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Phố kinh doanh đìu hiu, mặt bằng chờ khách thuê

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Những tấm biển cho thuê, sang nhượng xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến phố khi người kinh doanh thu hẹp hoạt động, trả lại mặt bằng. Không ít căn nhà đóng cửa nhiều tuần vẫn chưa tìm được khách thuê mới.

Những tấm biển cho thuê nhà, sang nhượng cửa hàng xuất hiện ngày càng nhiều trên phố vào dịp cuối năm.

Những tấm biển cho thuê nhà, sang nhượng cửa hàng xuất hiện ngày càng nhiều trên phố vào dịp cuối năm.

Doanh thu không đủ bù tiền thuê nhà và các chi phí vận hành khiến người kinh doanh tại các tuyến phố phải trả lại mặt bằng.

Doanh thu không đủ bù tiền thuê nhà và các chi phí vận hành khiến người kinh doanh tại các tuyến phố phải trả lại mặt bằng.

Có nơi mặt bằng bỏ trống nhiều tuần nhưng chưa có người thuê.

Có nơi mặt bằng bỏ trống nhiều tuần nhưng chưa có người thuê.

Phố kinh doanh đìu hiu, mặt bằng chờ khách thuê - 4

Phố kinh doanh đìu hiu, mặt bằng chờ khách thuê - 5

Chủ nhà cũng đối mặt với nguy cơ mặt bằng bỏ trống kéo dài nếu mức giá cho thuê không phù hợp với khả năng chi trả của khách thuê.

Chủ nhà cũng đối mặt với nguy cơ mặt bằng bỏ trống kéo dài nếu mức giá cho thuê không phù hợp với khả năng chi trả của khách thuê.

Khi lượng khách không ổn định, doanh thu giảm hoặc không đạt kỳ vọng, việc duy trì một mặt bằng có giá thuê cao càng trở nên khó khăn.

Khi lượng khách không ổn định, doanh thu giảm hoặc không đạt kỳ vọng, việc duy trì một mặt bằng có giá thuê cao càng trở nên khó khăn.

Phố kinh doanh đìu hiu, mặt bằng chờ khách thuê - 8

Phố kinh doanh đìu hiu, mặt bằng chờ khách thuê - 9

Nhiều cửa hàng đóng cửa im lìm, phía trước treo biển cho thuê. Không ít mặt bằng từng được săn đón nay rơi vào cảnh bỏ trống, dù đã bước vào cao điểm mua sắm cuối năm.

Nhiều cửa hàng đóng cửa im lìm, phía trước treo biển cho thuê. Không ít mặt bằng từng được săn đón nay rơi vào cảnh bỏ trống, dù đã bước vào cao điểm mua sắm cuối năm.

Cửa hàng trên các tuyến phố sầm uất của Hà Nội đồng loạt đóng cửa, treo biển cho thuê dù đang cao điểm mua sắm cuối năm.

Cửa hàng trên các tuyến phố sầm uất của Hà Nội đồng loạt đóng cửa, treo biển cho thuê dù đang cao điểm mua sắm cuối năm.

Làn sóng trả mặt bằng nhà phố gia tăng cuối năm
Làn sóng trả mặt bằng nhà phố gia tăng cuối năm

Gần đây, loạt nhà phố tại TP HCM liên tục treo biển tìm khách thuê mới khi các thương hiệu đua nhau trả mặt bằng do kinh doanh khó khăn.

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Theo Ánh Phương/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vov.vn/thi-truong/pho-kinh-doanh-diu-hiu-mat-bang-cho-khach-thue-po...

-04/11/2026 11:09 AM (GMT+7)
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