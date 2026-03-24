Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng giao ngay có lúc giảm hơn 5% đầu phiên giao dịch 23/3 (giờ Mỹ), xuống còn khoảng 4.262 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, kim loại quý này phục hồi, lên mức hơn 4.431 USD mỗi ounce vào cuối phiên, thậm chí có lúc sát 4.500 USD. Giá bạc cũng tăng trở lại.

Theo CNBC, giá vàng, bạc thế giới phục hồi sau cú lao dốc đầu tuần nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt, giúp cải thiện tâm lý của giới đầu tư. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy "tối hậu thư 48 giờ" với Iran khi đã có các cuộc đàm phán "hiệu quả" trong hai ngày qua.

Ông Trump cũng nói đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày.

Giá vàng thế giới đã mất giá gần 10% trong tuần trước - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2011. Giá vàng giao ngay hiện kém đỉnh kỷ lục hơn 5.594 USD mỗi ounce hồi cuối tháng 1 khoảng 25%. Trong khi đó, giá bạc hiện cũng chỉ bằng hơn một nửa so với mốc 117 USD hôm 28/2 - thời điểm xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Trước đó, xu hướng rời bỏ vàng có thể phản ánh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng trên thị trường khi xung đột Iran làm dấy lên những lo ngại về lạm phát và giá năng lượng tăng cao. Các chuyên gia cho rằng triển vọng lãi suất tăng vì tác động từ chiến sự có thể khiến nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ trái phiếu chính phủ, thay vì các kim loại quý. Trong phiên giao dịch đầu tuần, lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro tiếp tục đi lên khiến giới đầu tư gần như không còn nhiều nơi trú ẩn an toàn.

Theo ông Nic Puckrin, đồng sáng lập Coin Bureau, diễn biến trên thị trường kim loại quý cho thấy nhiều ngân hàng trung ương và các quốc gia vùng Vịnh đang bắt đầu sử dụng lượng dự trữ vàng đã tích lũy trong vài năm qua. "Trọng tâm đã chuyển từ tích trữ sang bảo toàn vốn, điều này sẽ tạo ra một mức trần tự nhiên đối với giá vàng", chuyên gia này nhận xét.

Chiến lược gia đầu tư cấp cao Rob Haworth thuộc US Bank Wealth Management dự báo vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy/đi ngang khi các yếu tố đầu cơ được giải tỏa và điều kiện vĩ mô dần ổn định.

Theo Haworth, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương có thể quay trở lại trong tương lai, nhưng chỉ khi các gián đoạn địa chính trị hạ nhiệt và thị trường năng lượng ổn định trở lại. Ông cho rằng nhà đầu tư vàng sẽ phải thích nghi với một môi trường "xa lạ" - nơi chiến tranh, lạm phát và cú sốc nguồn cung không còn thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng, mà ngược lại còn khiến dòng vốn rời khỏi kim loại quý này.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng tăng gần 2 triệu đồng so với cuối giờ chiều qua, lên 164,9 - 167,9 triệu đồng một lượng.