Nữ triệu phú 33 năm mang tên người chết

Năm 1992, khi mới 7 tuổi, Wang Liping bị một kẻ buôn người bán từ quê nhà đến Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, với giá 3.900 tệ (khoảng 540 USD theo thời giá đó).

Trong ký ức mờ nhạt, cô nhớ nhà cha mẹ ruột có phần dưới xây đá, phần trên bằng gỗ. Cô có một chị gái và một anh trai (hoặc em trai). Cha cô từng bị thương khi chặt củi.

Cha mẹ nuôi đã đặt tên cô theo người con gái ruột đã chết của họ. Điều này trở thành nỗi ám ảnh tâm lý với Wang. Mỗi khi ra ngoài về, họ bắt cô quỳ lạy trước bài vị và cầu nguyện: "Wang Liping, xin hãy phù hộ cho Wang Liping".

Những nghi lễ đó, cùng sự trêu chọc của bạn bè, khiến cô lớn lên với cảm giác xa lạ, như đang sống thay cuộc đời của một người đã khuất. Cô luôn khát khao tìm lại tên thật và nguồn cội của mình.

Wang Liping chia sẻ về mong ước tìm người thân trên mạng xã hội. Ảnh: Sina

Bước ngoặt xảy ra khi Wang lập gia đình và làm mẹ. Chính cha mẹ nuôi đã khuyên cô: "Con cũng đã làm mẹ rồi, hãy đi tìm cha mẹ ruột đi. Nếu chậm vài năm nữa, có lẽ con chỉ còn tìm thấy một nắm đất". Câu nói khiến cô rơi nước mắt và quyết tâm hành động.

Từ năm 2012, Wang đã lấy mẫu máu gửi vào cơ sở dữ liệu tìm người thân và liên tục đăng video kêu gọi hỗ trợ.

Trong một clip gần đây, Wang Liping, hiện là doanh nhân thành công sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu tệ ở Thâm Quyến, đứng giữa căn hộ của mình và nói: "Chỉ cần năm xưa, tôi không bị bỏ rơi, cha mẹ sẽ được đón về đây ở".

Cô tiết lộ đã chuẩn bị nhiều căn hộ cùng tầng được trang trí giống hệt nhau, để nếu tìm được cha mẹ và anh chị em, cả nhà có thể sống gần gũi và "ngửi thấy mùi cơm thơm là có thể sang ăn cùng nhau".

Nữ doanh nhân sẵn sàng tặng một căn hộ cho người cung cấp manh mối quyết định giúp cô tìm được cha mẹ ruột. "Điều tôi mong nhất không phải vật chất, mà là được ăn bữa cơm do cha mẹ ruột nấu", cô nói.

Hiện, nhiều cha mẹ mất con và các tình nguyện viên ở Trung Quốc đang giúp Wang Liping tìm lại người thân sau hơn ba thập kỷ lưu lạc.