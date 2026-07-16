Giám đốc doanh nghiệp kim cương Hoàng Thị Thanh Nga vừa bị khởi tố là ai?

Thông tin từ Bộ Công An cho biết, ngày 14/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có bà Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu tại TPHCM.

Trước khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bà Nga là cái tên quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thuộc lĩnh vực sắc đẹp, giải trí.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga không chỉ kinh doanh trang sức mà còn tham gia nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực sắc đẹp.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, ngoài Công ty TNHH Ngọc Châu Âu, bà Hoàng Thị Thanh Nga còn là người đại diện theo pháp luật của một số doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty TNHH Đầu tư NCA, Công ty TNHH Nga Luxury.

Đối với Công ty TNHH Ngọc Châu Âu, doanh nghiệp tự giới thiệu đã có 10 năm hoạt động, chuyên kinh doanh và chế tác trang sức, kim cương thiên nhiên và vàng bạc.

Cửa hàng Ngọc Châu Âu hiện vẫn đóng cửa. Ảnh: Thu Hà

Những năm qua, thương hiệu Ngọc Châu Âu do bà Nga điều hành đã tham gia tài trợ, chế tác vương miện cho nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn.

Ngoài việc xuất hiện với vai trò nhà tài trợ, bà Nga còn trực tiếp tham gia các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Theo thông tin được công bố trước đó, nhân vật này từng đạt danh hiệu Á hậu 1 một cuộc thi hoa hậu quý bà.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp do bà Nga làm chủ cũng hợp tác quảng bá với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nên Hoàng Thị Thanh Nga được người trong giới gọi là "bà trùm vương miện".

Liên quan đến thông tin lãnh đạo bị khởi tố, tối ngày 14/7, đại diện thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu đã ra thông báo xác nhận doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

“Mọi thông tin và kết luận chính thức sẽ được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền. Kính mong quý khách hàng tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và chờ đợi kết luận chính thức, tránh những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng”, doanh nghiệp thông tin.

Doanh nghiệp kim cương Ngọc Châu Âu trước đó thông báo tạm dừng hoạt động hai tuần (từ 11-24/7), để sắp xếp lại công tác nội bộ và vận hành quy trình hoạt động. Theo thông báo, các vấn đề phát sinh của khách hàng trong thời gian tạm dừng hoạt động sẽ được xử lý vào ngày 25/7 tới.

Hai cửa hàng của thương hiệu Ngọc Châu Âu tại TPHCM, gồm chi nhánh 383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa và chi nhánh 744A Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán đều đang đóng cửa.