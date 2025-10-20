Nhặt được túi tiền 165 triệu đồng, nữ phục vụ có hành động bất ngờ

Theo Metro, Chomnad Singaod (42 tuổi), tìm thấy một chiếc túi đeo hông vào sáng sớm trước cửa quán bar Queen Club ở Pattaya (Thái Lan), sau khi tan ca làm đêm.

Ban đầu, Singaod nghĩ rằng chiếc túi này là của một đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau khi mở ra kiểm tra, cô vô cùng bất ngờ khi thấy bên trong chứa đầy tiền mặt, thẻ tín dụng và hộ chiếu của một người nước ngoài.

Nữ phục vụ (áo đen) chưa từng có ý định chiếm đoạt số tiền cô nhặt được từ chiếc túi lạ. Ảnh: Viral Press

Mặc dù số tiền được kiểm đếm gấp 10 lần tiền lương hàng tháng của mình, song người phụ nữ này vẫn mang chiếc túi quay lại quán bar và kiểm tra lại camera giám sát cùng các đồng nghiệp vào ngày 13/10.

Theo những hình ảnh được ghi lại, một nam du khách người Australia có tên Shane Steven Mark Gabrielli (48 tuổi), đã ngồi nghỉ trước quán bar sau khi đi chơi. Tuy nhiên, lúc đứng dậy ra về, người này vô tình để quên chiếc túi có chứa khoản tiền mặt dự phòng và giấy tờ cá nhân.

"Khi mở túi ra, tôi thấy rất nhiều tiền, thẻ tín dụng và một cuốn hộ chiếu Australia. Tôi lập tức lấy điện thoại quay video làm bằng chứng, vì không muốn sau này bị hiểu lầm là đã lấy tiền trong đó", nữ phục vụ kể lại.

Toàn bộ tài sản bên trong chiếc túi được bàn giao lại cho cảnh sát địa phương. Ảnh: Viral Press

Theo lời Singaod, cô chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt 9.700 đôla Australia (165 triệu đồng) trong túi. Nữ phục vụ khẳng định: "Khoản tiền đó lớn hơn rất nhiều những gì tôi đang có trong tài khoản ngân hàng, đủ để bản thân tiêu thoải mái tới hết năm mà không phải đi làm. Nhưng đó là việc làm sai trái, tôi không cho phép bản thân làm vậy".

Chiếc túi kèm tài sản bên trong đã được nữ phục vụ bàn giao cho cảnh sát để tìm lại chủ nhân. Singaod cho biết, cô không cần tuyên dương hay phần thưởng gì từ chủ quán bar mà được mời một cốc bia thôi cũng đủ vui và hài lòng.

Trung úy cảnh sát Akkaraphong Sanputawong cho biết, du khách Australia này có dáng người cao và xăm hình ở chân trái. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm, đồng thời kêu gọi những cá nhân có thông tin liên hệ, phối hợp với cảnh sát để sớm trao trả lại chiếc túi cho chủ nhân.