Một cú đúp tỷ đô làm chao đảo làng công nghệ và đầu tư Mỹ

Jim Breyer, 64 tuổi, là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm nổi bật nhất nước Mỹ. Ông từng đứng đầu danh sách “Midas List” của Forbes trong nhiều năm liên tiếp nhờ những khoản đầu tư sớm mang lại lợi nhuận khổng lồ. Sinh ra trong một gia đình tị nạn gốc Hungary, Breyer lớn lên tại Mỹ và theo học ngành liên ngành tại Stanford, kết hợp giữa kinh tế và khoa học máy tính, trước khi lấy bằng MBA tại Harvard.

Sự nghiệp của ông bắt đầu tại Accel Partners – một công ty đầu tư mạo hiểm còn rất nhỏ vào cuối những năm 1980. Breyer vốn định chỉ “làm tạm” trong ngành đầu tư để học hỏi trước khi khởi nghiệp, nhưng cuối cùng ông nhận ra mình phù hợp nhất với vai trò nhà đầu tư. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2005 khi Breyer cùng Accel đặt cược sớm vào Facebook, chi 1,1 triệu USD tiền cá nhân cho một thương vụ còn đầy rủi ro lúc bấy giờ. Sáu năm sau, khoản đầu tư ấy biến ông thành tỷ phú.

Không chỉ Facebook, Breyer còn là người đứng sau nhiều thương vụ thành công như Marvel (bán cho Disney với giá 4 tỉ USD), Spotify, Etsy, Foundry Networks hay Redback Networks. Ông được đánh giá cao nhờ khả năng “đặt niềm tin đúng người” và xây dựng mối quan hệ thân thiết với các nhà sáng lập – từ bạn học thời tiểu học cho đến những tài năng trẻ nổi bật trong làng công nghệ.

Nhà đầu tư mạo hiểm Jim Breyer

Khoản đầu tư vào Circle đã giúp Jim Breyer nhân đôi tài sản

Tháng 6/2025, Circle Internet Group – công ty phát hành stablecoin USDC – chính thức IPO. Cổ phiếu Circle tăng mạnh, đẩy vốn hóa thị trường lên 55 tỉ USD chỉ trong thời gian ngắn. Là cổ đông cá nhân lớn thứ hai sau CEO Jeremy Allaire, Breyer chứng kiến khối tài sản tăng vọt lên 5,7 tỉ USD.

Breyer đầu tư vào Circle từ năm 2013, khi stablecoin còn chưa phổ biến. Khi ấy, ông gặp Allaire tại Harvard, trò chuyện và nhanh chóng bắt tay hợp tác. “Tôi có niềm tin rằng hạ tầng tiền mã hoá sẽ tạo ra những cơ hội phi thường”, Breyer nhớ lại. Ông mua cổ phiếu Circle với giá chỉ 0,27 USD/cổ phần – khoản đầu tư kéo dài hơn một thập kỷ và mang về lợi nhuận hơn 100 lần.

Dù cổ phiếu Circle đã giảm gần 50% sau đỉnh tháng 6, vốn hoá công ty vẫn ở mức 33 tỉ USD. Breyer đã bán ra gần 100 triệu USD cổ phiếu giữa tháng 8, nhưng vẫn nắm 8% cổ phần trị giá hơn 1,7 tỉ USD. Tổng tài sản của ông hiện vào khoảng 3,8 tỉ USD – đủ để trở lại danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes sau ba năm vắng bóng.

Vài nét về Jim Breyer

Khác với hình dung về một tỷ phú công nghệ kín tiếng, Breyer là người rất cởi mở và đa sở thích. Tài khoản Instagram của ông đầy ắp hình ảnh từ giải quần vợt Pháp Mở rộng, buổi triển lãm Picasso, đến các trận bóng bầu dục của đội UT Longhorn. Sau khi chuyển từ Thung lũng Silicon đến Austin (Texas) năm 2020, ông trở thành fan cuồng nhiệt của bóng bầu dục đại học và sưu tập hơn 20 đôi bốt cao bồi.

Bạn bè nhận xét Breyer có “siêu năng lực” trong việc lắng nghe và trò chuyện. Ông thích bàn về ý tưởng, đầu tư và cả bóng bầu dục hơn là nói về tài sản. Jon Gray – Chủ tịch Blackstone – cho rằng “sự cởi mở” chính là điểm khác biệt của Breyer trong giới đầu tư.

Tuy nhiên, cuộc sống của ông cũng có những nỗi đau riêng. Tháng 2/2024, vợ ông – bà Angela Chao – qua đời trong một tai nạn xe tại trang trại gia đình ở Texas. Breyer hiếm khi chia sẻ công khai, nhưng cho biết chính gia đình và đứa con trai 5 tuổi đã giúp ông vượt qua giai đoạn mất mát này.

Sau khi đưa hai con trai Daniel và Ted trở thành đối tác tại Breyer Capital, Jim Breyer bắt đầu một chương mới: kết hợp AI với khoa học đời sống và y tế. Ông tuyển thêm Morgan Cheatham – bạn học đại học của con trai – để cùng dẫn dắt chiến lược đầu tư mới.

Một trong những thương vụ nổi bật nhất là OpenEvidence – ứng dụng miễn phí dành cho bác sĩ, hoạt động như một ChatGPT chuyên về y học. Ứng dụng này đã thu hút 40% bác sĩ tại Mỹ với 8,5 triệu lượt tra cứu mỗi tháng. Tháng 7 vừa qua, OpenEvidence huy động thành công 210 triệu USD, nâng định giá lên 3,5 tỉ USD và biến CEO Daniel Nadler thành tỷ phú.

Nadler ca ngợi Breyer là một nhà đầu tư “khác biệt hoàn toàn” khi luôn quan tâm sâu sắc tới tính cách và động lực của người sáng lập, chứ không chỉ nhìn vào sản phẩm. “Ông ấy hỏi tôi những câu rất riêng như: Tại sao bạn có tham vọng như vậy? Điều gì khiến bạn khác người?”, Nadler kể. Chính sự gần gũi và thấu hiểu đó giúp Breyer trở thành người đồng hành được các nhà sáng lập tin cậy.