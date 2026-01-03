Gen Z Mỹ kiếm bộn nhờ làm bảo mẫu, trợ lý cho tỷ phú

Khi Cassidy O'Hagan nhìn xuống làn nước trong vắt ở Maldives hồi tháng 12 năm ngoái, cô thấy mình đã thành công. Ở tuổi 28 tuổi, cô đang được nghỉ dưỡng trong căn villa hạng sang trong lúc làm việc.

Nghề trông trẻ cho giới siêu giàu đã giúp O'Hagan được đến những nơi cô chưa bao giờ dám mơ tới: mùa đông ở Aspen, mùa hè ở Hamptons, những chuyến đi đến Puerto Rico, Ấn Độ và Dubai. Cô cũng đi qua vùng biển châu Âu bằng du thuyền.

O'Hagan có tài khoản hưu trí 401K, phúc lợi chăm sóc sức khỏe, có thời gian nghỉ phép và mức lương 6 con số (khoảng từ 150.000 đến 250.000 USD). Cô còn được tận hưởng bữa ăn do đầu bếp riêng chế biến, có tủ quần áo riêng cho bảo mẫu, có tài xế riêng và đi khắp thế giới bằng chuyên cơ. "Công việc bán thiết bị y tế chỉnh hình trước kia không thể sánh bằng", cô nói.

O'Hagan từng nghĩ vào thời điểm này, cô sẽ hoàn thành chương trình học y. Nhưng năm 2021, sau khi thực tập tại các phòng khám và công ty y tế, cô từ bỏ kế hoạch và tham gia làn sóng Gen Z rời bỏ công việc văn phòng để làm ở các biệt thự, dinh thự của giới siêu giàu.

"Đội ngũ nhân sự tư nhân" là hệ thống âm thầm tạo nên cuộc sống xa hoa của người giàu, gồm bảo mẫu, trợ lý điều hành, trợ lý cá nhân, quản gia, người giúp việc, nhân viên an ninh, tài xế và đầu bếp riêng. Với nhiều người trẻ, đây là lựa chọn hấp dẫn, thu nhập cao, năng động hơn so với làm việc ở các công sở.

Khi Brian Daniel thành lập công ty nhân sự Celebrity Personal Assistant Network vào năm 2007, ông là một trong số ít chuyên gia phục vụ giới siêu giàu. Ngày nay, ông ước tính có khoảng 1.000 công ty nhân sự tư nhân trên toàn cầu, bao gồm 500 công ty ở Mỹ.

Giữa bối cảnh AI đang dần được đưa vào các doanh nghiệp, tình trạng sa thải hàng loạt diễn ra khắp thế giới, nhiều người trẻ Gen Z đang nhìn vào giới siêu giàu với suy nghĩ: nếu không vượt qua họ được, hãy chiều chuộng họ.

Cassidy O'Hagan kiếm được thu nhập lớn và nhiều đãi ngộ tốt khi làm bảo mẫu tư nhân. Ảnh: BI

Năm 2000, danh sách tỷ phú thế giới của Forbes chỉ có 322 người, ngày nay con số này vượt 3.000. Một báo cáo gần đây của UBS cho thấy số người trên toàn cầu sở hữu tài sản đầu tư từ 1 đến 5 triệu USD đã tăng gấp bốn lần, lên 52 triệu người trong 25 năm qua. Số lượng biệt thự, máy bay và du thuyền cũng tăng theo, tất cả đều cần nhân viên phục vụ.

Làn sóng tuyển dụng sau đại dịch cũng tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt trong ngành dịch vụ tư nhân, đẩy mức lương và phúc lợi lên cao. Theo khảo sát gần đây các vị trí tuyển dụng của công ty nhân sự Tiger Recruitment, vị trí quản gia cho giới siêu giàu có mức lương lên tới 120.000 USD, và bảo mẫu lên tới 150.000 USD. Một "trưởng bộ phận trợ lý cá nhân" có mức lương từ 250.000 đến 280.000 USD, trong khi "giám đốc quản lý dinh thự" có thể nhận 200.000-250.000 USD mỗi năm.

