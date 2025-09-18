'Ôm' tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học

Giá nhà tăng chóng mặt

Từ tháng 6/2025, bà Trần Thị Phương (Ninh Bình) lùng sục khắp các khu vực vùng ven như Hoàng Mai, Hà Đông và Thanh Trì nhưng vẫn chưa chốt được căn hộ nào cho con trai học đại học tại Hà Nội.

Bà muốn mua nhà cho con ở Hà Nội để có chỗ ở ổn định, tiết kiệm tiền thuê trọ và hy vọng căn nhà sẽ tăng giá, hiệu quả hơn gửi tiết kiệm hay mua vàng. Với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, việc tìm mua một căn hộ chung cư không hề dễ dàng.

“Tôi đã xem hàng chục căn hộ, từ tập thể đến chung cư cũ, nhưng hoặc là giá quá cao, hoặc căn hộ không phù hợp. Chỉ trong vài tháng, một số căn hộ đã tăng giá 200-300 triệu đồng”, bà Phương than thở.

Ông Nguyễn Quang Thắng (Hải Phòng) cũng đang tìm mua nhà cho con gái mới nhập học đại học. Với ngân sách hơn 4 tỷ đồng, ông từng mong muốn sở hữu một căn nhà trong ngõ khoảng 30m2 ở vùng ven Hà Nội, để con có không gian riêng và gia đình có thể sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, giá nhà đất tại các khu vực như Hoàng Mai, Hà Đông hay Thanh Trì đều vượt quá khả năng tài chính. “Tôi đi xem một căn nhà trong ngõ nhỏ ở Hà Đông, diện tích chỉ 28 m2 mà giá đã gần 5 tỷ đồng. Với 4 tỷ đồng, không cách nào mua nổi nhà đất”, ông Thắng thở dài.

Theo anh Hoàng, một môi giới bất động sản kỳ cựu tại Hà Nội, nếu các gia đình không nhanh tay, giá nhà có thể tăng cao hơn. “Nhu cầu mua nhà cho con học đại học đang rất lớn, đặc biệt ở các khu vực gần trường như Cầu Giấy, Hoàng Mai. Nếu chần chừ, giá sẽ tiếp tục leo thang”, anh Hoàng cảnh báo.

Nhiều dự án chung cư tăng giá. Ảnh: Thạch Thảo

Khảo sát thị trường cho thấy, giá chung cư tại Hà Nội đang tăng mạnh. Tại khu vực HH Linh Đàm, giá căn hộ phổ biến từ 58 đến 65 triệu đồng/m2. Các căn 2 phòng ngủ có giá từ 3,56 đến 5,27 tỷ đồng, trong khi căn 3 phòng ngủ từ 4,27 đến 6,5 tỷ đồng. Các dự án khác quanh khu vực Linh Đàm (Hoàng Liệt) có giá khoảng 65-80 triệu đồng/m2, căn hộ 2 phòng ngủ khoảng 60m2 có giá trên 4 tỷ đồng.

Tương tự, tại Vinhomes Smart City, một căn hộ 1 phòng ngủ trước đây giá chỉ khoảng 1,6 tỷ đồng, nay đã chạm mốc hơn 4 tỷ đồng. Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ từ 2,48-4,54 tỷ đồng, 2 phòng ngủ từ 3,8-5,92 tỷ đồng. Giá các căn studio từ 1,9-2,3 tỷ đồng.

Ở quận Cầu Giấy, giá chung cư cũng tăng đáng kể, với mức trung bình từ 68,4-96,4 triệu đồng/m2, căn hộ 2 phòng ngủ lên hơn 5 tỷ đồng.

Đối với nhà đất, tại khu vực Hoàng Mai, giá đất thổ cư dao động từ 80-360 triệu đồng/m2 tùy khu vực, trung bình khoảng 89,34 triệu đồng/m2. Tại Hà Đông, giá nhà đất từ 77-391 triệu đồng/m2, trung bình 83,03 triệu đồng/m2.

Khoản đầu tư dài hạn sinh lời

Thực tế, nhiều gia đình đã thắng lớn khi đầu tư bất động sản cho con học đại học. Bà Lê Thị Thúy (Bắc Ninh) chia sẻ, cách đây 3 năm, bà mua một căn hộ tại HH Linh Đàm với giá 1,4 tỷ đồng. Đến nay, căn hộ đã tăng giá gấp đôi, lên 2,8 tỷ đồng. Những khoản đầu tư như vậy không chỉ giúp con cái có chỗ ở mà còn mang lại lợi nhuận vượt trội so với gửi tiết kiệm hay mua vàng.

Sau thời gian không tìm được nhà đất, ông Thắng quyết định chuyển hướng sang mua một căn hộ chung cư cũ, đã sử dụng 10 năm, tại khu vực Linh Đàm. “Căn hộ này không mới, nhưng gần tiện đi lại, vừa túi tiền. Dù không lý tưởng, tôi nghĩ đây là giải pháp thực tế để con có chỗ ở ổn định”, ông Thắng nói. Ông cũng nhắc đến áp lực từ việc giá nhà tăng nhanh khiến mình phải “chốt” gấp.

Trước lo ngại giá nhà tiếp tục tăng, một số gia đình đã quyết định mua từ sớm, dù con chưa nhập học. Ông Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) đã đặt mua một căn hộ tại khu vực Tây Mỗ với giá 2,6 tỷ đồng, dự kiến bàn giao năm 2027, trùng thời điểm con ông lên Hà Nội học đại học.

“Tôi mua sớm để tránh giá nhà tăng cao. Dù phải chờ 2 năm, nhưng đây là khoản đầu tư dài hạn, vừa giúp con có chỗ ở, vừa sinh lời”, ông Mạnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Khoa (môi giới bất động sản) nhận định, việc lựa chọn mua hay thuê nhà để con theo học đại học không đơn thuần là một quyết định về chỗ ở, mà còn là một bài toán tài chính và chiến lược dài hạn.

Để có quyết định đúng đắn, các gia đình cần tuân theo một số nguyên tắc quan trọng.

Trước hết, hãy xác định rõ nhu cầu: con học trường nào, khoảng cách di chuyển bao xa là hợp lý, và căn hộ cần bao nhiêu phòng ngủ để vừa ở vừa có thể cho thuê thêm nếu cần. Tiếp đó, cần lập ngân sách rõ ràng, bao gồm số tiền hiện có, khoản vay ngân hàng (nếu có) và dự trù các chi phí phát sinh.

Khi lựa chọn dự án, vấn đề pháp lý phải được đặc biệt lưu tâm. Đối với chung cư cũ, người mua cần kiểm tra sổ đỏ; còn với dự án mới, nên rà soát kỹ giấy phép xây dựng và phê duyệt quy hoạch.

Ngoài ra, việc khảo sát thực tế là bước không thể bỏ qua. Nên đến tận nơi vào nhiều khung giờ khác nhau để đánh giá tình hình an ninh, tình trạng ùn tắc giao thông và hệ thống tiện ích xung quanh. Cuối cùng, để giảm rủi ro, phụ huynh nên tìm mua qua các sàn giao dịch bất động sản uy tín hoặc nhờ người quen giới thiệu, thay vì giao dịch qua các kênh không chính thống.