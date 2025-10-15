Nhặt phế liệu, người đàn ông sốc nặng khi nhặt được số vàng 297 triệu đồng

Một người nhặt phế liệu ở khu vực Vijaynagar, thành phố Shahada, Ấn Độ đã thể hiện sự trung thực khi nhặt được vàng và đem trả lại người mất.

Theo đó, Amin Sheikh vốn kiếm sống bằng cách rong ruổi khắp nơi để nhặt phế liệu suốt nhiều năm.

Trong lúc ra ngoài nhặt phế liệu như thường lệ, anh đã vô tình tìm thấy một chiếc hộp đựng trang sức bằng vàng trị giá 1 triệu rupee (khoảng 297 triệu đồng) trong đống phế liệu.

Người đàn ông đã ngay lập tức trả lại những món đồ trang sức bằng vàng cho chủ sở hữu mà không hề đắn đo. Vì điều này, Amin Sheikh nhận được nhiều lời ca ngợi về sự tốt bụng và lòng trung thực.

Được biết, Sheikh làm nghề thu gom phế liệu tại Shahada, quận Nandurbar.

Trong khi thu gom phế liệu ở khu vực Vijaynagar, anh đã tìm thấy những món đồ trang sức bằng vàng trị giá 1 triệu rupee trong đống phế liệu.

Sheikh trả lại đồ trang sức bằng vàng cho gia đình Rajput. (ETV Bharat)

Số phận của anh đã có thể thay đổi nếu quyết định giữ lại số vàng nhưng Sheikh, người kiếm được số tiền ít ỏi mỗi ngày, lại đặt sự lương thiện lên trên tiền bạc.

Anh đã trả lại những món đồ trang sức bằng vàng cho gia đình Rajput. Gia đình Rajput đã không giấu được sự vui mừng khi họ nhận lại số vàng.

Bhushan Rajpur, số trang sức bằng vàng và Amin Sheikh với chiếc điện thoại mới.

Theo đó, Sheikh trao số trang sức cho con trai của Sanjay Rajput là Bhushan Rajput và con dâu của ông. Chứng kiến sự trung thực của người bán phế liệu, gia đình Rajput đã bật khóc. Gia đình Rajput khen ngợi sự trung thực của Sheikh và tặng anh một chiếc điện thoại di động như một cách thể hiện lòng biết ơn.