Khi O'Hagan bắt đầu phục vụ cho một gia đình siêu giàu vào năm 2019, cô 22 tuổi và muốn kiếm thêm tiền trong lúc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trường y. Ngay sau khi nhận việc, cô nói: "Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác".

O'Hagan là một trong 4 bảo mẫu cho cặp vợ chồng doanh nhân ngoài 30 tuổi nổi tiếng ở California. Đội ngũ nhân sự có trợ lý cá nhân, quản gia, một chánh văn phòng gia đình, thậm chí có cả một người chuyên môn bài trí, sắp xếp nhà cửa. Ngoài nấu ăn cho nhà chủ, đầu bếp tại gia cũng nấu cho toàn bộ nhân viên trong nhà.

Dù hài lòng với công việc, cô vẫn muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Năm 2021, O'Hagan chuyển đến New York làm việc trong bộ phận bán hàng y tế tại một công ty lớn. Cô dành nhiều giờ tại các phòng khám và bệnh viện trong một môi trường "chủ yếu là nam giới". Mức lương khởi điểm 65.000 USD cũng không đủ sống ở thành phố này. Chẳng mấy chốc, cô trở nên kiệt sức.

"Tôi nhận ra mình đã rời bỏ công việc thực sự phù hợp với con người mình. Vốn dĩ tôi thích chăm sóc, thân thiện, có trực giác tốt và có xu hướng làm nghề phục vụ", cô nói.

Chưa đầy một năm sau, cô nghỉ việc và quay lại làm bảo mẫu. Lần này, O'Hagan muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài trong ngành phục vụ người giàu. "New York có nhiều tỷ phú. Tôi thực sự muốn vươn lên vị trí cao hơn", cô nói.

O'Hagan bắt đầu làm việc với các công ty cung cấp nhân sự tư nhân và được nhận vào làm bảo mẫu luân phiên cho một gia đình nổi tiếng ở New York. Thu nhập của cô tăng ngay 40.000 USD. Cô được ăn các món do đầu bếp chuẩn bị, có tủ quần áo do gia đình cung cấp và không phải đi tàu điện ngầm do được chi trả phí Uber. Đây là sự thay đổi "một trời một vực" so với môi trường công sở.

Khi Gen Z ngày càng chán nản môi trường công sở, O'Hagan không phải là trường hợp duy nhất chuyển hướng. Một khảo sát của Deloitte năm 2025 cho thấy chỉ 6% người Gen Z coi mục tiêu nghề nghiệp chính là đạt vị trí lãnh đạo. Một số thậm chí tránh đảm nhận vai trò quản lý hoàn toàn để ưu tiên cân bằng công việc - cuộc sống.

Theo khảo sát gần đây của Empower, Gen Z định nghĩa thành công tài chính là mức lương gần 600.000 USD, gấp khoảng 6 lần so với con số mà thế hệ Boomers (những người sinh ra trong giai đoạn 1946-1964) đưa ra. Tuy nhiên, nhiều sinh viên mới ra trường khó tìm được việc trong thị trường tuyển dụng cạnh tranh ở Mỹ và nhiều doanh nghiệp đưa AI vào chiến lược phát triển.

Daniel cho biết có nhiều người hiện theo đuổi ngành nhân sự tư nhân. Ông từng nhận được email từ những người có bằng tiến sĩ, luật sư, chủ doanh nghiệp, và cả những người làm trong lĩnh vực bất động sản.

Trong số những người mới gia nhập lĩnh vực này có Julia Dudley. Cô 26 tuổi, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ ngành truyền thông rồi tiếp tục học nấu ăn. Tuy nhiên, Dudley sau đó từ bỏ công việc truyền thông và nhà hàng để làm đầu bếp riêng. Vài năm gần đây, cô nấu ăn cho các gia đình giàu có ở Hamptons trong mùa hè hai hoặc ba bữa một ngày trong vài tháng và nhận mức lương 6 con số.

