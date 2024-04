Cơ quan Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ ông Trump trong tù

Tờ New York Times mới đây dẫn nguồn tin cho biết, Cơ quan Mật vụ Mỹ - cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ các cựu Tổng thống Mỹ đang xem xét cách xử lý nếu ông Donald Trump phải ngồi sau song sắt vì coi thường tòa án.

Trước đó, ngày 23/4, Thẩm phán bang New York Juan Mercan đã từ chối đưa ra phán quyết về việc ông Trump có coi thường tòa án trong phiên xét xử liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh gần đây hay không.

Ông Trump bị cáo buộc làm điều này nhằm che đậy khoản tiền 130.000 USD dùng để buộc nữ diễn viên Stormy Daniels giữ im lặng về mối quan hệ bí mật giữ hai người vào cuối chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Cựu tổng Mỹ đến nay vẫn kiên quyết phủ nhận các cáo buộc.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Daily Express

Hiện chưa rõ khi nào ông Mercan sẽ công bố phán quyết. New York Times nhấn mạnh thẩm phán có khả năng đưa ra cảnh cáo hoặc phạt tiền trước khi thực hiện “bước cực đoan” là bỏ tù ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa một tháng, tại phòng giam của tòa án.

Các công tố viên tại tòa án cho rằng ông Trump đã công kích các nhân chứng và những người khác có liên quan đến vụ án của ông ít nhất mười lần trên mạng xã hội trong tháng này. Động thái này vi phạm lệnh bịt miệng đã được đặt ra trước đó.

Tuy nhiên, các quan chức của Sở Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã tổ chức một cuộc họp vào tuần trước, tập trung thảo luận về cách di chuyển và bảo vệ ông Trump trong trường hợp thẩm phán Mercan ra lệnh đưa ông vào phòng giam của tòa án.

Theo thông tin do hàng chục quan chức các cấp khác nhau đã tiết lộ với New York Times, vấn đề làm thế nào để giam giữ cựu Tổng thống Trump một cách an toàn nếu bồi thẩm đoàn tuyên bố ông có tội thực sự “vẫn chưa được giải quyết trực tiếp”.

Nếu ông Trump thực sự vào tù, ông sẽ phải bị giam tách biệt với các tù nhân khác, với tất cả thức ăn và các vật dụng cá nhân đều được kiểm tra. Để làm điều này, một số đặc vụ sẽ phải làm việc 24/7, luân phiên ra vào cơ sở. Các nguồn tin nhấn mạnh, súng bị nghiêm cấm trong các nhà tù ở Mỹ, nhưng những đặc vụ trong trường hợp này “dù sao cũng sẽ được trang bị vũ khí”.

Đến nay, ông Trump đang là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải ra hầu tòa và có thể phải đối mặt với mức án lên tới 136 năm tù trông 4 vụ án hình sự chống lại ông. Người phát ngôn của Sở Mật vụ xác nhận với New York Times rằng cơ quan này bảo vệ các cựu Tổng thống Mỹ nhưng từ chối tiết lộ về bất kỳ “hoạt động bảo vệ” cụ thể nào.

