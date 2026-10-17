Nhiều người loay hoay tìm dịch vụ gỡ rối nợ thuế, giải thể doanh nghiệp

Giá dịch vụ trên trời?

Anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ tại Hà Nội, cho biết trước đây từng vào TP.HCM làm việc và đăng ký hộ kinh doanh tiệm cầm đồ. Cơ sở chỉ hoạt động được vài tháng thì anh trở về miền Bắc và dừng kinh doanh. Tuy nhiên, anh không làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Khoảng 15 năm sau, anh Hùng vừa bất ngờ nhận được thông báo của cơ quan thuế tại TP.HCM, yêu cầu bổ sung thông tin liên quan đến việc ngừng hoạt động công ty nhưng chưa hoàn tất thủ tục.

Điều khiến anh lo lắng là khi kiểm tra trên ứng dụng eTax, anh không thấy khoản nợ thuế nào. “Tôi cũng rất hoang mang vì không biết mình còn phải làm những thủ tục gì. Tôi tìm các đơn vị dịch vụ để nhờ giải quyết thì họ báo giá hơn 100 triệu đồng, chưa tính các khoản phải nộp cho cơ quan thuế”, anh Hùng nói.

Chị Thu Hương bỗng dưng nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh vì một công ty mạo danh mà chị không hề hay biết. Ảnh: V.LONG

Hiện anh Hùng sống tại Hà Nội. Nếu trực tiếp vào TP.HCM giải quyết, anh còn phải tính thêm tiền đi lại, ăn ở và thời gian. “Giờ tôi cũng đang phân vân có nên thuê dịch vụ không, vì nếu chi phí bay đi bay lại và giải quyết thủ tục thì không biết có rẻ hơn hay không”, anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ những người ở trong nước gặp khó khi xử lý các hồ sơ cũ. Chị N.T.K, đang định cư tại Úc, cho biết sau khi về Việt Nam thăm người thân, khi quay lại sân bay để làm thủ tục về Úc, chị bất ngờ nhận thông báo bị tạm hoãn xuất cảnh do liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Khoảng 10 năm trước, công ty do chị thành lập đã làm thủ tục đóng nhưng chưa hoàn tất quá trình giải thể. Do sống ở nước ngoài trong thời gian dài, chị không nắm được tình trạng của doanh nghiệp.

Sau khi tìm hiểu, chị được biết công ty đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và còn nợ gần 100 triệu đồng tiền thuế.

Sự việc khiến chị mất hơn 25 triệu đồng tiền vé máy bay. Sau đó, chị phải tìm nhiều nơi để nhờ hỗ trợ và được giới thiệu đến các công ty kế toán, công ty luật cung cấp dịch vụ xử lý thủ tục thuế, giải thể doanh nghiệp.

Theo chị K., các đơn vị này chủ yếu báo giá từ 200-300 triệu đồng, chưa bao gồm số tiền thuế còn nợ và các khoản phí phát sinh trong quá trình giải thể. “Do tôi ở nước ngoài lâu năm nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Tự làm thì không rõ thủ tục, còn thuê dịch vụ thì chi phí quá lớn”, chị K. cho biết.

Không chỉ vướng vì nợ thuế, một số người còn mất thời gian xử lý những trường hợp doanh nghiệp được thành lập dưới tên của mình nhưng bản thân không biết.

Chị Trần Thị Thu Hương, ngụ tại xã Thanh Oai, Hà Nội, cho biết bất ngờ nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan thuế Hà Nội với lý do nợ thuế. Qua tìm hiểu, chị mới biết bản thân bị một người mạo danh để thành lập “Công ty cổ phần nhôm kính Trọng Quang”.

Chị Hương nói việc này khiến chị mất nhiều thời gian để thuê dịch vụ làm đơn và phản hồi với cơ quan thuế. “Không hiểu sao cơ quan chức năng lại dễ dàng để họ mạo danh thành lập công ty như vậy, khiến những người như tôi mất nhiều thời gian và công sức”, chị Hương bức xúc.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện một công ty luật tại Hà Nội cho biết, nhu cầu hỗ trợ giải quyết thủ tục với cơ quan thuế hiện khá lớn. Mỗi ngày, công ty nhận được nhiều đề nghị của khách hàng liên quan đến nợ thuế, đóng mã số thuế, giải thể doanh nghiệp và các thủ tục khác.

Theo vị này, mức phí dịch vụ phụ thuộc vào từng trường hợp, hồ sơ và mức độ phức tạp của vụ việc. Chi phí có thể từ khoảng 10 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. “Đây là thỏa thuận giữa hai bên, thuận mua vừa bán”, đại diện công ty luật này cho hay.

Cục Thuế: Không đặt ra thêm thủ tục

Trước phản ánh về trường hợp doanh nghiệp, người dân phải chi hàng trăm triệu đồng thuê đơn vị dịch vụ hỗ trợ giải quyết các thủ tục thuế, tại họp báo Bộ Tài chính chiều 6/10, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, khẳng định chiến dịch làm sạch mã số thuế không đặt ra thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào đối với người nộp thuế.

Theo ông Lê Long, các nội dung liên quan đến kê khai, hóa đơn, thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước vẫn được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Chiến dịch làm sạch mã số thuế lộ ra nhiều bất cập. Ảnh minh hoạ sử dụng công nghệ AI.

Về chi phí khi thực hiện việc đóng mã số thuế, đại diện Cục Thuế cho biết không có một mức chi phí chung áp dụng cho mọi doanh nghiệp.

“Việc này phụ thuộc vào thời điểm doanh nghiệp ngừng hoạt động và tình trạng cụ thể của từng hồ sơ, như đã thông báo tạm ngừng hay chưa, số hồ sơ khai thuế còn thiếu, nghĩa vụ thuế thực tế, hóa đơn hoặc hành vi vi phạm nếu có”, ông Long cho hay.

Theo đại diện Cục Thuế, người nộp thuế cần rà soát 4 nhóm nội dung khi thực hiện đóng mã số thuế.

Thứ nhất là nghĩa vụ thuế thực tế đã phát sinh nhưng chưa nộp. Thứ hai là tiền chậm nộp đối với các khoản nợ thuộc diện tính chậm nộp.

Thứ ba là hồ sơ khai thuế, hóa đơn và kế toán còn thiếu. Thứ tư là xử phạt vi phạm hành chính về thuế nếu có, theo từng hành vi, thời kỳ và thời hiệu xử phạt.

Cũng theo ông Long, việc người nộp thuế sử dụng dịch vụ hỗ trợ bên ngoài là quyền lựa chọn của doanh nghiệp.

Về phía cơ quan Thuế, ngành Thuế cho biết đã bố trí nhân sự tại các cơ quan thuế để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện việc làm sạch mã số thuế.

Đồng thời, ngành Thuế xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn đối với người nộp thuế thuộc diện thực hiện chiến dịch.