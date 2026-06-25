Ông Trump thất vọng với NATO vì xung đột Trung Đông

Tổng thống Trump bày tỏ "thất vọng" vì các đồng minh NATO không ủng hộ và giúp đỡ chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran.

"Chúng tôi thất vọng. Mỹ đã đánh bại hoàn toàn Iran ngay trong tuần đầu tiên, nhưng sẽ thật tốt nếu họ nói rằng 'muốn giúp một tay'", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 24/6, thêm rằng Washington "hoàn toàn không cần giúp đỡ trong việc này".

Ông Rutte bảo vệ các nước thành viên NATO, lưu ý đã có khoảng 4.000-5.000 chuyến máy bay Mỹ cất cánh từ các căn cứ ở châu Âu trong suốt cuộc chiến.

Sau cuộc gặp, người đứng đầu NATO chia sẻ với các nhà báo rằng Tổng thống Trump "hoàn toàn giữ cam kết với liên minh NATO", đồng thời khẳng định Mỹ "chắc chắn" sẽ bảo vệ châu Âu trong trường hợp bị tấn công.

Tổng thư ký NATO (trái) và Tổng thống Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 24/6. Ảnh: AP

Những lời chỉ trích của ông Trump đối với NATO được đưa ra chỉ hai tuần trước khi lãnh đạo 32 quốc gia thành viên liên minh chuẩn bị họp thượng đỉnh tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7-8/7.

Tổng thống Trump đã không tham vấn NATO trước khi Mỹ và Irsael phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2. Các đồng minh chủ chốt ở châu Âu cũng đã nhiều lần bày tỏ hoài nghi về mục đích của cuộc chiến này.

Ngoài xung đột Iran, Mỹ cũng có nhiều căng thẳng với đồng minh NATO, trong đó có vấn đề Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch mà Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ sáp nhập trước khi nhượng bộ vào tháng 1.

Washington cũng thẳng thắn bày tỏ rằng các nước thành viên NATO tại châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm chính đối với nỗ lực phòng thủ thông thường. Lầu Năm Góc đã thông báo cắt giảm số lượng khí tài triển khai trên toàn thế giới, trong đó nhiều thiết bị vốn được cung cấp cho hoạt động của NATO.

Động thái làm dấy lên lo ngại rằng châu Âu có thể dễ bị tổn thương trước những mối đe dọa, khi các đồng minh vẫn phụ thuộc vào Mỹ về một số loại vũ khí chủ chốt.