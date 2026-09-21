Sổ đỏ lên VNeID: Số hóa có làm giảm giá bất động sản?

Từ “sổ đỏ trên giấy” đến dữ liệu được định danh

Mới đây, tại họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, cơ quan này đã dự thảo nội dung phôi giấy chứng nhận điện tử và trao đổi với Cục C06, C12 thuộc Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Đây không chỉ là câu chuyện chuyển một tờ “sổ đỏ” từ giấy sang màn hình điện thoại. Đằng sau đó là quá trình xây dựng, làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai.

Vị Phó Cục trưởng này cho hay: Đến nay, cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu, trong đó khoảng 47,7 triệu thửa đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”. Khoảng 20,5 triệu thửa còn lại tiếp tục được bổ sung, xác thực và hoàn thiện dữ liệu.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, "Sổ đỏ" điện tử sẽ được tích hợp trên VNeID. Ảnh: Kiều Chi

Đáng chú ý, từ ngày 1/9/2026, mỗi thửa đất được định danh bằng một mã gồm 12 chữ số. Mã này được thiết kế để có khả năng liên kết, tích hợp và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Người dân có thể khai thác dữ liệu công khai và thông tin của chính mình thông qua VNeID theo quy định.

“Đất mù thông tin” bị thu hẹp, câu chuyện thổi giá sẽ thay đổi?

Ông Phạm Đức Toản, CEO Bất động sản EZ cho biết, bất động sản lâu nay không chỉ được mua bán bằng những gì đang hiện hữu mà còn bằng kỳ vọng: Kỳ vọng quy hoạch, kỳ vọng hạ tầng, kỳ vọng dòng tiền, kỳ vọng tăng giá.

Trong những cơn sốt đất, thông tin về một tuyến đường mới, một dự án lớn hay khả năng thay đổi quy hoạch đôi khi trở thành chất liệu để tạo tâm lý FOMO. Khi người mua khó kiểm chứng thông tin, khoảng cách giữa “giá trị thực” và “giá được kỳ vọng” có thể bị kéo giãn.

Việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu không có nghĩa loại bỏ hoàn toàn đầu cơ. Tuy nhiên, khi thông tin pháp lý và dữ liệu về thửa đất ngày càng được định danh, xác thực và kết nối, lợi thế của việc mua bán dựa trên những thông tin mơ hồ có thể giảm xuống.

Khi thông tin không còn là lợi thế độc quyền và đòn bẩy trở nên đắt đỏ, cuộc chơi bất động sản sẽ chuyển từ "ai biết tin trước" sang "ai có tài sản thật và dòng tiền đủ khỏe". Ông Phạm Đức Toản nhìn nhận

Khi dữ liệu đất đai minh bạch hơn, lợi thế từ những thông tin quy hoạch, pháp lý thiếu kiểm chứng có thể dần bị thu hẹp.

Theo hướng này, giá bất động sản trong tương lai sẽ ngày càng phải trả lời được những câu hỏi cụ thể hơn: Pháp lý ra sao? Quy hoạch thế nào? Hạ tầng đã hình thành hay mới chỉ nằm trên giấy? Tài sản có khả năng khai thác dòng tiền hay không? Nhu cầu ở thực tại khu vực thế nào?

Thông tin khó “làm giá”, đòn bẩy cũng không còn rẻ

Theo Bộ Xây dựng, trong quý 2/2026, thị trường ghi nhận hơn 100.005 giao dịch bất động sản thành công, giảm còn 71,5% so với quý 1. Tồn kho tại 25/34 địa phương báo cáo khoảng 39.284 căn/nền, tăng nhẹ so với quý trước. Giá giao dịch thứ cấp của căn hộ, biệt thự và đất nền nhìn chung có xu hướng giảm nhẹ, trong đó đất nền giảm khoảng 2 - 3%.

Cũng theo Bộ Xây dựng, lãi suất cho vay bất động sản phổ biến ở mức 12 - 14%/năm, trong khi một số khoản vay thả nổi có thể lên 15 - 16%/năm. Chi phí vốn tăng đang hạn chế sức mua và khả năng tiếp cận tín dụng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia kinh tế nhận định, lãi suất cao đang đóng vai trò như một “bộ lọc tự nhiên” của thị trường; khi chi phí vốn tăng, các chiến lược đầu tư ngắn hạn trở nên kém hiệu quả và nhà đầu tư buộc phải quay về với giá trị thực của sản phẩm.

Đặt cạnh quá trình minh bạch hóa dữ liệu đất đai, hai yếu tố này tạo ra một thay đổi đáng chú ý.

Một bên làm giảm lợi thế của thông tin thiếu minh bạch; một bên làm tăng chi phí của việc chờ đợi.

Nhà đầu tư mua một tài sản chỉ với kỳ vọng giá sẽ tăng trong vài tháng sẽ phải tính lại bài toán nếu không thể bán nhanh.

Trong khi đó, một tài sản có pháp lý rõ ràng, nhu cầu sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền sẽ có nền tảng khác với tài sản được mua chủ yếu để chờ “sóng”.

Thị trường bất động sản có thể phân hóa mạnh hơn khi người mua chú trọng pháp lý, giá trị sử dụng và khả năng tạo dòng tiền.

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, không nên suy luận rằng sổ đỏ điện tử xuất hiện sẽ khiến giá nhà đất giảm hàng loạt.

Thực tế, ông Hiếu cho rằng giá nhà giảm mạnh trong ngắn hạn là khó xảy ra do các yếu tố cấu thành giá vẫn ở mức cao. Vấn đề đáng chú ý hơn là cán cân cung - cầu và mức độ cạnh tranh giữa các dự án khi nguồn cung được cải thiện.

Thị trường vì vậy có thể chuyển từ cuộc chơi “ai biết tin trước” sang cuộc chơi đòi hỏi người mua phải kiểm chứng được tài sản mình đang mua có giá trị gì và dòng tiền nào đứng phía sau mức giá đó.

Nhà đầu tư, người mua nhà cần thay đổi cách xuống tiền

TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh: Với nhà đầu tư, dữ liệu số không nên được hiểu đơn giản là một tiện ích tra cứu. Đây có thể trở thành một công cụ để kiểm tra kỹ hơn trước khi quyết định.

Với người mua ở thực, bài toán quan trọng hơn là khả năng trả nợ. Khi lãi suất sau ưu đãi có thể tăng lên mức cao, người mua cần tính toán khoản trả hàng tháng trong kịch bản bất lợi thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ban đầu.