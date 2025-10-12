Việc lạ lương cao: Chụp ảnh cho chó, kiếm chục tỷ/năm

Chụp ảnh thú cưng: Ngành "ngách" mang lại thu nhập tiền tỷ

Để lưu giữ kỷ niệm cuối cùng cho chú chó cưng ốm yếu của mình, một chủ nuôi ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã nghỉ việc, đưa chú chó đến Thượng Hải để chữa bệnh.

Tại đây, cô còn chi 20.000 NDT (72 triệu đồng) để thuê một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cún cưng. Đối với cô, đây không chỉ là một khoản chi tiêu đơn thuần, mà là một lời tiễn biệt đầy long trọng.

Ngày nay, ngày càng nhiều người coi thú cưng như thành viên trong gia đình. Theo “Sách trắng Ngành Thú cưng Trung Quốc năm 2025", số lượng người nuôi thú cưng (chó và mèo) ở khu vực thành thị Trung Quốc đã đạt 76,89 triệu người. Họ chính là những người đã thúc đẩy bùng nổ chi tiêu trong ngành chăm sóc thú cưng vượt quá 300 tỷ NDT (hơn 1 triệu tỷ đồng).

Trương Thiên Hàng đang tác nghiệp với các khách hàng "đặc biệt" (Ảnh: Trương Thiên Hàng)

Trong bối cảnh này, ngành chụp ảnh thú cưng - dịch vụ chuyên ghi lại hình ảnh các “thành viên đặc biệt trong gia đình” đang phát triển từ một ngách nhỏ thành một nhu cầu thiết yếu đối với nhiều người. Giá trị của nhiếp ảnh gia thú cưng cũng đang tăng cao.

Trương Thiên Hàng là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thú cưng, đơn đặt hàng của anh đã được lên lịch cho suốt một năm tới.

Là một trong những nhiếp ảnh gia thú cưng chuyên nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc, anh tính phí 5.200 NDT (18,7 triệu đồng) cho một buổi chụp chân dung, 10.000 NDT (36 triệu đồng) mỗi ngày cho ảnh chân dung tại địa điểm tùy chọn, và 14.000 NDT (50,4 triệu đồng) mỗi ngày cho ảnh cưới kèm thú cưng. Mặc dù nhiều người có thể thấy khó hiểu trước mức giá cao này, song anh Hàng vẫn có một lượng khách trung thành quay lại năm này qua năm khác.

Hiện tại, anh là giám đốc nhiếp ảnh kiêm đồng sáng lập của công ty Yingchong Photography. Công ty được thành lập cách đây 15 năm, từ một cửa hàng đầu tiên tại Bắc Kinh, nay đã có 7 cơ sở tên khắp Trung Quốc. Doanh thu năm ngoái của công ty đạt gần 8 triệu NDT.

Mỗi năm anh chụp khoảng 600 bộ ảnh, doanh thu khoảng 3 triệu NDT (10,8 tỷ đồng). Thu nhập cá nhân của anh cũng giữ vững ở mức trên dưới 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng)/năm.

Nghe có vẻ hơi “phóng đại”, nhưng trong ngành công nghiệp dường như “ngách” này, có những người sẵn sàng chi tiêu một cách xa xỉ cho thú cưng của họ. Họ coi thú cưng như gia đình và việc ghi lại hình ảnh của chúng là một vấn đề nghiêm túc.

Hầu hết các nhiếp ảnh gia trong ngành này đều là nhiếp ảnh gia độc lập. Một đội ngũ hơn 30 người như công ty anh và tại 7 cửa hàng nhượng quyền là rất hiếm. Các nhiếp ảnh gia này sẽ làm việc toàn thời gian.

Theo anh Hàng chia sẻ, mỗi nhiếp ảnh gia sẽ làm việc cùng một huấn luyện viên thú cưng. Vai trò huấn luyện viên thú cưng này rất quan trọng, với mức lương tương đương với nhiếp ảnh gia, từ 10.000 (36 triệu đồng) đến 20.000 NDT (72 triệu đồng) mỗi tháng. Các huấn luyện viên chịu trách nhiệm điều chỉnh tâm trạng của thú cưng, đóng vai trò quan trọng để giúp nhiếp ảnh gia chụp được những bức ảnh xuất sắc.

Ngoài ra, công ty của anh Hàng còn có sáu nhân viên hậu kỳ, một số nhân viên chăm sóc khách hàng và nhân viên hỗ trợ như quản lý cửa hàng.

Chụp chó khó hơn chụp người

Một điều thú vị là hầu hết khách hàng của công ty anh là những người bình thường. Một số người thậm chí còn sống tiết kiệm nhưng lại chi tiêu rất hào phóng cho thú cưng. Họ có thể không giàu có, nhưng chắc chắn là những người "cực kỳ yêu thú cưng". Trường hợp của chủ nuôi nghỉ việc đưa chú chó đi chữa bệnh và chụp ảnh chính là một ví dụ điển hình.

Ngoài ra, còn có một khách hàng khác đưa chó cưng đến Bắc Kinh hàng năm chỉ để chụp ảnh phong cảnh tuyết rơi và tham quan Vạn Lý Trường Thành, mỗi lần tốn khoảng 20.000 NDT (72 triệu đồng).

Thậm chí, một nửa số khách hàng của anh Hàng còn quay lại chụp ảnh hàng năm. Nhiều người cũng đặt lịch chụp ảnh “ngày này năm sau” để có thể liên tục lưu giữ kỷ niệm đẹp với thú cưng.

Một số người bắt đầu chụp ảnh thú cưng đầu tiên của họ khi nó còn bé và tiếp tục cho đến khi nó qua đời, sau đó mua một chú cún thứ hai và tiếp tục chụp ảnh lại từ đầu. Sau khoảng một thập kỷ, những bức ảnh trở thành "lịch sử phát triển của thú cưng".

Một số khách hàng bắt đầu chụp ảnh con cái với cún cưng khi con họ vẫn còn nằm trong nôi và tiếp tục chụp ảnh chúng cho đến khi con cái họ đến tuổi đi học.

Và so với chụp ảnh cho người, chụp ảnh thú cưng khó hơn nhiều. Với người, bạn có thể giao tiếp và tạo dáng. Với trẻ em, các bậc phụ huynh có thể dỗ dành chúng. Nhưng thú cưng thì khó kiểm soát và không cần giao tiếp, mọi thứ phụ thuộc vào sự hướng dẫn và khả năng ghi lại những bức ảnh tự nhiên. Một nhiếp ảnh gia quen chụp cho người sẽ thấy chụp ảnh thú cưng vô cùng khó khăn. Họ thường chờ đợi "khoảnh khắc hoàn hảo", nhưng thực tế, chụp ảnh thú cưng đòi hỏi phải chụp liên tục, sau đó chọn ra một trong hàng trăm khoảnh khắc.

Tính cách của mỗi thú cưng rất khác nhau: một số nhút nhát và né tránh, số khác thì phấn khích và sẵn sàng bỏ chạy và một số khác thì hoàn toàn phớt lờ bạn. Điều này đòi hỏi cả nhiếp ảnh gia và huấn luyện viên thú cưng đều phải có kinh nghiệm, biết cách tiếp cận, hướng dẫn và thậm chí tạo ra một môi trường an toàn, thoải mái cho thú cưng.