"Rất nhiều đầu bếp sẽ rời bỏ nhà hàng 5 sao và chuyển sang làm dịch vụ tư nhân", Daniel nói. "Chúng tôi biết công việc này có thể rất vất vả, nhưng bạn có thể nhận thu nhập cao gấp ba lần".

Julia Dudley nấu ăn cho một gia đình ở Hamptons. Ảnh: BI

Tuy nhiên, phục vụ cho giới siêu giàu là công việc căng thẳng.

"Lý do bạn được trả lương cao là bởi nhiều vị trí yêu cầu bạn phải luôn sẵn sàng ngoài giờ hành chính, và đôi khi phải làm việc nhiều giờ liền", Ruth Edwards, chuyên gia tuyển dụng nhân sự riêng tại Tiger cho biết. "Trong ngành phục vụ người nổi tiếng và các tỷ phú, bạn phải luôn tràn đầy năng lượng vì nhịp độ công việc lúc nào cũng phải nhanh".

Theo Edwards, khi làm việc với những người nổi tiếng, nhân viên cần duy trì trạng thái luôn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ chủ nhà, chẳng hạn như dọn phân chó trong phòng khách, rồi 30 phút sau lại cùng chủ đi chốt một hợp đồng làm phim 50 triệu USD.

"Áp lực còn căng thẳng hơn cả trên Phố Wall", Daniel nói, cho biết từng phải nhập viện do căng thẳng sau một ngày làm trợ lý.

Với O'Hagan, thách thức khi làm việc tại nhà các gia đình siêu giàu là ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân thường bị lẫn lộn. "Bạn không chỉ làm việc cho một gia đình, bạn còn sống cùng họ, hòa mình vào nhịp sống, mối quan hệ và những khoảnh khắc riêng tư của họ", cô nói.

Từng được đi nhiều nơi, sống trong nhiều ngôi nhà sang trọng, O'Hagan đôi khi vẫn cô đơn. Trong vài năm gần đây, nhiều kỳ nghỉ như Giáng sinh, Lễ Tạ ơn, sinh nhật, các dịp lễ gia đình, cô đều trải qua cùng nhà chủ.

Để được nhận vào làm tại các gia đình siêu giàu cũng không dễ dàng. Phần lớn các gia đình yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận bảo mật chi tiết và giữ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội luôn "sạch sẽ, không tai tiếng". Do đó, cách duy nhất để tìm được việc là thông qua công ty đại diện.

Nhưng khi vượt qua được giai đoạn đó, họ sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Daniel kể một tài xế riêng của diễn viên Hollywood sau 15 năm đã trở thành trợ lý cá nhân cho chủ nhà, sau đó là trợ lý điều hành và cuối cùng là nhà đồng sản xuất phim với chủ nhà, kiếm được một số tiền lớn.

"Tôi từng mơ được làm việc cho những gia đình ưu tú nhất thế giới, và chỉ trong 5 năm, tôi đã đạt được mục tiêu đó", O'Hagan cho biết. Cuối cùng, O'Hagan bỏ nghề bảo mẫu để thành lập công ty nhân sự riêng và đào tạo người mới. Gần đây, cô còn khuyến khích em trai thử chuyển hướng sau vài năm làm trong ngành truyền thông và quan hệ công chúng. Hiện cậu là trợ lý cho một "chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng" ở Beverly Hills.

Trong khi đó, bà Edward cũng đã thuyết phục con trai 25 tuổi thử chuyển nghề sau khi bị sa thải khỏi công việc hành chính. "Nếu con cảm thấy bế tắc trong môi trường văn phòng, hãy ra thế giới mà trải nghiệm", bà khuyên. Hiện con trai bà làm thủy thủ trên một siêu du thuyền.