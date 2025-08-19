Bức ảnh gợi cảm của Taylor Swift gây tranh cãi

Tối 18/8, Taylor Swift tung ra bức ảnh mới để quảng bá cho album The Life of a Showgirl cùng bộ sưu tập đĩa than Shiny Bug Vinyl phiên bản giới hạn.

Trong ảnh, giọng ca sinh năm 1989 chống tay vào bức tường xanh nhạt trong tư thế gợi cảm, uốn cong lưng để làm nổi bật vòng ba. Cô mặc bodysuit lấp lánh màu đỏ sẫm và đen đính sequin ôm sát cơ thể, kết hợp với quần tất lưới màu da. Mái tóc vàng dài, rối bồng buông xuống vai và ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào ống kính tạo nên phong cách kịch tính đầy mê hoặc.

Bức ảnh gợi cảm mới nhất của Taylor Swift. Ảnh: IG.

Nó nằm trong bộ ảnh do hai nhiếp ảnh gia danh tiếng Mert Alas và Marcus Piggott thực hiện, mang đậm vẻ đẹp sân khấu phù hợp với album mới của Taylor.

Sau 8 giờ đăng tải, bức ảnh thu hút hơn 4,5 triệu lượt Thích trên Instagram và 8,5 triệu lượt Thích trên X. Nhiều người khen ngợi vẻ nóng bỏng, cuốn hút của chủ nhân hit Lover.

"Chúng tôi muốn một đĩa đơn nhưng bạn lại cho chúng tôi cả màn trình diễn. Thế cũng gọi là thắng đời rồi", "Taylor không phát hành album, cô ấy thả một quả bom. Cả ngành công nghiệp đang run rẩy", "Cơ thể của bạn quá quyến rũ", "Hầu hết chúng tôi mong chờ sản phẩm âm nhạc mới, nhưng hình ảnh này thật tuyệt vời", "Một Taylor lộng lẫy"... là những bình luận do người hâm mộ để lại.

Tuy nhiên, không ít khán giả tỏ ra khó chịu trước sự chuyển mình đầy khiêu khích này của Taylor: "Sao bạn lại đột nhiên muốn trở thành biểu tượng sex thế?", "Xin hỏi tất cả Swifties: từ khi nào Taylor bắt đầu khoe da thịt giống Hollywood vậy?", "Điều này không tốt. Tôi nhớ cô gái đồng quê dễ thương", "Đây là hình mẫu của các cô gái sao?", "Cô ấy thất bại khi bắt đầu khoe thân", "Thật kỳ lạ khi cô ấy quảng bá văn hóa vũ nữ thoát y cho những người hâm mộ chưa đủ tuổi của mình"...

Taylor Swift không phản hồi về tranh cãi liên quan đến hình ảnh mới của mình. Cô khóa chế độ bình luận trên Instagram, nhưng vẫn giữ nguyên trên X.

Đĩa than bản giới hạn Shiny Bug Vinyl chỉ được mở bán trên website chính thức của Taylor Swift trong 48 giờ kể từ lúc công bố (bán trong 2 ngày 19-20/8).

Nó có giá 29,99 USD, với hai loại màu sắc là xanh ngọc (nhựa trong suốt có vân màu xanh và đen) và tím ánh kim (màu tím mờ đục, pha vân đen và vàng hào quang). Chỉ khách hàng ở Mỹ mới có cơ hội tiếp cận phiên bản này (yêu cầu địa chỉ thanh toán và giao hàng ở Mỹ) và mỗi người chỉ được mua tối đa 4 đĩa/đơn hàng.

Ngoài đĩa than, người mua còn sở hữu thêm bao bì thu thập đặc biệt, bao gồm ảnh toàn kích thước của Taylor Swift, kèm theo tờ gập 2 mặt (một mặt là bài thơ độc quyền do chính Taylor viết, mặt còn lại là ảnh ghép từ 4 tấm hình độc đáo) và bao đựng đĩa chứa các ảnh chưa từng công bố cùng lời bài hát.

Theo ghi nhận của Page Six, hai phiên bản đĩa than bán hết chỉ trong vòng một giờ sau khi phát hành.

Trước đó, Taylor công bố The Life of a Showgirl cùng danh sách 12 ca khúc trong chương trình podcast New Heights của bạn trai cô, Travis Kelce.

Về phần hình ảnh của album, Taylor Swift giải thích từng hợp tác với Alas và Piggott cho album Reputation (2017) và ưng ý với sản phẩm của họ. Do đó, cô muốn hợp tác thêm một lần nữa. “Tôi vô cùng hài lòng với kết quả lần này", cô nói.

Taylor tuyên bố muốn “cháy hết mình” với hình ảnh của The Life of a Showgirl. Theo người đẹp, bìa album được thiết kế để khắc họa khoảnh khắc “kết thúc một đêm diễn”. Cô chọn bức ảnh mặc đồ diễn ngâm mình trong bồn tắm làm bìa vì nó thể hiện rõ nhất tinh thần album, vốn tập trung vào cảm xúc và trải nghiệm trong cuộc sống ngoài sân khấu của cô.

“Ngày của tôi thường kết thúc trong bồn tắm, không phải trong bộ váy đính đá, nhưng chúng tôi cố giữ cho nó phù hợp. Tôi muốn thẩm mỹ hóa mọi khía cạnh của Eras Tour và bìa The Life of a Showgirl", Taylor nói.

Taylor Swift hóa thân thành vũ nữ thoát y trong bộ ảnh quảng bá album mới. Ảnh: IG.

Danh sách 12 ca khúc được Swift công bố gồm: The Fate Of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELLED!, Honey và The Life Of A Showgirl.

Bạn thân của Swift, cũng là ca sĩ mở màn cho Eras Tour - Sabrina Carpenter, góp giọng trong ca khúc chủ đề.

Travis Kelce mô tả các ca khúc đều là “bản hit cực mạnh”. Trong khi người bạn khác là Zoë Kravitz tiết lộ với Extra album “không có bài nào bỏ qua được".