Siêu lừa táo tợn dựng đại sứ quán giả, chiếm đoạt của người dân hàng tỷ đồng

Một chiếc xe sang và một xe đạp được nhìn thấy đậu bên ngoài một tòa nhà, nơi một đại sứ quán giả hoạt động ở Ghaziabad, ngoại ô New Delhi, Ấn Độ.

Nghi phạm, Harshvardhan Jain, 47 tuổi, giả danh đại sứ và bị cáo buộc lừa đảo tiền của người dân bằng cách hứa hẹn việc làm ở nước ngoài, theo sĩ quan cấp cao Sushil Ghule thuộc lực lượng đặc nhiệm bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Theo cảnh sát, Jain tự xưng là cố vấn hoặc đại sứ cho các thực thể như “Seborga” hoặc “Westarctica”.

Cảnh sát thu giữ nhiều ảnh chỉnh sửa giả mạo cho thấy Jain chụp cùng các nhà lãnh đạo thế giới, cùng con dấu giả của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và gần ba chục quốc gia, ông Ghule cho biết.

Siêu lừa đảo Jain dựng lên các đại sứ quán giả tại khu căn hộ cao cấp để tạo lòng tin cho các nạn nhân.

Jain còn bị nghi ngờ rửa tiền bất hợp pháp thông qua các công ty bình phong ở nước ngoài. Ông ta đối mặt với các cáo buộc giả mạo, mạo danh và sở hữu tài liệu giả.

Cảnh sát thu giữ bốn chiếc xe mang biển ngoại giao giả, gần 4,5 triệu rupee Ấn Độ (khoảng 1,35 tỷ đồng) và các ngoại tệ khác bằng tiền mặt từ nơi ở thuê của Jain, được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia.

Hiện không thể liên lạc ngay với Jain hoặc luật sư của ông ta để lấy ý kiến.