PNJ dự kiến lỗ gần 6.3 ngàn tỷ đồng, huy động 8 ngàn tỷ tái thiết hậu khủng hoảng

Ngày 21/09/2026, HĐQT PNJ ban hành Nghị quyết thông qua chương trình họp dự kiến, quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Đến ngày 25/09, Công ty đăng tải thông cáo về sự kiện, trong đó đề cập khả năng thua lỗ sau thuế trong năm nay.

Theo đó, PNJ dự kiến đạt doanh thu 39,057 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 10% so với năm trước. Theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, Công ty dự kiến trích lập 7,071 tỷ đồng dự phòng cho chính sách thu đổi.

Khoản dự phòng trên được ước tính cho những tổn thất có thể phát sinh, khiến PNJ dự kiến lỗ trước thuế 6,059 tỷ đồng và lỗ sau thuế 6,271 tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, PNJ cho biết nếu loại trừ khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, Công ty ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.

Trước đó, cổ đông PNJ từng thông qua kế hoạch doanh thu hơn 48,660 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 3,409 tỷ đồng tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 4/2026.

Cũng theo PNJ, để đảm bảo có đủ nguồn lực cho quá trình tái thiết, Công ty dự kiến huy động tối đa 8,000 tỷ bằng nhiều hình thức. Kế hoạch chi tiết sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Theo PNJ, việc trình cổ đông xem xét điều chỉnh kế hoạch xuất phát từ đánh giá tình hình kinh doanh thực tế và khả năng nhu cầu bán lại sản phẩm của khách hàng tiếp tục ở mức cao. “Chúng tôi lựa chọn nhìn thẳng vào thực tế, chủ động thay đổi và thực hiện những quyết định cần thiết để củng cố nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo”, Công ty cho biết.

Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, trích lập dự phòng và chuẩn bị nguồn vốn nằm trong lộ trình PNJ chủ động ứng phó với các tác động và thực hiện tái thiết.

PNJ cho biết quá trình tái thiết sẽ được triển khai toàn diện, từ củng cố sức khỏe tài chính, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro đến tái thiết hoạt động kinh doanh, khôi phục niềm tin của khách hàng và thị trường, đồng thời xây dựng tổ chức và năng lực phù hợp cho tương lai.

Trong đó, PNJ xác định niềm tin của khách hàng cần được củng cố bằng những bằng chứng có thể kiểm chứng. Các mẫu kim cương đang kinh doanh được Vinacontrol bốc ngẫu nhiên và niêm phong, trước khi chuyển đến Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) để kiểm định độc lập. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C do PNJ công bố.

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026, PNJ lãi ròng gần 729 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ, chủ yếu do phải trích lập dự phòng tổn thất có thể phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Công ty cho biết giá trị mua lại đã thực hiện từ ngày 01/07 - 03/09 đạt gần 4,997 tỷ đồng, với giá trị tổn thất tương ứng hơn 1,446 tỷ đồng và tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại là 100%. Tính chung trên toàn bộ chính sách thu đổi hàng hóa, tổng dự phòng tổn thất hơn 2,267 tỷ đồng.

Với mức lỗ dự kiến trình cổ đông, có thể thấy triển vọng kinh doanh nửa cuối năm 2026 còn nhiều thách thức.

PNJ muốn trình phương án lỗ sau thuế 6,271 tỷ đồng trong năm 2026, chủ yếu do trích lập dự phòng cho chính sách thu đổi hàng hóa đã bán

Sự kiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường đặt giữa bối cảnh “ông lớn” ngành trang sức này đang tái thiết sau sự cố cựu lãnh đạo Công ty Giám định PNJ (P-Lab) liên quan đường dây buôn lậu kim cương.

Cũng trong nỗ lực trở lại sau khủng hoảng, ngày 15/09 vừa qua, HĐQT PNJ ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi Công ty thực hiện mua lại sản phẩm từ khách hàng, áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm.

Trước đó, “ông lớn” ngành trang sức áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế cho toàn bộ giao dịch mua lại kể từ ngày 21/07. Khách hàng đến bán vàng, kim cương cho PNJ được hẹn trả chậm trong vòng 120 ngày, chia làm 5 đợt, bao gồm thanh toán 10% ngay khi nhận đủ tài sản, sau đó lần lượt là 20%, 25%, 25% và 10% vào các mốc 30, 60, 90 và 120 ngày.

Trước đó, vào ngày 04/09, PNJ và gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp một khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính.

Đây là khoản vay không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng và tổng hạn mức tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản Công ty tại BCTC gần nhất. Với quy mô tổng tài sản đã kiểm toán gần 21,596 tỷ đồng tính đến ngày 30/06/2026, gia đình bà Dung có thể tài trợ tối đa gần 1,080 tỷ đồng cho PNJ.

Trong diễn biến đáng chú ý khác, giai đoạn ngày 11 - 18/09, hai người con gái của Chủ tịch PNJ gồm bà Trần Phương Ngọc Thảo (Phó Chủ tịch HĐQT) và bà Trần Phương Ngọc Hà, đã lần lượt bán ra 7 triệu cp và 18 triệu cp PNJ, tổng quy mô thị trường có thể lên đến 920 tỷ đồng.

Sau các giao dịch bán ra với tổng quy mô 25 triệu cp từ hai người con gái, tỷ lệ sở hữu tại PNJ của nhóm gia đình Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung giảm xuống còn 5.16%, tương đương nắm giữ hơn 26.4 triệu cp.