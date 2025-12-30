Khó tin 3 chiếc Toyota 2000GT được rao bán trên Facebook với giá hơn 100 tỷ đồng

Chuyên trang xe nổi tiếng Carscoops của Mỹ vừa chia sẻ thông tin về 3 chiếc Toyota 2000GT siêu hiếm bất ngờ được rao bán trên chợ online Facebook Marketplace với giá cao "không tưởng".

Theo Carscoops, ba chiếc xe cổ này thuộc sở hữu của nhà sưu tập giấu tên. Bài đăng thông tin rao bán xuất phát từ tài khoản của Evren Milano, một nhà thiết kế bodykit và nhà sáng tạo nội dung số làm việc tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Mức giá được chào lên tới 3,2 triệu euro (khoảng 3,8 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng). Người này cho biết, cả ba xe đều đang ở Nhật Bản, khách có thể xem xe trực tiếp và quá trình giao dịch có sự tham gia của một “đại diện tại Qatar”.

3 chiếc Toyota 2000GT được rao bán trên Facebook với giá hơn 100 tỷ đồng

Với những người không am hiểu xe cổ, Toyota 2000GT có thể chỉ là những chiếc xe cũ kỹ bình thường. Nhưng trong giới sưu tầm, đây được xem là một trong những mẫu xe thể thao vĩ đại nhất từng được sản xuất tại Nhật Bản. Chỉ có 351 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1967-1970, khiến 2000GT luôn nằm trong nhóm “hàng hiếm”, ngay cả ở các sàn đấu giá cao cấp.

Bộ ba Toyota 2000GT kể trên gồm một chiếc màu bạc Silver Metallic, hộp số tự động và hai chiếc số sàn, sơn màu đỏ Solar Red và trắng Pegasus White. Thông tin rao bán không nêu chi tiết về số km đã đi hay lịch sử bảo dưỡng nhưng qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy, hai chiếc màu đỏ và bạc có tình trạng còn tốt, từ ngoại thất đến nội thất. Dưới nắp ca-pô là động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, yếu tố quan trọng làm nên danh tiếng của 2000GT vào cuối thập niên 1960.

Chiếc màu bạc được cho là bản nâng cấp sau năm 1969, với đèn pha nhỏ hơn tích hợp vào lưới tản nhiệt. Trong khi đó, hai xe trắng và đỏ là thiết kế nguyên bản ban đầu.

Câu chuyện trở nên “khó tin” ở chỗ, toàn bộ thông tin này lại xuất hiện trên Facebook Marketplace, nơi thường gắn với những món đồ cũ giá rẻ. Với một thương vụ trị giá hàng triệu USD, đây rõ ràng không phải kênh giao dịch quen thuộc.

Giới chuyên môn cho rằng, bất kỳ ai nghiêm túc quan tâm cũng cần kiểm tra kỹ lưỡng danh tính người bán, vị trí thực tế của xe, quy trình mua bán, cũng như các yếu tố then chốt như độ nguyên bản, tình trạng bảo dưỡng và số khung- số máy trùng khớp. Những yếu tố này sẽ quyết định đây là “báu vật sưu tầm” hay một thương vụ đầy rủi ro.

Theo Carscoops