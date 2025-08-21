Quốc gia châu Á này chứng kiến mức giảm thu nhập lớn nhất châu lục khi thuế quan của Mỹ sắp được áp dụng

Theo dữ liệu của LSEG IBES, dự báo lợi nhuận 12 tháng tới của các công ty vốn hóa lớn và trung bình tại Ấn Độ đã giảm 1,2% chỉ trong hai tuần gần đây – mức giảm mạnh nhất ở châu Á.

Nguyên nhân chính là mùa báo cáo tài chính vừa qua kém khả quan, nối tiếp chuỗi suy yếu từ năm ngoái, khiến các chỉ số chứng khoán chủ chốt giảm điểm.

Dù nền kinh tế Ấn Độ chủ yếu hướng nội và các công ty Nifty 50 chỉ thu 9% doanh thu từ Mỹ, nhưng mức thuế nhập khẩu mới có thể lên tới 50% vẫn đặt ra nguy cơ lớn đối với tăng trưởng.

Toàn cảnh đường chân trời ở Mumbai

Tác động của thuế Mỹ có thể nặng nề thế nào?

Theo phân tích của MUFG, mức thuế 50% kéo dài có thể làm giảm 1 điểm phần trăm tăng trưởng GDP Ấn Độ, đặc biệt ảnh hưởng đến các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may.

Trước sức ép đó, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố loạt cải cách thuế nhằm kích cầu trong nước, hy vọng bù đắp phần nào cú sốc từ bên ngoài.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo định giá cổ phiếu Ấn Độ vẫn ở mức cao và việc áp thuế có thể buộc thị trường phải điều chỉnh, tạo cơ hội cho những cổ phiếu gắn với nhu cầu nội địa.

Tình hình tăng trưởng và triển vọng sắp tới ra sao?

Trong 5 quý liên tiếp, lợi nhuận doanh nghiệp Ấn Độ chỉ tăng ở mức một con số, thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2020–2024 khi mức tăng trưởng đạt 15%–25%.

Các lĩnh vực ô tô, hàng tiêu dùng, thiết bị vốn và thực phẩm – đồ uống đều ghi nhận mức cắt giảm dự báo lợi nhuận trên 1% sau quý II/2025. Trong khi đó, kế hoạch giảm thuế tiêu dùng có thể giúp GDP tăng thêm 0,35–0,45 điểm % vào năm tài khóa kết thúc tháng 3/2027.

Trung bình GDP thực Ấn Độ đạt 8,8% giai đoạn 2022–2024, cao nhất châu Á – Thái Bình Dương. Nhưng dự báo ba năm tới chỉ còn 6,8%/năm. Thực tế, theo khảo sát mới nhất của Bank of America, Ấn Độ đã tụt từ thị trường chứng khoán được ưa thích nhất thành ít được ưu tiên nhất khu vực chỉ trong hai tháng.