PNJ tăng trần phiên thứ ba, lộ diện dòng tiền mua ròng trăm tỷ

Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,77 điểm xuống 1.776,46 điểm. Thanh khoản hơn 20.100 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị hơn 476 tỷ đồng.

Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Dù mức tăng của bộ 3 cổ phiếu VIC, VHM, VRE chưa tới 1%, nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn này vẫn tạo ảnh hưởng tích cực tới thị trường chung.

Đáng chú ý, NVL khi tăng 3,7%, lên 13.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu Novaland được hỗ trợ sau khi doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2026 đạt 912 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, một số mã bất động sản chịu áp lực điều chỉnh như DXG, IDC, PDR, KBC giảm trên dưới 1%.

Ngoài bất động sản, dòng tiền cũng tìm đến một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ. PNJ tăng hết biên độ lên 37.900 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng trần thứ ba liên tiếp của mã này.

PNJ tăng trần 3 phiên liên tiếp.

Đà hồi phục mạnh giúp vốn hóa PNJ tiến sát 19.400 tỷ đồng, dù thị giá hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng giá trước giai đoạn biến động liên quan hoạt động kinh doanh kim cương. Dòng vốn ngoại tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho PNJ khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 109 tỷ đồng trong phiên 5/8. Tính chung 7 phiên liên tiếp, khối ngoại đã giải ngân khoảng 569 tỷ đồng để gom cổ phiếu này.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh. Nhóm đầu tư công phân hóa với VSC, GEX, GMD, CTD giảm nhẹ; nhóm thép cũng giằng co khi HPG và HSG điều chỉnh, trong khi NKG giữ được sắc xanh. Nhóm tài chính - ngân hàng cũng tạo áp lực lên chỉ số chính, khi ghi nhận sắc đỏ trên diện rộng. MBB, VPB, HDB, MSB, STB, LPB... cùng giảm giá.

Diễn biến phiên 5/8 cho thấy, dòng tiền vẫn hiện diện trên thị trường nhưng đang trở nên chọn lọc hơn. Trong ngắn hạn, VN-Index cần thêm động lực mới để vượt qua vùng kháng cự 1.800 điểm, trong khi các cổ phiếu có câu chuyện riêng vẫn có khả năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.