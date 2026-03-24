Hội đồng Vàng thế giới dự báo ra sao về giá vàng sau đợt giảm sâu?

Sau 1 tuần diễn ra các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho rằng, với tốc độ và phạm vi biến động của thị trường đang phản ánh các giai đoạn né tránh rủi ro từng thấy vào năm 2008 và 2020, khi động lực thanh khoản tạm thời chi phối các yếu tố cơ bản.

Giá vàng thiết lập mức thấp nhất trong năm mới

Cụ thể, trong báo cáo Giám sát Thị trường hàng tuần mới nhất, các nhà phân tích của WGC cho biết hiện đang có nhiều tranh luận về các nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu liên tục của giá vàng.

Theo đó, lợi suất thực tăng mạnh và kỳ vọng lãi suất chính sách sẽ tăng vào năm 2026, cùng với việc giảm nợ và chốt lời, đều gây áp lực lên tâm lý thị trường.

“Tốc độ và phạm vi biến động của thị trường phản ánh những giai đoạn né tránh rủi ro từng thấy vào năm 2008 và 2020, khi động lực thanh khoản tạm thời chi phối các yếu tố cơ bản. Viễn cảnh xung đột kéo dài ở Trung Đông đáng lo ngại, vì nó làm gia tăng rủi ro nhân đạo và địa chính trị, cùng với nguy cơ trì trệ kinh tế và giá nguyên liệu đầu vào công nghiệp tăng cao” – các chuyên gia WGC nhận định.

Theo đó, WGC cho biết, họ “đang trong giai đoạn chờ đợi và quan sát”.

Do có rất ít dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này, WGC dự đoán thị trường vàng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những diễn biến hàng ngày xung quanh cuộc xung đột Iran.

“Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy eo biển Hormuz được mở cửa trở lại – giúp giảm bớt sự gián đoạn năng lượng – đều có thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư”, các nhà phân tích viết.

“Mặt khác, sự gián đoạn kéo dài có thể dẫn đến kỳ vọng ngày càng cao về việc tăng lãi suất – mặc dù những ràng buộc chính trị và gánh nặng nợ ngày càng tăng ở Mỹ có thể hạn chế khả năng tăng lãi suất của Fed. Rủi ro lạm phát đình trệ – điều mà vàng thường phản ứng tốt – có thể gia tăng trong kịch bản này. Nhưng hiện tại, những lo ngại về thanh khoản dường như đang chi phối diễn biến thị trường”.

Theo các chuyên gia, mặc dù những cú sốc ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo ngắn hạn của vàng, nhưng các yếu tố rộng lớn hơn như đa cực hóa, sự phân mảnh địa chính trị ngày càng gia tăng và những lo ngại dai dẳng về nợ công sẽ tiếp tục hỗ trợ vai trò chiến lược của vàng.

Xét về khía cạnh kỹ thuật, các nhà phân tích của WGC chỉ ra rằng việc giá vàng tiếp tục giảm mạnh xuống dưới mức thấp kỷ lục hồi đầu tháng Hai ở mức 4.403 USD/ounce đã khiến kim loại quý này thiết lập mức thấp nhất năm mới.

Điều này được xem là động lực thúc đẩy thêm cho đợt bán tháo với mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo ở mức 4.090 USD/ounce - 4.066 USD/ounce. “Với vị thế mua ròng hiện đang ở mức thấp so với thực tế, chúng tôi dự đoán giá sẽ cố gắng tìm điểm đáy tại đây.

Nếu giá tiếp tục giảm và duy trì ở mức dưới 4.090 USD/ounce - 4.066 USD/ounce, điều này sẽ cảnh báo về sự suy yếu hơn nữa, với mức hỗ trợ tiếp theo được thấy ở mức thấp nhất tháng 10 năm 2025 là 3.887 USD/ounce” - họ dự báo.

Trong phiên giao dịch ngày 23/4 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng đã biến động rất mạnh. Kim loại quý có thời điểm lao dốc về mức dưới 4.100 USD/ounce nhưng sau đó đã nhanh chóng phục hồi mạnh trở lại, chạm ngưỡng kháng cự ngắn hạn ở mức 4.500 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay phiên cuối cùng được giao dịch ở mức trên 4.398 USD/ounce, giảm 2,21% so với phiên trước đó.