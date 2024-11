Tài sản của ông Donald Trump "bay" 2,4 tỷ USD ngay trước bầu cử

Cổ phiếu của Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (Trump Media & Technology Group) đã mất khoảng 41% giá trị chỉ trong ba ngày qua. Sau khi chạm đỉnh cao nhờ sự kỳ vọng vào khả năng tái đắc cử của Trump, cổ phiếu này đã rớt mạnh, đặc biệt giảm 12% vào thứ Năm và tiếp tục giảm 14% vào thứ Sáu. Giá cổ phiếu này khi đóng cửa phiên thứ Ba là 51 USD, nhưng vào thứ Sáu đã giảm còn 3,5 tỷ USD, khiến Trump mất đi 2,4 tỷ USD tài sản ròng.

Trump Media là một loại cổ phiếu "meme", dễ bị ảnh hưởng bởi xu hướng tâm lý thị trường hơn là các yếu tố kinh doanh cụ thể. Theo ông Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, giá cổ phiếu tăng đột biến gần đây là nhờ thị trường kỳ vọng vào việc Trump có thể chiến thắng. Tuy nhiên, với dự đoán gần đây rằng Phó Tổng thống Kamala Harris có khả năng thắng cử, cổ phiếu này đã giảm mạnh.

Cổ phiếu công ty sụt giảm khiến tài sản ông Trump lao dốc mạnh

Thực tế, công ty không công bố bất kỳ tin tức quan trọng nào để giải thích cho sự giảm mạnh của giá cổ phiếu. Như ông Sosnick nhận xét, cổ phiếu này chủ yếu là "cược hai mặt" về bầu cử: nếu Trump thắng, giá trị có thể tăng cao, nhưng nếu thất bại, giá trị của nó sẽ trở về mức bình thường cho một công ty có doanh thu khiêm tốn. Điều này cho thấy giá trị của Trump Media phần lớn là do dự đoán bầu cử thay vì dựa trên giá trị thực tế của công ty.

Công ty truyền thông của Trump dù được định giá cao nhưng thực tế chỉ có khoảng 698.000 người dùng hoạt động hàng tháng tại Mỹ, thấp hơn nhiều so với các đối thủ như X (trước đây là Twitter) và Threads của Meta. Trong khi đó, X có khoảng 70 triệu người dùng hàng tháng tại Mỹ, còn Threads có số lượng người dùng gấp khoảng 20 lần so với Trump Media. Doanh thu của Trump Media chỉ đạt 1,6 triệu USD trong năm nay, rất khiêm tốn nếu so với Paramount Global, công ty có giá trị thị trường tương đương nhưng doanh thu lên đến 14 tỷ USD.

Ông George Kailas, CEO của Prospero.ai, cho rằng việc giá cổ phiếu của Trump Media lao dốc đột ngột là điều dễ hiểu vì đó là đặc trưng của cổ phiếu meme. Khi thị trường tin vào triển vọng tăng trưởng và cổ phiếu tăng giá, ai cũng hài lòng. Nhưng một khi sự kỳ vọng ấy biến mất, tâm lý hoảng loạn sẽ lan tỏa, khiến giá trị sụt giảm nghiêm trọng.

