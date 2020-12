Nước nào “nợ như chúa chổm” khi đại dịch Covid-19 bùng phát

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 06:05 AM (GMT+7)

Doanh thu giảm kết hợp với các biện pháp cứu trợ đại dịch tốn kém đã làm tăng khoản nợ toàn cầu thêm 20 nghìn tỷ USD kể từ quý 3 năm 2019. Vào cuối năm nay, các nhà kinh tế dự đoán nợ toàn cầu sẽ đạt 277 nghìn tỷ USD, tương đương 365% GDP thế giới.

Các nền kinh tế phát triển đại diện cho bốn trong số năm quốc gia có mức tăng nợ trên GDP lớn nhất, nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô hơn cho thấy mức nợ đang tăng với tốc độ tương tự trên toàn thế giới.

Trong các thị trường phát triển, nợ trên GDP của chính phủ tăng 21 điểm phần trăm so với 11 đối với các doanh nghiệp phi tài chính và 6 đối với hộ gia đình. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi các chính phủ đã cung cấp hàng tỷ (hoặc trong một số trường hợp là hàng nghìn tỷ) kích thích kinh tế trong khi cũng kéo thu thuế ít hơn.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019, tỷ lệ nợ trên GDP của nhiều quốc gia tăng mạnh, đặc biệt là tại Canada, Nhật Bản, Mỹ. Trong đó, tỷ lệ nợ trên GDP của Canada (không tính nợ trong lĩnh vực tài chính) tăng tới 80%, cao nhất so với bất kỳ quốc gia phát triển nào.

Khoản vay của chính phủ tăng lên khi Quỹ Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB), cung cấp cho những người Canada đang gặp khó khăn khoảng 1.500 USD một tháng, đã mang đến khoản nợ trị giá 60 tỷ USD trong 7 tháng.

Nợ tăng không phải là lý do duy nhất khiến tỷ lệ nợ trên GDP của đất nước ngày càng tồi tệ. Trong quý 2 năm 2020, GDP của Canada giảm với tốc độ hàng năm là 38%, mức thấp nhất trong ba tháng được ghi nhận.

Úc là một ngoại lệ khác, nợ hộ gia đình của quốc gia này giảm gần 5% so với GDP. Điều này có thể là do một kế hoạch tiếp cận sớm cho phép hàng triệu người Úc rút tiền từ quỹ hưu bổng của họ, một quỹ an sinh xã hội tương tự như quỹ 401 (k) của Mỹ.

Việc vay nợ của chính phủ đã được thực hiện để kích thích tăng trưởng kể từ năm 2008 và với 75% người Mỹ ủng hộ dự luật cứu trợ Covid-19 thứ hai, nợ công của Mỹ có khả năng sẽ tích lũy thêm. Nợ của khu vực tư nhân tại đây cũng đang theo xu hướng tương tự, với các tập đoàn phi tài chính của Hoa Kỳ nợ 10,9 nghìn tỷ USD tính đến quý 2 năm 2020, tăng từ 6,4 nghìn tỷ USD vào đầu năm 2008.

Những khoản nợ ngày càng tăng này có thể quản lý được nhờ vào thời gian kéo dài của lãi suất thấp và chính sách tiền tệ nới lỏng, tuy nhiên động thái này có mang lại kết quả bền vững hay không vẫn còn phải chờ đợi trong thời gian tới.

