Rắc rối vì tài khoản bỗng nhận được 22 tỷ USD

Takalo, sống tại tỉnh Balıkesir, cho biết phát hiện hai thẻ ngân hàng của mình bị lỗi, không thể giao dịch hôm 30/5 khi đang mua sắm. Sáng 1/6, anh đến ngân hàng làm lại thẻ và phát hiện tài khoản có một số tiền lớn. Nhân viên giao dịch cho biết anh có số dư 999 tỷ 999 triệu 999 nghìn 999 lira 99 kuruş (khoảng 21,8 tỷ USD). Về lý thuyết, Takalo trở thành người giàu xếp thứ 116 trên toàn cầu.

Tuy nhiên, ngay khi số dư lớn xuất hiện trong hệ thống, Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK) đã phong tỏa toàn bộ tài khoản của anh.

Takalo là một nhà phát minh, sở hữu và điều hành hai công ty nghiên cứu, phát triển (R&D). Anh cho biết việc đóng băng tài khoản khiến anh không thể rút tiền chi tiêu cá nhân hay duy trì hoạt động doanh nghiệp. "Nếu quá trình điều tra tiếp diễn trong một hoặc hai tháng nữa, tôi có thể phải tuyên bố phá sản", Takalo nói với hãng thông tấn ANKA.

Ahmad Jahangard Takalo, 32 tuổi, người gốc Cộng hòa Azerbaijan. Ảnh: Anka

Từ khi thông tin lan truyền, Takalo phải đổi số điện thoại do liên tục nhận được cuộc gọi từ những người lạ mặt yêu cầu chia tiền hoặc nhận làm họ hàng.

Ahmad Jahangard Takalo sinh ra tại Cộng hòa Azerbaijan. Mười năm trước, khi gia đình mới chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, tài khoản ngân hàng của mẹ anh cũng từng nhận một khoản tiền chuyển nhầm trị giá 18 triệu lira. Gia đình sau đó hoàn trả cho người gửi.

Hiện tại, luật sư công ty và luật sư cá nhân của Takalo đang làm việc với cơ quan chức năng để theo sát quá trình điều tra.

"Tôi mong sớm có thể tiếp cận nguồn tiền hợp pháp của chính mình", Takalo nói.