Cận cảnh biệt thự gần 600 m2 của Hoa khôi Thể thao Thu Hương

Thu Hương sinh năm 1979, đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995 khi mới 16 tuổi. Sau đó, cô hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, từng đóng phim và dẫn một số chương trình truyền hình trước khi chuyển sang công việc kinh doanh, đào tạo. Năm 2021, cô đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Thể dục Thể thao TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp .

Chia sẻ với Tiền Phong , Thu Hương cho biết căn biệt thự được gia đình sử dụng từ năm 2017. Ngôi nhà nằm trong khu biệt thự Phú Gia, có một mặt hướng về hồ sinh thái và mặt còn lại nhìn ra đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mặt tiền gây chú ý với gam trắng chủ đạo, hệ cột lớn, các đường phào chỉ và mái hiên mang phong cách tân cổ điển. Ảnh: NVCC .

Ở tuổi U50, cuộc sống hiện tại của cô gắn nhiều với gia đình, công việc tại nhà và duy trì lối sống vận động. Nói về căn biệt thự, Thu Hương cho biết chồng cô - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - là người trực tiếp phụ trách việc xây dựng và sửa chữa nhà. Cô đưa ra những mong muốn về không gian sống, còn phần triển khai được thực hiện cùng đội ngũ kiến trúc sư. Ảnh: NVCC .

Sau khi hoàn thiện, việc chăm chút và vận hành cuộc sống gia đình chủ yếu do Thu Hương cùng các thành viên trong nhà đảm nhiệm. Ảnh: NVCC .

Cận cảnh không gian phòng khách, bàn ăn và khu vực giải trí. Thu Hương cho biết cô dành nhiều thời gian ở nhà nên gần như khu vực nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không gian sống vì thế không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được bố trí theo những thói quen riêng của các thành viên. Ảnh: NVCC.

Hoa khôi Thu Hương bố trí dàn trống cùng một số nhạc cụ như đàn guitar để các thành viên trong gia đình giải trí hoặc giao lưu khi có khách thăm nhà. Ảnh: NVCC .

Bếp sử dụng tông trắng, kết hợp mặt bàn đá sáng màu. Phía trên khu vực bếp là hệ tủ mở, nơi gia chủ trưng bày đồ uống và vật phẩm trang trí. Từ bếp và phòng ăn có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài qua hệ cửa kính lớn. Ảnh: NVCC.

Phòng ăn được bố trí bàn dài, đủ cho những bữa ăn gia đình hoặc khi có khách. Theo Thu Hương, khoảng 90% thời gian của cô diễn ra tại nhà. Sau buổi sáng tập luyện, cô ăn trưa, nghỉ ngơi rồi làm việc, nghiên cứu trong phòng thư viện. Buổi chiều, cô thường chơi pickleball cùng bạn bè, buổi tối dành cho đi bộ, làm việc nhà, đọc sách và nghỉ ngơi. Ảnh: NVCC.

Phòng thư viện sử dụng gỗ màu nâu trầm, với hệ tủ sách chạy dọc theo các bức tường. Những ngăn tủ được bố trí xen kẽ sách, ảnh và đồ lưu niệm. Ở giữa phòng là bàn tròn, tạo thành một góc đọc sách và làm việc. Đây cũng là nơi Thu Hương làm việc vào buổi chiều. Cô cho biết khoảng ba năm nay chủ yếu làm việc tại nhà, hạn chế các cuộc họp trực tiếp để có thể chủ động thời gian. Ảnh: NVCC.

Hoa khôi Thu Hương chia sẻ: "Chẳng có góc nào là tôi không tâm huyết, tôi yêu và tâm đắc với toàn bộ không gian sống của mình".

Thay vì bố trí phòng gym kín, gia đình dành một khoảng có mái che bên hông nhà cho các thiết bị tập luyện. Khu vực này có máy chạy bộ, xe đạp, ghế tập và giá tạ. Phía bên ngoài là mảng cây xanh được trồng dọc lối đi. Cách bố trí giúp khu tập luyện có ánh sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp với sân vườn. Thu Hương cho biết mỗi sáng cô dành khoảng hai giờ cho việc vận động. Ảnh: NVCC .

Nhờ duy trì tập luyện và lối sống lành mạnh, Hoa khôi Thu Hương sở hữu vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 47. Ảnh: NVCC.

Căn biệt thự của gia đình Hoa khôi Thu Hương có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì nhấn mạnh giá trị tài sản, Thu Hương nói cô thích gọi cuộc sống hiện tại là “viên mãn”. Ảnh: NVCC .