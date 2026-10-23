Quỹ bảo trì chung cư hàng trăm tỷ đồng: Tiền của cư dân nhưng bị chủ đầu tư giữ lại sử dụng mục đích khác

Thông tin được đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu ra tại thảo luận tại tổ chiều 22/10 về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo đại biểu tranh chấp kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư và ban quản trị vẫn là vấn đề đáng quan tâm trong quản lý, vận hành nhà chung cư.

Đề nghị cưỡng chế chủ đầu tư chây ì bàn giao quỹ bảo trì chung cư

Đại biểu Hoà cho biết, dù pháp luật đã quy định trách nhiệm bàn giao khoản kinh phí bảo trì 2% cho ban quản trị sau khi thành lập, trên thực tế vẫn có chủ đầu tư chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ. Tại những chung cư lớn, số tiền này có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong khi đây là nguồn lực do cư dân đóng góp để sửa chữa, bảo trì công trình, tuy nhiên thực tế có chủ đầu tư không thực hiện hoặc kéo dài thời gian chuyển tiền.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu cho rằng cần có biện pháp đủ mạnh để xử lý tình trạng chủ đầu tư cố tình giữ lại khoản tiền thuộc quyền quản lý, sử dụng của cư dân.

"Quy định cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì là hết sức cần thiết, hết sức quan trọng", đại biểu nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ băn khoăn về khả năng thực thi các quy định này trên thực tế.

Cùng quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền lợi cư dân, đại biểu Tô Huy Vũ (đoàn Hà Nội) đề nghị duy trì những quy định cụ thể về quản lý, sử dụng quỹ bảo trì ngay trong luật, thay vì lược bỏ các cơ chế kiểm soát quan trọng.

Theo đại biểu, Điều 104 của dự thảo đã bỏ các mốc thời hạn 30 ngày, 15 ngày, 10 ngày và quy định về thẩm quyền cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì 2% như Luật Nhà ở năm 2023. Trong khi đó, Điều 105 không còn quy định cấm ban quản trị sử dụng tiền bảo trì cho hoạt động quản lý, vận hành, cũng như yêu cầu về hóa đơn và báo cáo tại hội nghị nhà chung cư.

Đại biểu Tô Huy Vũ phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Tuyến

Từ những thay đổi này, ông Vũ đề nghị khôi phục các quy định nhằm thiết lập "bốn chốt chặn bảo vệ quỹ bảo trì", gồm tài khoản riêng được phong tỏa; thời hạn và thẩm quyền cưỡng chế rõ ràng; cấm sử dụng quỹ cho quản lý, vận hành; và yêu cầu việc chi tiêu phải gắn với kế hoạch bảo trì dài hạn, có báo cáo trước hội nghị nhà chung cư.

Đại biểu cũng lưu ý cần xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm quản lý quỹ trong thời gian chung cư chưa thành lập được ban quản trị. Việc chuyển thêm thẩm quyền cho cấp xã, theo ông, phải đi kèm đánh giá năng lực, tiêu chí cụ thể và lộ trình bảo đảm nhân lực, kinh phí thực hiện.

Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang, ngăn đầu cơ, chống lãng phí nguồn lực đất đai

Ở lĩnh vực đất đai, góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (đoàn Đồng Nai), tán thành định hướng sử dụng chính sách thuế để khuyến khích đưa đất vào khai thác hiệu quả, hạn chế đầu cơ, tích trữ và tình trạng đất bị bỏ hoang kéo dài.

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu, dự thảo thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển. Tuy nhiên, chính sách thuế cần phân biệt rõ hành vi đầu cơ, cố tình bỏ hoang với trường hợp chậm triển khai dự án do nguyên nhân khách quan.

“Thực tế, tiến độ đầu tư có thể chịu ảnh hưởng bởi thủ tục hành chính, sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc những biến động của thị trường”, đại biểu Dương phân tích, đồng thời đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng đất đối với phần chậm trễ do lỗi chủ quan, đồng thời có cơ chế xem xét những trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc sự kiện bất khả kháng.

Một đề xuất khác của đại biểu là nghiên cứu cơ chế lựa chọn nhà đầu tư theo bộ tiêu chí năng lực đối với một số dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, kho bãi và logistics, nhất là những trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận bồi thường, tạo lập quỹ đất mà không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đại biểu, ở nhóm dự án này, năng lực tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và khả năng triển khai có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả đầu tư, không chỉ là mức giá trả cao nhất.

Đại biểu đề nghị Nhà nước ban hành bộ tiêu chí công khai về năng lực tài chính, kinh nghiệm, công nghệ, tiến độ và cam kết triển khai. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đáp ứng, việc lựa chọn có thể căn cứ vào thang điểm đã công bố. Đồng thời, cần quy định trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính và chế tài thu hồi đất nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết hoặc chậm tiến độ.

Định giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích

Liên quan cơ chế tài chính và giá đất, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vai trò quyết định, điều tiết và kiểm soát giá đất của Nhà nước, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết số 21 của Trung ương xác định giá đất do Nhà nước quyết định phải căn cứ mục tiêu phát triển từng thời kỳ, bảo đảm chi phí đầu vào hợp lý cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vấn đề cốt lõi, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, không đơn thuần là giá đất cao hay thấp, hoặc mức độ tiệm cận giá thị trường, mà là cơ sở xác định giá phải khoa học, minh bạch và phù hợp với mục tiêu phát triển.

“Nhà nước quyết định giá đất không có nghĩa là quyết định mang tính chủ quan, tùy nghi”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị Chính phủ hoàn thiện ngay trong luật các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và tỷ lệ tính nghĩa vụ tài chính.