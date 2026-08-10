Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 142,500 Bán 145,500

BTMH Mua 141,900 Bán 145,900

Tỷ giá

USD Mua 25,940 Bán 26,350

EUR Mua 29,434 Bán 30,986

Cận cảnh biệt thự gần 600 m2 của Hoa khôi Thể thao Thu Hương

Sự kiện: Nhà đẹp - Phong thủy

Gia đình Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thị Thu Hương chuyển về sống tại một căn biệt thự ở khu Phú Gia, TPHCM từ năm 2017. Ngôi nhà có diện tích khuôn viên gần 600 m2, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.

Thu Hương sinh năm 1979, đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995 khi mới 16 tuổi. Sau đó, cô hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, từng đóng phim và dẫn một số chương trình truyền hình trước khi chuyển sang công việc kinh doanh, đào tạo. Năm 2021, cô đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Thể dục Thể thao TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp .

Thu Hương sinh năm 1979, đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995 khi mới 16 tuổi. Sau đó, cô hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, từng đóng phim và dẫn một số chương trình truyền hình trước khi chuyển sang công việc kinh doanh, đào tạo. Năm 2021, cô đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Thể dục Thể thao TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp .

Chia sẻ với Tiền Phong , Thu Hương cho biết căn biệt thự được gia đình sử dụng từ năm 2017. Ngôi nhà nằm trong khu biệt thự Phú Gia, có một mặt hướng về hồ sinh thái và mặt còn lại nhìn ra đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mặt tiền gây chú ý với gam trắng chủ đạo, hệ cột lớn, các đường phào chỉ và mái hiên mang phong cách tân cổ điển. Ảnh: NVCC .

Chia sẻ với Tiền Phong , Thu Hương cho biết căn biệt thự được gia đình sử dụng từ năm 2017. Ngôi nhà nằm trong khu biệt thự Phú Gia, có một mặt hướng về hồ sinh thái và mặt còn lại nhìn ra đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mặt tiền gây chú ý với gam trắng chủ đạo, hệ cột lớn, các đường phào chỉ và mái hiên mang phong cách tân cổ điển. Ảnh: NVCC .

Ở tuổi U50, cuộc sống hiện tại của cô gắn nhiều với gia đình, công việc tại nhà và duy trì lối sống vận động. Nói về căn biệt thự, Thu Hương cho biết chồng cô - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - là người trực tiếp phụ trách việc xây dựng và sửa chữa nhà. Cô đưa ra những mong muốn về không gian sống, còn phần triển khai được thực hiện cùng đội ngũ kiến trúc sư. Ảnh: NVCC .

Ở tuổi U50, cuộc sống hiện tại của cô gắn nhiều với gia đình, công việc tại nhà và duy trì lối sống vận động. Nói về căn biệt thự, Thu Hương cho biết chồng cô - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - là người trực tiếp phụ trách việc xây dựng và sửa chữa nhà. Cô đưa ra những mong muốn về không gian sống, còn phần triển khai được thực hiện cùng đội ngũ kiến trúc sư. Ảnh: NVCC .

Sau khi hoàn thiện, việc chăm chút và vận hành cuộc sống gia đình chủ yếu do Thu Hương cùng các thành viên trong nhà đảm nhiệm. Ảnh: NVCC .

Sau khi hoàn thiện, việc chăm chút và vận hành cuộc sống gia đình chủ yếu do Thu Hương cùng các thành viên trong nhà đảm nhiệm. Ảnh: NVCC .

Cận cảnh không gian phòng khách, bàn ăn và khu vực giải trí. Thu Hương cho biết cô dành nhiều thời gian ở nhà nên gần như khu vực nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không gian sống vì thế không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được bố trí theo những thói quen riêng của các thành viên. Ảnh: NVCC.
Cận cảnh không gian phòng khách, bàn ăn và khu vực giải trí. Thu Hương cho biết cô dành nhiều thời gian ở nhà nên gần như khu vực nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không gian sống vì thế không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được bố trí theo những thói quen riêng của các thành viên. Ảnh: NVCC.
Cận cảnh không gian phòng khách, bàn ăn và khu vực giải trí. Thu Hương cho biết cô dành nhiều thời gian ở nhà nên gần như khu vực nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không gian sống vì thế không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được bố trí theo những thói quen riêng của các thành viên. Ảnh: NVCC.
Cận cảnh không gian phòng khách, bàn ăn và khu vực giải trí. Thu Hương cho biết cô dành nhiều thời gian ở nhà nên gần như khu vực nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không gian sống vì thế không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được bố trí theo những thói quen riêng của các thành viên. Ảnh: NVCC.
Cận cảnh không gian phòng khách, bàn ăn và khu vực giải trí. Thu Hương cho biết cô dành nhiều thời gian ở nhà nên gần như khu vực nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không gian sống vì thế không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được bố trí theo những thói quen riêng của các thành viên. Ảnh: NVCC.

