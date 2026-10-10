Phát hiện 35 kg vàng trong một khe núi, cơ quan chức năng lập tức điều tra, hé lộ sự thật bất ngờ

Phát hiện 35 kg vàng trong một khe núi

Người nông dân phát hiện những mảnh kim loại màu vàng nằm trong lớp đất ở hang động. Ảnh: Sohu

Thông tin từ Tạp chí điện tử Người quan sát dịch từ Sohu, một người nông dân tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc được cho là đã vô tình phát hiện kho báu vàng cổ khi lên núi đốn củi. Tưởng rằng có thể đổi số vàng thành tiền, ông mang một phần đến ngân hàng nhưng không ngờ những dòng chữ trên thỏi vàng lại trở thành manh mối hé lộ nguồn gốc của kho báu.

Theo câu chuyện được một số trang tin Trung Quốc đăng tải, sự việc xảy ra vào những năm 1980. Trong lúc đốn củi trên núi, một lão nông phát hiện hang động và quyết định vào kiểm tra. Bên trong, ông bất ngờ nhìn thấy một lượng lớn vàng được cất giấu.

Ban đầu, những mảnh kim loại này bị đất phủ kín nên khó xác định chất liệu. Ông lấy một số mẫu ra ngoài, lau sạch rồi nhận thấy chúng có màu vàng. Nghi ngờ là vàng, ông mang mẫu đến cửa hàng vàng ở địa phương để kiểm tra. Kết quả xác định đây là vàng.

Sau khi biết những mảnh kim loại trong hang có giá trị, ông Dương quay lại hang cùng con trai để kiểm tra. Hai cha con sau đó dùng xe kéo vận chuyển số vàng ra khỏi hang và đem về cất giấu tại nhà. Tuy nhiên, khối lượng vàng quá lớn khiến gia đình không biết phải tiêu thụ bằng cách nào.

Cơ quan chức năng lập tức điều tra, hé lộ sự thật bất ngờ nguồn gốc 35 kg vàng

Cuối cùng, ông quyết định mang một số thỏi vàng đến ngân hàng để đổi tiền.

Theo Tạp chí Việt Nam hàng ngày, tại đây, nhân viên ngân hàng nhận thấy màu sắc và phương pháp chế tác của những thỏi vàng có dấu hiệu khác thường, không giống sản phẩm đương đại. Nghi ngờ đây là cổ vật, họ đã báo cảnh sát và cơ quan quản lý di sản văn hóa để phong tỏa khu vực và điều tra.

Theo phiên bản này, các chuyên gia phát hiện trên vàng có dòng chữ liên quan đến Trương Thông Nho, một nhân vật sống vào thời nhà Đường. Số vàng sau đó bị thu giữ, còn người nông dân được kể là đã bị bắt giam.

Tuy nhiên, những tình tiết về chuyến đi đốn củi, việc đổi vàng tại ngân hàng và người nông dân bị bắt hiện chưa được xác nhận trong tài liệu khảo cổ chuyên ngành.

Đáng chú ý, một phiên bản khác lại cho rằng sự việc xảy ra vào những năm 1970, khi một nông dân họ Lý đào được chiếc hộp gỗ chứa những miếng kim loại màu vàng trong lúc làm cỏ. Số vàng được mô tả lên tới 70 kg.

Tài liệu khảo cổ được công bố từ năm 1981 lại ghi nhận những con số và hoàn cảnh phát hiện khác.

Theo nghiên cứu Một số thỏi vàng thời Đường được khai quật tại Bình Lỗ, Sơn Tây của nhà khảo cổ Đào Chính Cương, đăng trên tạp chí Văn Vật số 4/1981, số vàng được phát hiện vào tháng 4/1979 tại huyện Bình Lỗ, tỉnh Sơn Tây.

Những người phát hiện gồm Hắc Vân, Dương Mậu và một số người khác trong quá trình lao động. Các hiện vật sau đó được giao nộp cho nhà nước để phục vụ nghiên cứu.

Các tài liệu khảo cổ ghi nhận 193 hiện vật bằng vàng với tổng khối lượng khoảng 34,81 kg, trong đó có 82 thỏi vàng cùng nhiều hiện vật khác.

Dù hoàn cảnh phát hiện còn nhiều khác biệt, điểm chung đáng chú ý giữa các câu chuyện là những dòng chữ cổ liên quan đến Trương Thông Nho.

Trương Thông Nho là nhân vật tham gia cuộc nổi loạn An Sử dưới thời nhà Đường. Cuộc nổi loạn An Sử bùng phát năm 755, kéo dài khoảng tám năm và khiến nhà Đường suy yếu nghiêm trọng. Trương Thông Nho được ghi nhận đã tử trận trong những cuộc giao tranh nội bộ của phe nổi dậy.

Sự xuất hiện của tên ông trên những thỏi vàng khiến các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi về nguồn gốc và mục đích cất giấu số tài sản này. Một giả thuyết cho rằng kho vàng có liên quan đến những biến động trong thời kỳ loạn An Sử, nhưng chưa đủ bằng chứng để xác định ai là người trực tiếp chôn giấu.