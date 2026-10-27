Harry Kane giành "Quả bóng vàng 2026": Báo chí Anh mở hội, gọi tên "Nhà vua"

Harry Kane vừa trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành danh hiệu "Quả bóng vàng" sau Michael Owen vào năm 2001. Tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich đã xuất sắc vượt qua hai ứng viên sáng giá khác là Kylian Mbappe và Lamine Yamal để trở thành chủ nhân của "Quả bóng vàng 2026".

Tờ Daily Mail gửi lời chúc mừng tới Harry Kane

Gần như ngay lập tức, giới truyền thông Anh đã mở tiệc ăn mừng. Tờ Daily Mail gọi tên Harry Kane là "Kẻ chinh phục" - "Kane The Conqueror" để gửi lời chúc mừng tới tiền đạo người Anh.

Trong khi đó, tờ The Sun chơi chữ rất hay với tiêu đề bài viết "Yes He Kan" (Vâng, anh ấy có thể) kèm theo lời bình "Harry Kane giành danh hiệu "Quả bóng vàng" và xúc động nghẹn ngào khi trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành danh hiệu này trong 25 năm qua".

Tờ Mirror lại sử dụng một cụm từ khác cũng kêu không kém để chúc mừng Harry Kane. Đó là "Đêm vàng của Kane" - "Kane's golden night".

Tờ Marca của Tây Ban Nha cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới chủ nhân mới của danh hiệu "Quả bóng vàng" và không quên tiếc nuối cho Lamine Yamal trong bài viết "Harry Kane giành danh hiệu "Quả bóng vàng" trong cuộc đua kịch tính nhất trong lịch sử".

"Harry Kane. Đó là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay và cả năm nay. Ngôi sao người Anh chính là chủ nhân mới của danh hiệu "Quả bóng vàng" sau Ousmane Dembélé, thông tin vừa được công bố tại buổi lễ diễn ra ở Nhà hát Palladium, London.

Là ứng cử viên sáng giá bên cạnh Lamine Yamal, cầu thủ người Anh đã vượt qua ngôi sao của Barcelona. Điều này đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha một lần nữa không có cầu thủ nào giành Quả bóng Vàng trong năm họ vô địch World Cup – kịch bản từng xảy ra vào năm 2010, khi Messi vượt qua cả Iniesta lẫn Xavi Hernández".

Trong khi đó, tờ AS của Tây Ban Nha lên bài viết với tiêu đề rất đơn giản nhưng lại cực chính xác "Không phải Lamine, cũng chẳng phải Mbappe... mà là Kane". Tác giả bài viết bình luận khá hay về chủ nhân của "Quả bóng vàng 2026".

"Từ Stanley Matthews đến Harry Kane… tiền đạo người Anh đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng 2026! Đã từng có thời điểm người ta cho rằng anh bị nguyền rủa, rằng anh sẽ chẳng bao giờ giành được danh hiệu nào. Thế nhưng, cuối cùng, anh đã làm được. Tại Tottenham cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia Anh, anh chưa bao giờ ngừng ghi bàn.

Không ai ghi nhiều bàn thắng hơn anh, dù là ở Bắc London hay trong màu áo "Tam Sư". Lối chơi và những thống kê của anh luôn vượt xa các danh hiệu. Những chiếc cúp cuối cùng đã đến với anh tại Munich, trong màu áo Bayern. Với tư cách là chủ nhân chiếc áo số 9 mang tính biểu tượng tại câu lạc bộ xứ Bavaria, đồng thời là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham và đội tuyển Anh, lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh được vinh danh với giải thưởng Quả bóng Vàng.

Danh hiệu này không chỉ ghi nhận một mùa giải lịch sử 2025-2026, mà còn tôn vinh sự nghiệp hiếm có, sự nghiệp của một trong những tiền đạo, và cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Dù không thể mang về ngôi sao thứ hai trong mùa hè vừa qua, nhưng người Anh vẫn có thể cảm nhận rằng: “Bóng đá đang trở về nhà".