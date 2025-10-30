Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 144,600 Bán 146,600

PNJ Mua 143,500 Bán 146,500

Tỷ giá

USD Mua 26,075 Bán 26,345

EUR Mua 29,789 Bán 31,359

Tận thấy cơ ngơi của đại gia 'cà phê giả' vừa bị tạm giữ hình sự

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vụ việc đối tượng Võ Minh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai - bị tạm giữ hình sự để điều tra về việc sản xuất cà phê giả được dư luận, người tiêu dùng quan tâm. Qua ghi nhận, kho xưởng của công ty trên được xây dựng quy mô trên diện hàng nghìn m2, căn nhà của đại gia "cà phê giả" này toạ lạc trên mảnh đất giá trị ở phường Hội Phú với giá cả chục tỷ đồng.

Kho xưởng sản xuất của Công TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai tại 278 Trường Sa, xã Gào.

Kho xưởng sản xuất của Công TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai tại 278 Trường Sa, xã Gào.

Kho xưởng của công ty này được làm quy mô, bài bản.

Kho xưởng của công ty này được làm quy mô, bài bản.

Kho xưởng có lắp đặt cân ô tô, hệ thống camera.

Kho xưởng có lắp đặt cân ô tô, hệ thống camera.

Rác thải phía sau kho xưởng.

Rác thải phía sau kho xưởng.

Ghi nhận của phóng viên ngày 28/10, có một số người, xe tải ở kho xưởng của công ty.

Ghi nhận của phóng viên ngày 28/10, có một số người, xe tải ở kho xưởng của công ty.

Kho xưởng trên diện tích hàng nghìn m2, sát với rừng thông.

Kho xưởng trên diện tích hàng nghìn m2, sát với rừng thông.

Nơi làm việc của Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai, tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú), cách kho xưởng chừng 7km.

Nơi làm việc của Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai, tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú), cách kho xưởng chừng 7km.

Căn nhà này nằm trên mảnh đất đắc địa thuộc phường Hội Phú, theo ước tính của giới bất động sản thì trị giá hàng chục tỷ đồng.

Căn nhà này nằm trên mảnh đất đắc địa thuộc phường Hội Phú, theo ước tính của giới bất động sản thì trị giá hàng chục tỷ đồng.

Bên trong căn nhà là những cây cảnh giá trị.

Bên trong căn nhà là những cây cảnh giá trị.

Ngày 24/10, lực lượng chức năng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại phường Hội Phú. Ảnh: Nông Hoà.

Ngày 24/10, lực lượng chức năng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại phường Hội Phú. Ảnh: Nông Hoà.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng (SN 1978, trú phường Hội Phú, Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai), kho xưởng sản xuất tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào) để điều tra về việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tại cơ sản xuất, tổ công tác phát hiện Công TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai có dấu hiệu sản xuất cà phê giả, tuồn ra thị trường tiêu thụ. Qua khám xét, công an thu gần 5 tấn cà phê giả và 4,5 tấn nguyên liệu. Cà phê thành phẩm được đóng gói mang nhãn hiệu “Cà phê Thành Khôi”.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thông tin, kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai chỉ đạt 0,3%, thấp hơn mức tối thiểu cho phép theo tiêu chuẩn chất lượng là 0,7%. Các đối tượng đã mua đậu nành về xay, trộn caramen (đường nấu đen) và lượng nhỏ cà phê để tạo ra cà phê giả, kém chất lượng rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường. Cơ quan công an đang giám định chất caramen này để xác định có nguy cơ gây ung thư hay không.

Cơ ngơi hoành tráng của nữ đại gia Cần Thơ Ngân Collagen
Cơ ngơi hoành tráng của nữ đại gia Cần Thơ Ngân Collagen

Ngân Collagen đang là cái tên nhận nhiều sự quan tâm khi vướng lùm xùm với Ngân 98. Bên cạnh ồn ào, điều khiến dân tình xôn xao chính là cơ ngơi khủng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiền Lê ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/10/2025 05:33 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN