Có những loại cây người ta trồng vì hoa đẹp, vì dáng lạ, vì muốn khoe với khách đến chơi. Nhưng cũng có những loại cây, người ta trồng chỉ vì muốn nhà mình có thêm một chút sự sống. Đó là cau vàng, hay còn được gọi là dừa cảnh, cau bụi, tên khoa học là Chrysalidocarpus lutescens.

Cây cảnh không rực rỡ. Nó không kiêu kỳ. Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, ngày này qua ngày khác, xanh một màu xanh rất hiền, rất mềm. Vậy mà, càng ở lâu với nó, người ta càng thấy nhà mình không thể thiếu nó được nữa.

Người yêu cây cảnhvẫn thường gọi nó bằng một cái tên rất thơ: “khu rừng nhỏ”. Đặt một chậu bên cạnh ghế sofa, tự nhiên góc phòng vốn trống trải bỗng trở nên có chiều sâu, có hơi thở. Và càng chăm sóc nó, người ta lại càng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhìn từ xa, nó giống như một khu rừng thu nhỏ

1. Vẻ đẹp của cây cảnh cau vàng: Một bụi cây xanh mọc thành rừng

Dừa cảnh không đẹp theo kiểu rực rỡ, phô trương. Vẻ đẹp của nó nằm ở sự mềm mại, sum suê và rất đỗi hiền hòa.

Nhìn từ xa, nó giống như một khu rừng thu nhỏ, vừa um tùm, vừa có trật tự. Nhiều thân mảnh mai, màu vàng xanh, chen nhau mọc lên từ gốc, thẳng mà không cứng, mềm mà không yếu. Từ mỗi thân, những tàu lá dài vươn ra, xòe đều sang bốn phía như những chiếc quạt lông vũ đang mở.

Điểm khác biệt lớn nhất của cau vàng nằm ở dáng mọc của nó. Lá của nó dài và mảnh, mềm như lông vũ, mọc thành từng chùm vươn lên trên, chứ không mọc đơn độc trên một thân như nhiều loại cây xanh lớn khác.

Cây cảnh vượng khí

Lá của nó dài, mảnh, uốn cong nhẹ ở đầu, màu xanh non pha chút vàng nhạt khi còn trẻ, rồi đậm dần thành xanh ngọc khi trưởng thành. Mỗi chiếc lá lại được xẻ thành vô số lá nhỏ, xếp đối xứng hai bên gân chính, mềm như dải lụa, khẽ rung lên mỗi khi có gió nhẹ lùa qua cửa sổ.

Không cần hoa, không cần quả, chỉ riêng màu xanh mướt, dày đặc và đầy sức sống ấy cũng đủ khiến người ta khi tan làm về nhà, vừa ngả lưng xuống sofa đã thấy lòng mình dịu lại, mắt mình nhẹ đi, và căn nhà bỗng ấm áp hơn hẳn.

2. Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh cau vàng: Vượng khí đến từ sự sống

Trong phong thủy, người ta không chỉ xem cây là vật trang trí, mà xem cây là nơi tụ khí. Một ngôi nhà có cây xanh tươi tốt, lá không héo úa, tức là khí trong nhà đang lưu thông, đang sống.

Cây cảnh này giúp hóa giải những góc nhọn

Cau vàng mang một ý nghĩa rất lành. Dáng cây vươn lên, tán lá xòe ra như những bàn tay đang mở, tượng trưng cho sự đón nhận, cho tài lộc và may mắn đi vào nhà mà không bị chặn lại.

Màu xanh của lá thuộc hành Mộc, mà Mộc thì sinh Hỏa, dưỡng cho sự ấm áp, hòa thuận trong gia đình. Đặt cây cảnh ở phòng khách, nơi mọi người sum họp, cũng là cách để giữ cho không khí trong nhà luôn mềm mại, không căng thẳng.

Nhiều người còn tin rằng, cây cảnh này giúp hóa giải những góc nhọn, những khoảng trống lạnh lẽo trong nhà. Một góc phòng trống sẽ sinh ra cảm giác cô quạnh, nhưng khi đặt vào đó một bụi cây xanh, góc ấy lập tức trở nên có sinh khí.

Quả cau vàng

Tài lộc, theo quan niệm dân gian, cũng thích ở những nơi có sự sống, có hơi ấm, chứ không thích ở nơi lạnh lẽo, khô cằn.

Đặc biệt, dừa cảnh mọc thành bụi, nhiều thân quây quần bên nhau, không tách rời, nên còn được xem là biểu tượng của sự đoàn viên, sum vầy. Gia đình có cây này trong nhà, con cháu sum họp, vợ chồng hòa thuận, người già sống lâu, trẻ nhỏ khỏe mạnh.

Đó cũng là lý do vì sao nhiều người thích tặng dừa cảnh khi bạn bè chuyển nhà mới, hay khi đồng nghiệp trang trí nhà mới.

Cây cảnh này thiết thực hơn đồ trang trí, bền hơn hoa tươi, mà ý nghĩa lại rất tốt lành: chúc cho gia chủ an cư, lạc nghiệp, nhà cửa lúc nào cũng có sức sống.

Cau vàng còn được ví như một chiếc máy lọc không khí tự nhiên trong nhà. Với tán lá dày, dài và mềm, nó có khả năng hấp thụ bụi mịn, formaldehyde, benzene và nhiều khí độc hại thoát ra từ sơn tường, đồ gỗ mới hay thiết bị điện tử.

Đồng thời, qua quá trình thoát hơi nước từ hàng trăm phiến lá, cây cảnh liên tục giải phóng độ ẩm ra không khí, giúp không gian bớt khô hanh, đặc biệt vào mùa đông khi bật điều hòa hay sưởi ấm.

Nhờ vậy, phòng khách đặt cau cảnh thường ẩm vừa phải, không khí trong lành, dễ chịu, cổ họng bớt khô rát và giấc ngủ cũng sâu hơn.

Cây cảnh này không biết nói, nhưng chúng lớn lên lặng lẽ và đều đặn, mang lại sức sống cho ngôi nhà và làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.

Cây cảnh thích sáng

3. Cách chăm sóc cây cảnh cau vàng: Đừng nuông chiều, nó sẽ tự thành rừng

Cây cau vàng không hề yếu ớt. Nó sống tốt chỉ với một chút ánh sáng gián tiếp và một ít nước. Điều quan trọng nhất khi chăm nó, lại là đừng chăm quá nhiều.

Ánh sáng:

Hãy để nó ở một góc cạnh ghế sofa, nơi mỗi ngày nhận được ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ. Tuyệt đối đừng mang nó ra phơi nắng trực tiếp. Cây cảnh thích sáng, nhưng chỉ thích thứ ánh sáng đã được rèm cửa lọc qua, mềm và đều.

Tưới nước:

Cây này thực sự rất dẻo dai, rất khó để làm nó chết dù bạn lỡ quên tưới nước. Cây cảnh sợ úng nên mùa hè bạn chỉ nên tưới 1 lần, tưới đẫm, còn vào mùa đông 10 ngày 1 lần.

Cây cảnh thường sẽ sống sót.

Thay chậu và nhân giống

Việc thay chậu cũng rất đơn giản. Khi thay chậu vào mùa xuân, nhẹ nhàng tách những cây con nhỏ có rễ dọc theo các kẽ hở giữa các rễ, trồng riêng từng cây vào những chậu nhỏ, tưới một lần cho ổn định, đặt ở nơi râm mát vài ngày để phục hồi.

Cây cảnh thường sẽ sống sót. Đây cũng là cách tốt nhất để nhân giống dừa cảnh, vừa giữ được dáng bụi đẹp, vừa có thêm cây mới để tặng người thân.

Sâu bệnh

Miễn là bạn tránh để cây bị úng nước, thối rễ, về cơ bản nó sẽ không bị sâu bệnh. Cùng lắm thì lá bám bụi theo thời gian, chỉ cần lau bằng khăn ẩm là sạch.

Nếu bạn muốn đặt một cây xanh lớn bên cạnh ghế sofa phòng khách nhưng lại lo lắng về việc làm chết cây hay chăm sóc vất vả, hãy chọn cau vàng.

Cây cảnh giúp thanh lọc không khí

Cây cảnh cau vàng được mệnh danh là “khu rừng nhỏ”, nhưng không có gì kỳ diệu ở nó cả. Đơn giản là cây cảnh giúp thanh lọc không khí trong nhà và làm dịu tâm trạng của bạn.

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa và ngắm nhìn màu xanh dịu nhẹ này có thể xua tan mệt mỏi cả ngày, làm dịu tâm trí và khiến cuộc sống trở nên thoải mái hơn một cách tự nhiên.