buộc vợ chồng bà trả hơn 4,2 tỷ đồng cho ngân hàng.