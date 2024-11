Ông Trump chọn lại Bộ trưởng Tư pháp, vài tiếng sau khi người cũ rút

Ngày 21-11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố chọn cựu Tổng chưởng lý bang Florida - bà Pam Bondi làm ứng cử viên mới lãnh đạo Bộ Tư pháp Mỹ sau khi ông Matt Gaetz xin rút lui, theo đài CNN.

“Bà Pam là công tố viên trong gần 20 năm, bà rất cứng rắn với tội phạm bạo lực và đảm bảo an toàn đường phố, an toàn cho các gia đình ở Florida. Sau đó, với tư cách là nữ tổng chưởng lý đầu tiên của Florida, bà đã nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán ma túy và giảm thiểu thảm kịch tử vong do dùng quá liều Fentanyl, vốn hủy hoại nhiều gia đình trên khắp đất nước chúng ta" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Bà [Pam] đã làm một công việc đáng kinh ngạc đến nỗi tôi đã yêu cầu bà phục vụ trong Ủy ban về Lạm dụng Thuốc phiện và Ma túy của chúng ta trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi. Chúng ta đã cứu được nhiều sinh mạng!” - ông Trump cho hay.

Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn cựu Tổng chưởng lý bang Florida - bà Pam Bondi làm ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Ảnh: REUTERS

Bà Bondi đã phục vụ trong nhóm luật sư của ông Trump trong lần luận tội đầu tiên của ông và hiện đang lãnh đạo nhánh luật sư của Viện Chính sách Nước Mỹ trước tiên - một nhóm nghiên cứu cánh hữu có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền chuyển giao của ông Trump. Bà Bondi giám sát các vấn đề pháp lý liên quan việc bỏ phiếu tại các bang chiến trường trong cuộc bầu cử 2024.

Trước đó, cũng trong ngày 21-11, cựu Hạ nghị sĩ Matt Gaetz tuyên bố rút khỏi danh sách đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp của chính quyền ông Trump sắp tới, trong bối cảnh ông Gaetz dính lùm xùm vì các cáo buộc buôn bán tình dục và sử dụng ma túy.

Ông Gaetz nói với những người thân cận rằng sau khi trò chuyện với các thượng nghị sĩ và cấp dưới, ông biết rằng có ít nhất 4 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối quyết liệt việc đề cử ông. Do đó, ông Gaetz không muốn dây dưa vào quy trình xác nhận chức vụ kéo dài và có thể trì hoãn tại Thượng viện.

Các nguồn tin thân cận nói với CNN rằng chính ông Trump đã gọi cho ông Gaetz vào sáng 21-11 để thông báo rằng ông Gaetz có thể không có đủ sự ủng hộ tại Thượng viện để được xác nhận giữ cương vị này, căn cứ vào các cuộc thảo luận của tổng thống đắc cử với các nhà lập pháp.

