Phát hiện 25,5kg vàng trị giá gần 100 tỷ đồng rơi ra từ vali ở sân bay: Chủ nhân là ai?

25,5kg vàng trị giá gần 100 tỷ đồng rơi ra từ vali ở sân bay

Số vàng khủng rơi ra từ vali khiến nhiều người bàng hoàng. Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tạp chí điện tử Người đưa tin, vào năm 2020, các nhân viên tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow (Nga) đã tình cờ phát hiện ra 2 thỏi vàng nặng 25,5 kg trị giá 57,9 triệu rúp (khoảng hơn 17 tỷ đồng) trong 1 chiếc vali. Nếu tính theo thời giá hiện tại, số vàng trên có giá trị tới khoảng 96 tỷ đồng.

Chiếc vali chứa 2 thỏi vàng trên được cho là đã rơi ra từ chiếc xe đẩy tại khu vực bốc hàng cho chuyến bay từ Moscow đến London (Anh). Những người bốc hàng ở sân bay quốc tế Sheremetyevo đã tìm thấy chiếc vali chứa 2 thỏi vàng trên và giao cho cảnh sát. Sau đó, hình ảnh 2 thỏi vàng nằm cạnh chiếc vali lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ở Nga.

25,5 kg vàng thuộc về ai?

Theo thông tin từ Tạp chí Nhịp sống thị trường, được biết, 2 thỏi vàng này thời điêm đó có giá trị lên đến 17 tỷ đồng (đến nay khoảng 96 tỷ đồng). Nhiều người cho rằng 2 thỏi vàng sẽ thuộc về nhà máy kim loại Krasnoyarsk ở vùng Siberia. Đây là một trong những nhà máy sản xuất kim loại lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, sau 1 thời gian ngắn, đại diện từ nhà máy kim loại này khẳng định số vàng trên không do họ sở hữu, họ chỉ sản xuất những thỏi vàng này mà thôi.

Sau đó, đại diện sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow (Nga) đã tìm ra chủ nhân của số vàng 25,5kg. Hiện thông tin về chủ nhân số vàng khổng lồ vẫn là 1 ẩn số nhưng có 1 điều nhiều người chắc chắn là sự giàu có của người này.