Phố kim cương đóng cửa, tháo biển cả loạt, Chủ tịch hội cảnh báo về đá quý

Ngày 27/7, ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, những khu vực tập trung nhiều cửa hàng bán kim cương, đá quý vẫn vắng vẻ. Các cửa hàng tiếp tục đóng cửa, có nơi còn tháo bảng hiệu kinh doanh hoặc tuyên bố phá sản.

Khu chợ An Đông, vốn từng sôi động, nay cũng trở nên trầm lắng. Hàng loạt tiệm vàng, kim cương trong Trung tâm thương mại An Đông Plaza rơi vào cảnh "trùm mền", cửa cuốn kéo kín nhiều ngày.

Không khí ảm đạm cũng diễn ra tương tự tại một số khu vực nổi tiếng chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý khác như phường Chợ Lớn, phường Bến Thành, phường Bàn Cờ... Tại đây, nhiều đơn vị thông báo tạm dừng hoạt động.

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh kim cương, vàng, đá quý tại chợ An Đông đóng cửa. Ảnh: Thu Hà

Đáng chú ý, một số cửa hàng kim cương như Ngọc Châu Âu, dù trước đó thông báo mở cửa lại vào ngày 25/7, nhưng đến nay hai chi nhánh của hãng này vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại.

Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại Long Ngọc Luxury. Ban đầu, đơn vị này thông báo tạm thời đóng cửa trong 5 ngày để sửa chữa, nhưng đến hẹn thì bất ngờ thông báo đóng cửa vĩnh viễn. Thậm chí, một số cửa hàng như Hoàng Thứ Jewelry, Thục Lan Diamond... còn dán thông báo tạm ngừng hoạt động, không hẹn ngày trở lại.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM, cho hay các cửa hàng kim cương, đá quý tại TPHCM đóng cửa hàng loạt phần lớn do áp lực về thanh khoản, khi lượng khách hàng bán ra tăng vọt. Điều này khiến nhiều cửa hàng, nhất là đơn vị nhỏ lẻ, không đủ năng lực tài chính để chi trả, buộc phải tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, một số đơn vị khác đóng cửa vì liên quan đến vấn đề pháp lý, cũng có đơn vị đóng cửa mà chưa rõ nguyên nhân.

Theo thống kê sơ bộ, không đầy đủ của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM, từ tháng 7 đến nay, ước tính hơn 30 đơn vị kinh doanh vàng, kim cương, đá quý đã đóng cửa trên địa bàn TPHCM. "Đây chỉ là thống kê riêng của hội. Con số này có thể nhiều hơn bởi nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này không phải là thành viên nên chưa được thống kê đầy đủ”, ông Dưng nói.

Cửa hàng Thục Lan Diamond đã tạm dừng hoạt động. Ảnh: Thu Hà

Nhìn rộng ra thị trường kim hoàn đá quý, ông Dưng cho rằng, điều cần nhất hiện nay là tạo dựng niềm tin khách hàng và quy chuẩn thị trường gắn với các tiêu chuẩn pháp lý.

Theo ông, mới chỉ kim cương là có tiêu chuẩn riêng về kiểm định, trong khi đá quý lại còn đang bỏ ngỏ. Vì thế cần có tiêu chuẩn đo lường, kiểm định chất lượng cho từng loại. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng quản lý và người tiêu dùng an tâm giao dịch.

Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM cho rằng, cơn khủng hoảng của thị trường kim cương hiện tại là một cách giúp thanh lọc những đơn vị làm ăn không uy tín và thiếu tính minh bạch trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.