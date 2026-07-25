Trang trại nông nghiệp tử tế của một tỷ phú thương binh 3/4 ở Đồng Nai, có các cây dừa thấp tè trái quá trời thế này đây

Đến xã Hưng Thịnh hỏi về ông Đoàn Trung Ngọc, ai ai cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc.

Không chỉ nổi tiếng bởi cơ ngơi khang trang cùng mức thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, người cựu chiến binh này còn khiến người ta kính nể bởi một ý chí thép, một tinh thần can trường của người lính đặc công năm xưa đã vượt qua mọi thăng trầm để làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Sinh ra tại vùng đất Bình Dương khói lửa rồi chuyển về Đồng Nai, từ năm 11 tuổi, cậu bé Ngọc đã chạy băng qua những vùng chiến tuyến hiểm nguy để làm liên lạc cho cách mạng.

Năm 17 tuổi, ông chính thức trở thành chiến sĩ đặc công của Trung đoàn 113, Quân đoàn 2, trực tiếp gài bộc phá tiêu diệt địch.

Những ngày đầu lập nghiệp tại mảnh đất Trảng Bom đầy nắng gió là chuỗi ngày gian nan tột cùng của ông Ngọc. Ảnh: T.Đ

Trong một trận đánh ác liệt vào tháng 10 năm 1974, một tiếng nổ lớn vang lên, ông Ngọc ngã xuống với cơ thể mang thương tật vĩnh viễn 3/4, mất đi bàn tay phải và chấn thương nặng ở chân trái. Hòa bình lập lại, người thương binh trẻ trở về đời thường với hành trang duy nhất là ý chí kiên định.

Vươn lên từ gian khó bằng chiếc máy nổ cũ

Những ngày đầu lập nghiệp năm 1976 tại mảnh đất Trảng Bom đầy nắng gió là chuỗi ngày gian nan tột cùng. Trong căn chòi nhỏ đơn sơ, hai vợ chồng trẻ gom góp trồng từng luống dưa leo, khổ qua trên 2 sào đất.

Thời ấy, người ta bảo ông Ngọc "gàn" khi đi trồng rau củ đem bán. Nhưng với tư duy nhạy bén, ông bà nhận ra nhu cầu lớn từ các chợ đầu mối. Từng lứa rau sạch, dưa muối khéo léo của ông bà bán đắt như tôm tươi, giúp tích lũy những đồng vốn liếng đầu tiên.

Bước ngoặt cuộc đời mở ra khi ông Ngọc quyết định dồn hết tiền tiết kiệm mua lại chiếc máy Cole (động cơ nổ cũ) để tưới vườn.

Nhờ những lần tự mày mò sửa máy, người thương binh mất một bàn tay đã tự học sửa chữa thành công và đứng ra thu mua máy nông nghiệp cũ về tân trang bán lại.

Xưởng cơ khí Ngọc Phát ra đời ngay mặt tiền quốc lộ 1 từ sự nỗ lực phi thường ấy, giúp gia đình ông tích lũy và mua thêm được hàng hécta đất canh tác.

Vườn chuối Nam Mỹ của thương binh 3/4 Đoàn Trung Ngọc. Ảnh: T.Đ

Nhưng cuộc đời làm nông chưa bao giờ bằng phẳng. Sau khi xưởng cơ khí dừng hoạt động, ông Ngọc quay lại trồng trọt nhưng loay hoay suốt hơn chục năm với đủ loại cây từ điều, chôm chôm, tiêu đến cà phê mà kinh tế vẫn dậm chân tại chỗ.

Không nản chí, năm 2010, ông thử nghiệm trồng thanh long ruột đỏ và nhanh chóng mở rộng lên quy mô 8 hécta theo chuẩn VietGAP rồi GlobalGAP, đưa trái thanh long vươn tầm thế giới, trực tiếp xuất khẩu sang thị trường châu Âu khó tính với doanh thu hơn 3 tỷ đồng mỗi năm.

Tỷ phú thương binh làm nông nghiệp tử tế ở thời bình

Thời gian gần đây, dịch bệnh nấm "tắc kè" bùng phát cộng với sự biến động lớn của thị trường xuất khẩu thanh long, người lính già lại một lần nữa đứng trước thử thách lớn. Không hề nao núng, ông ngồi lại cùng vợ bàn bạc chiến lược chuyển đổi cây trồng một cách táo bạo và bài bản. Trên diện tích đất cũ, ông quyết định cải tạo và đưa vào trồng thử nghiệm giống chuối Nam Mỹ xuất khẩu trên diện tích 4 hécta.

Nhờ quy trình chăm sóc khoa học, vườn chuối Nam Mỹ của ông hiện đã thu hoạch đến mùa thứ 13, 14 với năng suất vượt trội đạt 170-180 tấn/mẫu.

Toàn bộ sản lượng chuối này được doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu mang lại nguồn kinh tế ổn định cho gia đình ông Ngọc.

Song song với đó, ông còn cải tạo hơn 1,2ha làm ao nuôi cá thương phẩm kết hợp dịch vụ câu cá giải trí và quy hoạch vườn cây ăn trái đa dạng (bưởi, chôm chôm, mít), hướng tới phát triển mô hình du lịch sinh thái trang trại mini đầy hứa hẹn.

Khu du lịch sinh thái của ông Ngọc. Ảnh: T.Đ

"Tôi nghĩ không phải mình làm sản phẩm sạch chỉ để xuất đi nước ngoài, mà kể cả khi bán trong nước cho bà con mình ăn, họ xứng đáng được ăn những trái cây an toàn nhất. Trong thời bình, nông dân chúng tôi có hai cuộc chiến là cạnh tranh sòng phẳng với thị trường và theo đuổi con đường làm nông tử tế", thương binh 3/4 Đoàn Trung Ngọc thổ lộ.

Dù ở chiến trường bom đạn hay trên mặt trận kinh tế thời bình cam go, người thương binh Đoàn Trung Ngọc vẫn luôn giữ vững tinh thần của một người lính đặc công kiên trung.

Câu chuyện vượt khó phi thường của ông chính là minh chứng sống động cho khát vọng làm giàu chân chính, đóng góp thiết thực cho cộng đồng và tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường.

Thương binh 3/4 Đoàn Trung Ngọc là nông dân SXKDG của tỉnh Đồng Nai cũ giai đoạn 2012-2016.