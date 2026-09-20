Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại câu lạc bộ tỷ phú USD sau 2 tháng

Gần 45 tỷ USD nằm trong tay ba người thuộc nhóm Vingroup

Bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes cho thấy ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, tiếp tục đứng đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam với khoảng 37,5 tỷ USD. Xếp sau là bà Phạm Thu Hương với khoảng 4,2 tỷ USD và bà Nguyễn Thị Phương Thảo với khoảng 4,1 tỷ USD.

Theo sau là bà Phạm Thúy Hằng sở hữu khoảng 3 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhóm tỷ phú Việt Nam đã thay đổi so với danh sách Forbes công bố hồi tháng 3.

Khi danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 được Forbes công bố ngày 10/3, Việt Nam có 8 người góp mặt, gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Với khối tài sản từ khoảng 44,8 tỷ USD vào thời điểm Forbes công bố danh sách thường niên tháng 3, con số này hiện lên khoảng 55,6 tỷ USD.

Phần tăng thêm chủ yếu đến từ diễn biến tài sản của nhóm cổ đông liên quan Vingroup khi 3 người trong hệ sinh thái này đang nắm gần 45 tỷ USD, tương đương hơn 80% tổng tài sản của tỷ phú Việt Nam trong bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes.

Riêng ông Phạm Nhật Vượng chiếm gần 68% tổng tài sản của nhóm.

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng hơn 10 tỷ USD

Diễn biến đáng chú ý nhất trong nhóm tỷ phú Việt Nam là mức tăng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng.

Trong danh sách thường niên công bố tháng 3, Forbes ước tính tài sản của Chủ tịch Vingroup đạt 27,7 tỷ USD. Khi đó, ông đứng thứ 93 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Sau khoảng 6 tháng, giá trị tài sản được Forbes cập nhật lên 37,5 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 59 toàn cầu.

Tính theo hai mốc này, tài sản của ông Vượng tăng gần 10 tỷ USD, tương đương gần 37%.

Biến động này gắn với đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC trên thị trường chứng khoán. Cuối tháng 8, có những phiên giá trị tài sản của ông Vượng tăng hơn 1 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Chẳng hạn, ngày 26/8, Forbes ghi nhận tài sản của ông tăng khoảng 1,3 tỷ USD lên 35,6 tỷ USD, trong bối cảnh VIC đóng cửa ở mức 230.000 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng của cổ phiếu VIC cũng kéo giá trị tài sản của hai nữ tỷ phú trong gia đình ông Vượng đi lên.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, lần đầu được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú thường niên năm 2026 với tài sản khoảng 3 tỷ USD. Đến ngày 20/9, con số này được cập nhật lên khoảng 4,2 tỷ USD.

Bà Phạm Thúy Hằng cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Từ khoảng 2,1 tỷ USD trong danh sách tháng 3, tài sản của bà hiện được Forbes ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Việc tài sản tăng nhanh cũng làm thay đổi thứ tự trong nhóm người giàu nhất Việt Nam. Cuối tháng 8, bà Phạm Thu Hương lần đầu vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo về giá trị tài sản.

Tài sản giảm ở nhiều tỷ phú ngoài nhóm Vingroup

Không phải toàn bộ các tỷ phú Việt Nam đều ghi nhận tài sản tăng so với thời điểm Forbes công bố danh sách thường niên.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện được Forbes ước tính sở hữu khoảng 4 tỷ USD, thấp hơn mức 4,2 tỷ USD hồi tháng 3.

Tài sản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, cũng giảm từ khoảng 2,9 tỷ USD xuống 2,4 tỷ USD.

Mức giảm khoảng 500 triệu USD diễn ra trong bối cảnh Hòa Phát vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong năm 2026, Công ty Nông nghiệp Hòa Phát thực hiện IPO và niêm yết, trong khi tập đoàn tiếp tục triển khai các khoản đầu tư trong lĩnh vực thép, nông nghiệp và bất động sản.

Với ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, Forbes hiện định giá tài sản khoảng 2,2 tỷ USD, giảm 300 triệu USD so với mức 2,5 tỷ USD hồi tháng 3.

Đáng chú ý, diễn biến tài sản này không phản ánh trực tiếp kết quả kinh doanh ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 18.500 tỷ đồng. Riêng quý 2 đạt khoảng 9.670 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ và là mức cao nhất theo số liệu được nêu trong giai đoạn này.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, ghi nhận tài sản đ ingang so khi giữ nguyên ở mức 1,2 tỷ USD và giữ vị trí 3.126 người giàu nhất thế giới.

Sau 2 tháng “rời đi”, ông Nguyễn Đăng Quang trở lại ghế tỷ phú USD

Biến động đáng chú ý nhất về số lượng tỷ phú Việt Nam đến từ ông Nguyễn Đăng Quang.

Tháng 3/2026, Chủ tịch Masan được Forbes ghi nhận có khoảng 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, đến ngày 19/7, giá trị tài sản của ông được cập nhật dưới 1 tỷ USD và khiến ông không còn xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes.

Diễn biến tài sản của ông Quang chịu ảnh hưởng đáng kể từ cổ phiếu MSN. Kết phiên ngày 18/9, MSN đứng ở mức 68.400 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 20% so với đầu năm. Theo cập nhật trước đó của Forbes, cổ phiếu này cũng đã giảm gần 23% trong vòng một năm tính đến ngày 13/9.

Điểm đáng chú ý là mức giảm tài sản diễn ra trong khi Masan tiếp tục công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tập đoàn đạt 5.773 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao hơn gấp đôi cùng kỳ. Riêng quý 2, lợi nhuận đạt khoảng 3.800 tỷ đồng, mức cao nhất trong 18 quý.

Sau kết quả này, Masan đề xuất nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên mức cao nhất 11.500 tỷ đồng trước lợi ích cổ đông thiểu số.

Tuy nhiên, sau 2 tháng “rời đi”, tính đến ngày 20/9 (theo giờ Việt Nam), ông Nguyễn Đăng Quang tiếp tục trở lại danh sách tỷ phú USD với khối tài sản được cập nhật 1 tỷ USD và đứng vị trí 3.368 người giàu nhất thế giới.