Ông lớn hạ tầng TP HCM lãi hơn 100 tỷ khi 'bắt đáy' cổ phiếu PC1

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) nắm giữ gần 36,9 triệu cổ phiếu PC1. Giá gốc của khoản đầu tư này hơn 738,5 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị hợp lý được tính theo thị giá đóng cửa phiên 30/6 đạt hơn 851,8 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư này mang về mức lãi chưa thực hiện hơn 113 tỷ đồng, tương đương hiệu suất hơn 15%.

CII bắt đầu hiện diện với vai trò là cổ đông lớn tại Tập đoàn PC1 từ đầu tháng 6 khi công ty con CII Invest mua vào gần 3,9 triệu cổ phiếu. Kể từ đó, nhóm này liên tục gom hàng. Tính đến cuối tháng 6, nhóm CII nắm 8,97% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn thứ hai tại doanh nghiệp này, chỉ sau ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo số liệu trong báo cáo tài chính, giá vốn trung bình rót vào PC1 khoảng 20.000 đồng một đơn vị. Đây là vùng giá thấp của cổ phiếu này. Từ giữa tháng 5 cho đến đầu tháng 6, PC1 chủ yếu có thị giá quanh 18.000-20.000 đồng một đơn vị, thấp nhất trong khoảng một năm qua.

CII nhiều lần giải thích đây chỉ là một khoản đầu tư tài chính. Họ không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc Ban kiểm soát.

Sau sự hiện diện của CII, cổ phiếu PC1 đã cải thiện hơn 20%. Đóng cửa phiên 30/7, mã này đạt 21.650 đồng. Gần đây, họ tiếp tục rót thêm tiền, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 45,61 triệu đơn vị, tương đương 11,09% vốn.

Sau đó, HĐQT CII ra quyết định chấp thuận để công ty và các đơn vị thành viên tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1. Họ nhận định bộ máy tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp này đã đi vào ổn định. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để khai thác thế mạnh của nhau.

CII là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Tên tuổi của công ty gắn liền với dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần 1.586 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 48%, còn 96 tỷ đồng, chủ yếu do hụt bớt doanh thu tài chính, trong khi chi phí lãi vay tăng lên.