Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026

Ngày 10/11, Chính phủ ban hành Nghị định 293 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định 74/2024.

Mức lương tối thiểu theo giờ cũng được nâng tương ứng, với vùng một từ 23.800 lên 25.500 đồng; vùng hai từ 21.200 lên 22.700 đồng; vùng ba từ 18.600 lên 20.000 đồng; vùng bốn từ 16.600 lên 17.800 đồng. Như vậy, mức tăng bình quân đạt khoảng 7,2% so với hiện hành.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng được xác định theo địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tương ứng. Nếu doanh nghiệp có chi nhánh tại nhiều địa bàn có mức lương khác nhau, mỗi chi nhánh áp dụng theo vùng nơi đặt trụ sở.

Trường hợp khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất. Với địa bàn thay đổi tên, chia tách hoặc thành lập mới, sẽ tạm thời áp dụng mức lương của vùng trước khi thay đổi cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Công nhân làm việc tại công ty may mặc ở xã Vĩnh Lộc A, TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Nghị định quy mức lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất để thỏa thuận và trả lương cho người lao động hưởng lương theo tháng, đảm bảo người làm đủ thời giờ và hoàn thành công việc không được nhận thấp hơn mức này. Mức lương tối thiểu giờ là cơ sở để thỏa thuận và trả lương với người lao động hưởng lương theo giờ, tương ứng với thời gian làm việc và định mức lao động đã thỏa thuận.

Đối với người nhận lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc khoán, mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức tối thiểu vùng. Việc quy đổi được thực hiện theo thời giờ làm việc bình thường: mức lương tháng bằng lương tuần nhân 52 chia 12, hoặc lương ngày nhân số ngày làm việc trong tháng; mức lương giờ tính từ lương ngày, tuần chia cho số giờ làm việc tương ứng.

Việt Nam hiện chia làm bốn vùng tiền lương theo trình độ phát triển: vùng một gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ; vùng hai gồm các thành phố trực thuộc tỉnh và khu công nghiệp lớn; vùng ba là các huyện có mức đô thị hóa trung bình; vùng bốn là khu vực nông thôn, miền núi.

Nghị định 293/2025 được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động, bảo đảm đời sống tối thiểu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá cả hàng hóa có xu hướng tăng.

Trước đó, tại phiên họp hồi tháng 7, Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất đề xuất tăng 7,2% lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026, tương đương 250.000-350.000 đồng/tháng tùy khu vực. Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia Nguyễn Mạnh Khương cho rằng mức tăng 7,2% là phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ quan điểm đề xuất tăng lương tối thiểu 9,2% để bù đắp chi phí sinh hoạt và ứng phó áp lực giá cả leo thang. Đề xuất này dựa trên các chỉ số kinh tế tích cực, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP quý II ước đạt 7,96% - mức cao thứ hai trong giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, đời sống người lao động vẫn chịu nhiều tác động do giá xăng dầu và hàng thiết yếu liên tục tăng.

Từ năm 2000 đến nay, Chính phủ đã 20 lần điều chỉnh lương tối thiểu, trong đó 15/18 lần thực hiện vào ngày 1/1, trừ các giai đoạn khủng hoảng đặc biệt.