Hoa khôi Thu Hương bố trí dàn trống cùng một số nhạc cụ như đàn guitar để các thành viên trong gia đình giải trí hoặc giao lưu khi có khách thăm nhà. Ảnh: NVCC .

Hoa khôi Thu Hương bố trí dàn trống cùng một số nhạc cụ như đàn guitar để các thành viên trong gia đình giải trí hoặc giao lưu khi có khách thăm nhà. Ảnh: NVCC .

Bếp sử dụng tông trắng, kết hợp mặt bàn đá sáng màu. Phía trên khu vực bếp là hệ tủ mở, nơi gia chủ trưng bày đồ uống và vật phẩm trang trí. Từ bếp và phòng ăn có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài qua hệ cửa kính lớn. Ảnh: NVCC.
Bếp sử dụng tông trắng, kết hợp mặt bàn đá sáng màu. Phía trên khu vực bếp là hệ tủ mở, nơi gia chủ trưng bày đồ uống và vật phẩm trang trí. Từ bếp và phòng ăn có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài qua hệ cửa kính lớn. Ảnh: NVCC.
Bếp sử dụng tông trắng, kết hợp mặt bàn đá sáng màu. Phía trên khu vực bếp là hệ tủ mở, nơi gia chủ trưng bày đồ uống và vật phẩm trang trí. Từ bếp và phòng ăn có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài qua hệ cửa kính lớn. Ảnh: NVCC.
Bếp sử dụng tông trắng, kết hợp mặt bàn đá sáng màu. Phía trên khu vực bếp là hệ tủ mở, nơi gia chủ trưng bày đồ uống và vật phẩm trang trí. Từ bếp và phòng ăn có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài qua hệ cửa kính lớn. Ảnh: NVCC.
Phòng ăn được bố trí bàn dài, đủ cho những bữa ăn gia đình hoặc khi có khách. Theo Thu Hương, khoảng 90% thời gian của cô diễn ra tại nhà. Sau buổi sáng tập luyện, cô ăn trưa, nghỉ ngơi rồi làm việc, nghiên cứu trong phòng thư viện. Buổi chiều, cô thường chơi pickleball cùng bạn bè, buổi tối dành cho đi bộ, làm việc nhà, đọc sách và nghỉ ngơi. Ảnh: NVCC.
Phòng ăn được bố trí bàn dài, đủ cho những bữa ăn gia đình hoặc khi có khách. Theo Thu Hương, khoảng 90% thời gian của cô diễn ra tại nhà. Sau buổi sáng tập luyện, cô ăn trưa, nghỉ ngơi rồi làm việc, nghiên cứu trong phòng thư viện. Buổi chiều, cô thường chơi pickleball cùng bạn bè, buổi tối dành cho đi bộ, làm việc nhà, đọc sách và nghỉ ngơi. Ảnh: NVCC.
Phòng ăn được bố trí bàn dài, đủ cho những bữa ăn gia đình hoặc khi có khách. Theo Thu Hương, khoảng 90% thời gian của cô diễn ra tại nhà. Sau buổi sáng tập luyện, cô ăn trưa, nghỉ ngơi rồi làm việc, nghiên cứu trong phòng thư viện. Buổi chiều, cô thường chơi pickleball cùng bạn bè, buổi tối dành cho đi bộ, làm việc nhà, đọc sách và nghỉ ngơi. Ảnh: NVCC.
Phòng thư viện sử dụng gỗ màu nâu trầm, với hệ tủ sách chạy dọc theo các bức tường. Những ngăn tủ được bố trí xen kẽ sách, ảnh và đồ lưu niệm. Ở giữa phòng là bàn tròn, tạo thành một góc đọc sách và làm việc. Đây cũng là nơi Thu Hương làm việc vào buổi chiều. Cô cho biết khoảng ba năm nay chủ yếu làm việc tại nhà, hạn chế các cuộc họp trực tiếp để có thể chủ động thời gian. Ảnh: NVCC.
Phòng thư viện sử dụng gỗ màu nâu trầm, với hệ tủ sách chạy dọc theo các bức tường. Những ngăn tủ được bố trí xen kẽ sách, ảnh và đồ lưu niệm. Ở giữa phòng là bàn tròn, tạo thành một góc đọc sách và làm việc. Đây cũng là nơi Thu Hương làm việc vào buổi chiều. Cô cho biết khoảng ba năm nay chủ yếu làm việc tại nhà, hạn chế các cuộc họp trực tiếp để có thể chủ động thời gian. Ảnh: NVCC.
Phòng thư viện sử dụng gỗ màu nâu trầm, với hệ tủ sách chạy dọc theo các bức tường. Những ngăn tủ được bố trí xen kẽ sách, ảnh và đồ lưu niệm. Ở giữa phòng là bàn tròn, tạo thành một góc đọc sách và làm việc. Đây cũng là nơi Thu Hương làm việc vào buổi chiều. Cô cho biết khoảng ba năm nay chủ yếu làm việc tại nhà, hạn chế các cuộc họp trực tiếp để có thể chủ động thời gian. Ảnh: NVCC.
Phòng thư viện sử dụng gỗ màu nâu trầm, với hệ tủ sách chạy dọc theo các bức tường. Những ngăn tủ được bố trí xen kẽ sách, ảnh và đồ lưu niệm. Ở giữa phòng là bàn tròn, tạo thành một góc đọc sách và làm việc. Đây cũng là nơi Thu Hương làm việc vào buổi chiều. Cô cho biết khoảng ba năm nay chủ yếu làm việc tại nhà, hạn chế các cuộc họp trực tiếp để có thể chủ động thời gian. Ảnh: NVCC.
Hoa khôi Thu Hương chia sẻ: "Chẳng có góc nào là tôi không tâm huyết, tôi yêu và tâm đắc với toàn bộ không gian sống của mình".
Hoa khôi Thu Hương chia sẻ: "Chẳng có góc nào là tôi không tâm huyết, tôi yêu và tâm đắc với toàn bộ không gian sống của mình".
Hoa khôi Thu Hương chia sẻ: "Chẳng có góc nào là tôi không tâm huyết, tôi yêu và tâm đắc với toàn bộ không gian sống của mình".
Hoa khôi Thu Hương chia sẻ: "Chẳng có góc nào là tôi không tâm huyết, tôi yêu và tâm đắc với toàn bộ không gian sống của mình".
Hoa khôi Thu Hương chia sẻ: "Chẳng có góc nào là tôi không tâm huyết, tôi yêu và tâm đắc với toàn bộ không gian sống của mình".

Thay vì bố trí phòng gym kín, gia đình dành một khoảng có mái che bên hông nhà cho các thiết bị tập luyện. Khu vực này có máy chạy bộ, xe đạp, ghế tập và giá tạ. Phía bên ngoài là mảng cây xanh được trồng dọc lối đi. Cách bố trí giúp khu tập luyện có ánh sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp với sân vườn. Thu Hương cho biết mỗi sáng cô dành khoảng hai giờ cho việc vận động. Ảnh: NVCC .

Thay vì bố trí phòng gym kín, gia đình dành một khoảng có mái che bên hông nhà cho các thiết bị tập luyện. Khu vực này có máy chạy bộ, xe đạp, ghế tập và giá tạ. Phía bên ngoài là mảng cây xanh được trồng dọc lối đi. Cách bố trí giúp khu tập luyện có ánh sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp với sân vườn. Thu Hương cho biết mỗi sáng cô dành khoảng hai giờ cho việc vận động. Ảnh: NVCC .

Nhờ duy trì tập luyện và lối sống lành mạnh, Hoa khôi Thu Hương sở hữu vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 47. Ảnh: NVCC.
Nhờ duy trì tập luyện và lối sống lành mạnh, Hoa khôi Thu Hương sở hữu vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 47. Ảnh: NVCC.
Nhờ duy trì tập luyện và lối sống lành mạnh, Hoa khôi Thu Hương sở hữu vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 47. Ảnh: NVCC.

Căn biệt thự của gia đình Hoa khôi Thu Hương có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì nhấn mạnh giá trị tài sản, Thu Hương nói cô thích gọi cuộc sống hiện tại là “viên mãn”. Ảnh: NVCC .

Căn biệt thự của gia đình Hoa khôi Thu Hương có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì nhấn mạnh giá trị tài sản, Thu Hương nói cô thích gọi cuộc sống hiện tại là “viên mãn”. Ảnh: NVCC .

Đỗ Mỹ Linh và ông xã chính thức 'ra riêng', ở biệt thự cạnh nhà bố mẹ chồng
Đỗ Mỹ Linh và ông xã chính thức 'ra riêng', ở biệt thự cạnh nhà bố mẹ chồng

Vợ chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng hai con nhỏ chuyển sang tổ ấm cao 6 tầng, sát vách nhà bố mẹ tại trung tâm thủ đô, sau gần 4 năm sống chung đại gia...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 06:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Nhà đẹp - Phong thủy Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN